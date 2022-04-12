"Енергоатом" розробить програму захисту ядерних об'єктів із урахуванням досвіду російської агресії

НАЕК "Енергоатом" розробить нову програму захисту ядерних об'єктів України з метою підвищення їхньої обороноздатності, враховуючи досвід військової агресії Російської Федерації.

Про це повідомив голова компанії Петро Котін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі, звісно, ми формуватимемо відповідну програму та заходи, щоб покращити фізичний захист об'єктів. Додати ППО, протитанковий захист", - сказав Котін.

Він наголосив, що ядерні об'єкти під час воєнної агресії РФ зазнали безпрецедентної атаки, на яку наявні механізми захисту не були розраховані.

"Це сталося вперше в історії, що така розвинена в ядерному відношенні країна зазнала такої агресії. Це акт ядерного тероризму, коли вони обстрілювали наші ядерні об'єкти. Такого ніколи не було, і ніхто не розраховував на те, що це могло статися", - пояснив Котін.

Голова "Енергоатому" зазначив, що першочергові заходи реалізовуватимуться за рахунок компанії, але в перспективі буде розроблено урядові програми посилення захисту не лише ядерних, а й інших стратегічних об'єктів із урахуванням досвіду цієї війни.

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"Наразі ми бачимо так, що першочергові програми здійснюватимемо за свої кошти, але далі виходитимемо на урядові програми. Це стосується не лише ядерних об'єктів, а й інфраструктури України, ухвалюватимуться відповідні програми, щоб покращити їхню обороноздатність", - пояснив Котін.

Як повідомлялося, російські військові утримували зону відчуження, зокрема майданчик Чорнобильської АЕС та саму станцію, з 24 лютого до 31 березня. Переміщення у великій кількості важкої військової техніки спровокували підвищення рівня радіації, а знеструмлення майданчика ЧАЕС поставило під загрозу виведення з ладу сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Крім цього, окупанти неодноразово обстрілювали ЯПУ "Джерело нейтронів" у Харкові та знеструмили її, що є порушенням правил безпеки.

З 4 березня і досі вони утримують Запорізьку атомну станцію, під час її захоплення агресори також обстрілювали ЗАЕС, що призвело до пожежі облікового центру поблизу енергоблоків, потім підривали на самій території станції боєприпаси, що не розірвались.