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Киевская область (3916) государственная измена (1489) коллаборационизм (831) Буча (450)

СБУ уличила жителя Киевщины на сотрудничестве с российскими оккупантами

Служба безопасности Украины разоблачила в Бучанском районе Киевской области коллаборациониста, сотрудничавшего с врагом.

Установлено, что злоумышленник, проживая в одном из сел, которое в феврале-марте было оккупировано российскими войсками, принял предложение представителей вооруженных сил РФ о сотрудничестве и был провозглашен ими старостой села, сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник самовольно захватил жилой дом и земельный участок законного старосты, способствовал оккупационным войскам и публично призвал жителей села к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора.

Кроме того, 32-летний предатель неоднократно предоставлял военнослужащим РФ информацию о расположении личного состава Вооруженных сил Украины и Териториальной обороны.

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В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-1 (совершение публичных призывов к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение проводилось ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области совместно со следователями Подольского УП ГУНП в Киеве под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева.
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Топ комментарии
+30
Отдайте его жителям Бучи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:11
+12
Не перехваліть. Нехай по верхам пройдуться і самі почистяться
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12.04.2022 15:22
+11
Бо старосту села, який співпрацював з орками **** виявляти, якщо все село про це знає? Чи він був глибоко законспірований колаборант?
А ось із Медведчуком якось складніше, чи не так, СБУ?
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12.04.2022 15:31
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Отдайте его жителям Бучи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:11 Ответить
Расстрелять мразь-гниду ‼️Сколько людей погибло из-за пособников рашистам !
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12.04.2022 16:19 Ответить
ни в коем случае ! сначала кастрировать, потом всё по канонам - колесование, "испанский сапог", "железная дева", "бык Фаларида" ... а под финал - разрывание лошадьми
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12.04.2022 17:07 Ответить
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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12.04.2022 15:11 Ответить
Не перехваліть. Нехай по верхам пройдуться і самі почистяться
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12.04.2022 15:22 Ответить
В них наступний по плану Медведчук?
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12.04.2022 15:27 Ответить
Бо старосту села, який співпрацював з орками **** виявляти, якщо все село про це знає? Чи він був глибоко законспірований колаборант?
А ось із Медведчуком якось складніше, чи не так, СБУ?
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12.04.2022 15:31 Ответить
Тебе почули?
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13.04.2022 03:37 Ответить
Невже Шуфріча, ЗНОВ, впіймали...прям день сурка.,
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12.04.2022 15:25 Ответить
А чого не можна цих зрадників виставляти в клітці на Майдані?
Хай би люди побачили!
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12.04.2022 15:26 Ответить
Лучше висящих в петлей , только так другие -бы ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО , боялись быть пособниками убийц рашистов
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12.04.2022 16:22 Ответить
вот какая пiдозра?
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12.04.2022 15:27 Ответить
****** думав, що орки прийшли остаточно і безповоротно, і що за свою самодіяльність йому не доведеться відповідати. Як кажуть: не так сталось, як гадалось. Цю падаль краще було б просто по-тихому розстріляти десь за хатою і прикопати під парканом.
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12.04.2022 15:28 Ответить
не вже до Дерьмака добрались ?
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12.04.2022 15:29 Ответить
В Буче не плохо так поживал думал на века
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12.04.2022 15:33 Ответить
сбу викрила? селяни не заявляли? законний староста не заявляв? по тесту повідомлення виходить, що не менше 5! службовців займаються одним нікчемним самозванцем-зрадником. Оце все, що треба знати про сбу та інші правоохоронні органи.
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12.04.2022 15:39 Ответить
Ще під заставу посадять,дайте його жителям Бучи Бородянки Ворзеля тд нехай його люди судять
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12.04.2022 15:51 Ответить
Недістає ще одної статті - причетність до орди. Навіть якщо якесь чмо само злочинів не коїло - було писарчуком, приміром, чи кухарем тощо, - воно своєю особою створювало злочинну масу. Тобто умову для злочинів окремих покидьків. Бо поодинакі покидьки злочинність свою не проявляють.
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12.04.2022 15:57 Ответить
 
 