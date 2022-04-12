"Энергоатом" разработает программу защиты ядерных объектов с учетом опыта российской агрессии

НАЭК "Энергоатом" разработает новую программу защиты ядерных объектов Украины с целью повышения их обороноспособности с учетом опыта военной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщил глава компании Петр Котин в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, конечно, мы будем формировать соответствующую программу и меры, чтобы улучшить физическую защиту объектов. Добавить ПВО, противотанковую защиту", – сказал Котин.

Он подчеркнул, что ядерные объекты во время военной агрессии РФ подверглись беспрецедентной атаке, на которую существующие механизмы защиты не были рассчитаны.

"Это произошло впервые в истории, что столь развитая в ядерном отношении страна подверглась такой агрессии. Это акт ядерного терроризма, когда они обстреливали наши ядерные объекты. Такого никогда не было, и никто не рассчитывал на то, что это могло произойти", – объяснил Котин.

Глава "Энергоатома" отметил, что первоочередные мероприятия будут реализовываться за счет компании, но в перспективе будут разработаны правительственные программы усиления защиты не только ядерных, но и других стратегических объектов с учетом опыта этой войны.

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"Сейчас мы видим так, что первоочередные программы будем осуществлять за свои средства, но дальше будем выходить на правительственные программы. Это касается не только ядерных объектов, но и инфраструктуры Украины, будут приниматься соответствующие программы, чтобы улучшить их обороноспособность", – пояснил Котин.

Как сообщалось, российские военные удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию с 24 февраля по 31 марта. Перемещения в большом количестве тяжелой военной техники спровоцировали повышение уровня радиации, а обесточивание площадки ЧАЭС поставило под угрозу вывода из строя хранилищ отработавшего ядерного топлива.

Помимо этого оккупанты неоднократно обстреливали ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове и обесточили его, что является нарушением правил безопасности.

С 4 марта и до сих пор они удерживают Запорожскую атомную станцию, при ее захвате агрессоры также обстреливали ЗАЭС, что привело к пожару учетного центра вблизи энергоблоков, затем подрывали на самой территории станции неразорвавшиеся боеприпасы.