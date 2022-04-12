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У Росії немає стратегії, військові плани – на декілька днів, - Маляр

маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія зараз воює, орієнтуючись на бойову ситуацію, а не на стратегію, тому плани щодо всієї України залежатимуть від того, чим завершаться для армії РФ бої на півдні і сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на виступ Ганни Маляр у загальнонаціональному ефірі телеканалів.

Заступниця міністра оборони зазначила, що говорити про затишшя не доводиться, бо інтенсивність боїв не спадає, хоча територія, охоплена військовими діями, стала меншою. За словами Маляр, в Україні значно більше територій, які у ворога відбиті або куди ворог не потрапив, але ситуація на захоплених територіях складна.

З півночі країни ворог свої війська відвів, але для перегрупування, відпочинку й укріплення.

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"Вони шукають на сьогодні засоби, щоб зібрати особовий склад, у них із цим проблеми попри те, що вони завжди говорили, що у них мільйон осіб особового складу. Зараз у це вже складно повірити. Буде завдано удар звідти чи не буде – однозначно не можна стверджувати. Тому що якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз вони ситуативно планують. У них на декілька днів вперед ідуть плани… Є загальна військова концепція, але частина дій, які здійснені російськими військами, і рішення, прийняті Путіним, виходять за межі військової логіки, вони емоційні іноді, часто ірраціональні. Тому тут не можна однозначно щось передбачати", - підсумувала заступниця міноборони. 
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Топ коментарі
+14
Ганна Маляр: У 2000-му році закінчила Міжнародний інститут лінгвістики й права, 2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України, 2021 - призначена заступником Міністра оборони України.

Ну добре хоч не главою Генштабу
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12.04.2022 15:19
+12
Видимо те же самые, что и посадили гогилашвили на пост целого зама министра внутренних дел и геращенко в ту же контору. Как была у нас стратегическая проблема с назначением на высокие должности, так к сожалению и остаётся, даже война ничему нас не учит
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12.04.2022 15:27
+10
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Джерело.А какой ее ушлепок посадил на эту должность?
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12.04.2022 15:23
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А плани ЗСУ , з картами Генштабу вона не озвучила на телебаченні..!?
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12.04.2022 15:15 Відповісти
Без карт цей висєр ні про що. Просто піар
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12.04.2022 15:24 Відповісти
А плани, як десантувати поміч Героям Маріупольцям не входить до планів нашого генштабу, чи може генштаб думає, що зброя і **********, а також їжа і поміч самі десантуються?
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12.04.2022 15:33 Відповісти
епрст...
дуже влучні два останніх слова вброса "заступниця міноборони"
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12.04.2022 15:15 Відповісти
Россия перебрасывает тяжелую военную технику к границе с Финляндией после того, как Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступления в НАТО - Bloomberg
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12.04.2022 15:17 Відповісти
То нам ще Фінляндію захищати?
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12.04.2022 15:20 Відповісти
У Финляндии как раз есть неплохой опыт утилизации орков.
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12.04.2022 15:47 Відповісти
Президент Фінляндіі фін і капітан ВМС. Вони сами справляться с кацапами.
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12.04.2022 16:05 Відповісти
Якби нинішній президент США мав військове звання - політика США до рашкостану була б зовсім іншою. Майор Гарі Трумен скинув атомні бомби на Японію, старший лейтенант Джордж Буш-старший ввів війська в Ірак, а лейтенант Дж.Буш -молрдший ввів війська в Ірак та Афшаністан
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12.04.2022 16:28 Відповісти
Ганна, це тобі голова комітету з питань розвідки Руслан Демченко сказав?
Ну-ну...
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12.04.2022 15:18 Відповісти
Ганна Маляр: У 2000-му році закінчила Міжнародний інститут лінгвістики й права, 2013 - 2020-й рік викладала у Національній школі суддів України, 2021 - призначена заступником Міністра оборони України.

