СБУ викрила мешканця Київщини, який співпрацював з російськими окупантами

Служба безпеки України викрила у Бучанському районі Київської області колаборціоніста, який співпрацював з ворогом.

Встановлено, що зловмисник, проживаючи у одному з сіл, яке у лютому-березні було окуповане російськими військами, прийняв пропозицію представників збройних сил РФ про співпрацю та був проголошений ними старостою села, повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисник самовільно захопив житловий будинок та земельну ділянку законного старости, сприяв окупаційним військам та публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, 32-річний зрадник неодноразово надавав військовослужбовцям РФ інформацію про розташування особового складу Збройних Сил України та Територіальної оборони.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (вчинення публічних закликів до співпраці зі збройними формуваннями держави-агресора) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Викриття проводилось ГУ СБ України в м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва.