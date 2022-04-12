У Росії немає стратегії, військові плани – на декілька днів, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія зараз воює, орієнтуючись на бойову ситуацію, а не на стратегію, тому плани щодо всієї України залежатимуть від того, чим завершаться для армії РФ бої на півдні і сході України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на виступ Ганни Маляр у загальнонаціональному ефірі телеканалів.
Заступниця міністра оборони зазначила, що говорити про затишшя не доводиться, бо інтенсивність боїв не спадає, хоча територія, охоплена військовими діями, стала меншою. За словами Маляр, в Україні значно більше територій, які у ворога відбиті або куди ворог не потрапив, але ситуація на захоплених територіях складна.
З півночі країни ворог свої війська відвів, але для перегрупування, відпочинку й укріплення.
"Вони шукають на сьогодні засоби, щоб зібрати особовий склад, у них із цим проблеми попри те, що вони завжди говорили, що у них мільйон осіб особового складу. Зараз у це вже складно повірити. Буде завдано удар звідти чи не буде – однозначно не можна стверджувати. Тому що якщо до 24 лютого у Росії були чіткі стратегічні плани на коротку, але чітку перспективу, то зараз вони ситуативно планують. У них на декілька днів вперед ідуть плани… Є загальна військова концепція, але частина дій, які здійснені російськими військами, і рішення, прийняті Путіним, виходять за межі військової логіки, вони емоційні іноді, часто ірраціональні. Тому тут не можна однозначно щось передбачати", - підсумувала заступниця міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
дуже влучні два останніх слова вброса "заступниця міноборони"
Ну-ну...
Ну добре хоч не главою Генштабу
Володимир Зеленскький. В 2000 г. закончил в Киевский национальный экономический университет по специальности «Правоведение», получил квалификацию юриста. 2003-2011 гг. - художественный руководитель в обществе с ограниченной ответственностью «Студия «Квартал 95».
2011-2012 гг. - генеральный продюсер в частном акционерном обществе «Телеканал «Интер». И так и далее и тому подобное. И вот теперь он президент и главнокомандующий по совместительству
Євген Магда:
Кілька тез про інформаційну політику в умовах війни:
- вона має бути максимально гомогенною та компетентною, не можна проводити офіційний брифінг, а за годину давати коментар у стилістиці "ваш приватний психоаналітик"
- кожен індивід прагне досягнути межі власної компетентності, і не варто так яскраво демонструвати, що вона вже залишилася далеко позаду
- треба розуміти, що заяви з різницею у місяць "війна закінчиться у квітні" та "війна триватиме до 2035 року (чому не до 3033???)" нічого, крім паніки та нерозуміння викликати у суспільстві не може
- я наглухо не розумію (тобто я РОЗУМІЮ, але "не на часі"), чому військові дії у загальнонаціональному інформаційному просторі НЕ коментують кадрові військові у формі, з нагородами та відповідним лексиконом
- у ********* світі інформація - теж зброя, якою треба володіти вправно і не "стріляти", накриваючи мирне населення