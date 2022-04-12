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Київська область (3796) державна зрада (1633) колабораціонізм (1118) Буча (529)

СБУ викрила мешканця Київщини, який співпрацював з російськими окупантами

Служба безпеки України викрила у Бучанському районі Київської області колаборціоніста, який співпрацював з ворогом.

Встановлено, що зловмисник, проживаючи у одному з сіл, яке у лютому-березні було окуповане російськими військами, прийняв пропозицію представників збройних сил РФ про співпрацю та був проголошений ними старостою села, повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисник самовільно захопив житловий будинок та земельну ділянку законного старости, сприяв окупаційним військам та публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, 32-річний зрадник неодноразово надавав військовослужбовцям РФ інформацію про розташування особового складу Збройних Сил України та Територіальної оборони.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (вчинення публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Викриття проводилось ГУ СБ України в м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва.

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Топ коментарі
+30
Отдайте его жителям Бучи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:11
+12
Не перехваліть. Нехай по верхам пройдуться і самі почистяться
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12.04.2022 15:22
+11
Бо старосту села, який співпрацював з орками **** виявляти, якщо все село про це знає? Чи він був глибоко законспірований колаборант?
А ось із Медведчуком якось складніше, чи не так, СБУ?
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12.04.2022 15:31
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Отдайте его жителям Бучи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:11 Відповісти
Расстрелять мразь-гниду ‼️Сколько людей погибло из-за пособников рашистам !
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12.04.2022 16:19 Відповісти
ни в коем случае ! сначала кастрировать, потом всё по канонам - колесование, "испанский сапог", "железная дева", "бык Фаларида" ... а под финал - разрывание лошадьми
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12.04.2022 17:07 Відповісти
СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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12.04.2022 15:11 Відповісти
Не перехваліть. Нехай по верхам пройдуться і самі почистяться
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12.04.2022 15:22 Відповісти
В них наступний по плану Медведчук?
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12.04.2022 15:27 Відповісти
Бо старосту села, який співпрацював з орками **** виявляти, якщо все село про це знає? Чи він був глибоко законспірований колаборант?
А ось із Медведчуком якось складніше, чи не так, СБУ?
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12.04.2022 15:31 Відповісти
Тебе почули?
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13.04.2022 03:37 Відповісти
Невже Шуфріча, ЗНОВ, впіймали...прям день сурка.,
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12.04.2022 15:25 Відповісти
А чого не можна цих зрадників виставляти в клітці на Майдані?
Хай би люди побачили!
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12.04.2022 15:26 Відповісти
Лучше висящих в петлей , только так другие -бы ВЫРОДКИ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО , боялись быть пособниками убийц рашистов
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12.04.2022 16:22 Відповісти
вот какая пiдозра?
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12.04.2022 15:27 Відповісти
****** думав, що орки прийшли остаточно і безповоротно, і що за свою самодіяльність йому не доведеться відповідати. Як кажуть: не так сталось, як гадалось. Цю падаль краще було б просто по-тихому розстріляти десь за хатою і прикопати під парканом.
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12.04.2022 15:28 Відповісти
не вже до Дерьмака добрались ?
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12.04.2022 15:29 Відповісти
В Буче не плохо так поживал думал на века
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12.04.2022 15:33 Відповісти
сбу викрила? селяни не заявляли? законний староста не заявляв? по тесту повідомлення виходить, що не менше 5! службовців займаються одним нікчемним самозванцем-зрадником. Оце все, що треба знати про сбу та інші правоохоронні органи.
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12.04.2022 15:39 Відповісти
Ще під заставу посадять,дайте його жителям Бучи Бородянки Ворзеля тд нехай його люди судять
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12.04.2022 15:51 Відповісти
Недістає ще одної статті - причетність до орди. Навіть якщо якесь чмо само злочинів не коїло - було писарчуком, приміром, чи кухарем тощо, - воно своєю особою створювало злочинну масу. Тобто умову для злочинів окремих покидьків. Бо поодинакі покидьки злочинність свою не проявляють.
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12.04.2022 15:57 Відповісти
 
 