Ну добре хоч не главою Генштабу
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12.04.2022 15:19 Відповісти
А чому ні?
Володимир Зеленскький. В 2000 г. закончил в Киевский национальный экономический университет по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста. 2003-2011 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95».
2011-2012 гг. - генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер». И так и далее и тому подобное. И вот теперь он президент и главнокомандующий по совместительству
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12.04.2022 15:50 Відповісти
Кисиен мриен вера, ната.
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12.04.2022 17:08 Відповісти
Кожен зароюляє як може. Чи неправда, хвойда? Ти у всіх смокчеш, чи тільки у "зелених "?
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12.04.2022 17:41 Відповісти
Можна процитувати кар'єру проффесора, і стане цілком зрозуміло, що український народ має ту владу яку заслуговує
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12.04.2022 19:13 Відповісти
Але за крадія голосили данбацьки, за блазня переважно бовдури і "втомлені" віж влйни. Та й сам він, за великим рахунком теж данецький
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12.04.2022 20:51 Відповісти
За клоуна голосували в основному кацапочєлюстниє та з совком головного мозку
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13.04.2022 11:54 Відповісти
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр Джерело.А какой ее ушлепок посадил на эту должность?
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12.04.2022 15:23 Відповісти
Видимо те же самые, что и посадили гогилашвили на пост целого зама министра внутренних дел и геращенко в ту же контору. Как была у нас стратегическая проблема с назначением на высокие должности, так к сожалению и остаётся, даже война ничему нас не учит
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12.04.2022 15:27 Відповісти
У кого це проблема із призначенням, у зелених? У них проблем такі нема. А якщо ви про Украіну, так у нас 73-відсоткова тупа отара і є основна проблема.
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12.04.2022 16:12 Відповісти
В москалів плани,знищити Україну, як країну.
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12.04.2022 15:24 Відповісти
Ну звичайно,що у них вже немає стратегії, тому що дехто спромігся розмінувати Чонгар і тим самим закріпитись на Півдні та частково Сході.
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12.04.2022 15:24 Відповісти
якщо у кого планів небуло..то у її клоуна..той дурачок до кінця бачив голубі та наповнені миром очі Путіна..ти чувашка розберися у своїх планах..куди втікати будеш -коли українці будуть вас лупцювати..гниди продажні та злодюги кінчені..у клоуна звісно був план - Велике Крадівництво..тепер що..операція Циган..чи Велике крадівництво-2..
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12.04.2022 15:33 Відповісти
Є стратегія в рашці, та вона всім відома: "Баби нарожають!".
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12.04.2022 15:33 Відповісти
Я розумію, що все це гарно звучить для підняття настрою, але є незаперечні факти: а) росія має стратегічну ініціативу і постійно наступає. б) наступальної техніки в неї дійсно багато а наші західні партнери все ще вирішують чи надати нам винищувачі, танки, важку артилерію. Думаю що не нададуть і причина в тому, що для Заходу наша перемога гірша за російську поразку. Байден якось проговорився "Росія з цієї війни вийде ослабленною" . Те що Україна взагалі може не вийти з неї-його не дуже турбує. Вони допомогають нам в основному оборонню зброєю і надіються, що ослаблену росію вони можуть довго тримати під лавкою. Як вони помиляються! Вона швидко відновить сили і полізе вже тоді на них. На такий розвиток вказує Історія. Але хто її слухає.
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12.04.2022 15:40 Відповісти
Генеральная стратегия Путина: уничтожение Российской Федерации в военном, социальном, экономическом и политическом плане. И с этой задачей Путин справляется успешно.
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12.04.2022 15:41 Відповісти
Тин-Пу, губернатор Северной провинции "Ра-Шан".
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12.04.2022 15:50 Відповісти
Я думаю, отакі непрофесіональні речники і призводять до того, що нами маніпулюють всякі арестовичі. а треба було розказувати, що відбувається в Маріуполі, а не приховувати. не залишати інформаційний вакуум, який одразу ж заповнився чутками.

Євген Магда:
Кілька тез про інформаційну політику в умовах війни:
- вона має бути максимально гомогенною та компетентною, не можна проводити офіційний брифінг, а за годину давати коментар у стилістиці "ваш приватний психоаналітик"
- кожен індивід прагне досягнути межі власної компетентності, і не варто так яскраво демонструвати, що вона вже залишилася далеко позаду
- треба розуміти, що заяви з різницею у місяць "війна закінчиться у квітні" та "війна триватиме до 2035 року (чому не до 3033???)" нічого, крім паніки та нерозуміння викликати у суспільстві не може
- я наглухо не розумію (тобто я РОЗУМІЮ, але "не на часі"), чому військові дії у загальнонаціональному інформаційному просторі НЕ коментують кадрові військові у формі, з нагородами та відповідним лексиконом
- у ********* світі інформація - теж зброя, якою треба володіти вправно і не "стріляти", накриваючи мирне населення

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12.04.2022 15:50 Відповісти
Шановна Ганна Маляр,перейдіть кудись в мінестерство культури,не займайте місце заст.мін.оборони.А,тепер я вам вам поясню,що таке стратегія і ціль *****-путіна. 1.Завойовати всю Україну. 2. На протязі року пітора вивезти 25-30 мілліонів,весь народ України в Далекий Сибір і аж за полярний круг(тому,що підпирає захват китайцями).Остальних 5-7 мілліонів репресувати в лагерях. 3. Перекинути і встановити під кордони ЄС ядерні балістичні ракети. Вибачте,але більше мовчіть і не ******* всяку *****. В Українського народу осталось два варіанти,або Сибір і знищення України,або битись і перемогати.
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12.04.2022 16:58 Відповісти
 
 