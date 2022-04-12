У Росії немає стратегії, військові плани – на декілька днів, - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія зараз воює, орієнтуючись на бойову ситуацію, а не на стратегію, тому плани щодо всієї України залежатимуть від того, чим завершаться для армії РФ бої на півдні і сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на виступ Ганни Маляр у загальнонаціональному ефірі телеканалів.

Заступниця міністра оборони зазначила, що говорити про затишшя не доводиться, бо інтенсивність боїв не спадає, хоча територія, охоплена військовими діями, стала меншою. За словами Маляр, в Україні значно більше територій, які у ворога відбиті або куди ворог не потрапив, але ситуація на захоплених територіях складна.

З півночі країни ворог свої війська відвів, але для перегрупування, відпочинку й укріплення.

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"Вони шукають на сьогодні засоби, щоб зібрати особовий склад, у них із цим проблеми попри те, що вони завжди говорили, що у них мільйон осіб особового складу. Зараз у це вже складно повірити. Буде завдано удар звідти чи не буде – однозначно не можна стверджувати. Тому що якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз вони ситуативно планують. У них на декілька днів вперед ідуть плани… Є загальна військова концепція, але частина дій, які здійснені російськими військами, і рішення, прийняті Путіним, виходять за межі військової логіки, вони емоційні іноді, часто ірраціональні. Тому тут не можна однозначно щось передбачати", - підсумувала заступниця міноборони.