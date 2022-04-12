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Беларусь (7764) дефицит (300) продукты (1471) санкции (11033)

Беларусь ограничила вывоз соли и сахара, муки, круп и макаронных изделий

білорусь,сіль

Правительство Беларуси ввело запрет на вывоз соли, сахара и других бакалейных изделий из-за повышенного спроса в приграничных районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка с учетом повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица покупают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением правительства РБ, теперь за пределы ЕАЭС из Беларуси можно вывозить не более 1 кг соли, сахара, муки (гречневой, пшеничной), отдельных видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев, пшена). Также ограничен вывоз растительного масла (до 1 литра), консервов мясных, молочных и рыбных за исключением консервов для детского питания (до 3 банок).

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Ограничения не распространяются на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, которые расположены в пунктах пропуска через госграницу Беларуси.

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Топ комментарии
+27
Всё правильно делают, обратно в совок, к Дефициту и километровым очередям
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12.04.2022 18:39
+17
Відсутність цукру - то спецоперація англійців
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12.04.2022 18:43
+16
Отака вона спецоперація "Києв за два дня"...
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12.04.2022 18:48
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12.04.2022 18:38 Ответить
Отака вона спецоперація "Києв за два дня"...
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12.04.2022 18:48 Ответить
Зовсім забув. Нині ж день "космонавтики":

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12.04.2022 19:07 Ответить
Всё правильно делают, обратно в совок, к Дефициту и километровым очередям
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12.04.2022 18:39 Ответить
я здогадуюся щодо стандартного напрямку вивозу...

раша, теперка везіть лише картоплю...
і швиденько, допоки дуче лука не передумала
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12.04.2022 18:41 Ответить
а прочитати новину цілком? на роzzію вивозити можна.
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12.04.2022 18:52 Ответить
Білорусь обмежила вивіз солі та цукру, борошна, круп і макаронних виробів



https://images.cnscdn.com/images/b/2/d/3/b2d3bda8fd5e47108cb16def5457f9f7/original.jpg
Уряд Білорусі запровадив заборону на вивезення солі, цукру та інших бакалійних виробів через підвищений попит у прикордонних районах.

Про це інформує із посиланням на https://interfax.com.ua/news/economic/823562.html Інтерфакс-Україна .

"Постанову ухвалено з метою захисту внутрішнього ринку з огляду на підвищений попит у прикордонних районах на бакалійні товари, які фізособи купують комерційними партіями для вивезення за межі Республіки Білорусь", - ідеться у повідомленні.

Відповідно до рішення уряду РБ, тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок).
Читайте також:

Обмеження не поширюється на товари, придбані в магазинах безмитної торгівлі, які розташовані в пунктах пропуску через держкордон Білорусі. Джерело:
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12.04.2022 18:57 Ответить
процитуйте те, чого я не побачила, плз
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12.04.2022 18:59 Ответить
останній абзац:"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж 1 кг солі, цукру, борошна (гречаного, пшеничного), окремих видів круп (гречаної, рисової, манної, вівсяної, вівсяних пластівців, пшона). Обмежено вивезення рослинної олії (до 1 літра), консервів м'ясних, молочних та рибних, за винятком консервів для дитячого харчування (до трьох банок)."
роzzія входить до ЄАЕС.
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12.04.2022 19:08 Ответить
дякую
троха ще вполітизувалася
перечитала про ЄАЕС

бідні країни Балтії, Укркаїна, Польща, Фінляндія....
ну всіх же годувала Білорусь...
як без експорту білоруської солі переживемо - я у шоці
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12.04.2022 19:14 Ответить
"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж..."
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12.04.2022 19:11 Ответить
дякую.
дочиталася.
вже поплакалася вище.
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12.04.2022 19:15 Ответить
Так а где кацапские свиньи тепереча харчеваться обудут?
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12.04.2022 18:59 Ответить
А, я понял, это литвцы с поляками тоннами соль вывозят из бедной несчастной Беларуси.

PS На самом деле это обычная подлянка в стиле Луки, поднасрать союзничку, это святое дело. Ведь продукты наверняка товарными партиями скупают кацапские вояки, которые в тех районах расквартированы.
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12.04.2022 18:58 Ответить
рашу до цукру допусти - самогон і той вивезуть
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12.04.2022 19:00 Ответить
не зможуть-вижруть брагою
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12.04.2022 19:32 Ответить
обмежили вивіз солі і хєра
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12.04.2022 18:41 Ответить
Все просто - усатая корова отдавала территорию Беларуси в аренду бункерной моли. Срок аренды закончился, усатое поехало просить бабки за аренду и видимо поняло что путлер нищий. Вот оно недовольное теперь буянит
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12.04.2022 18:41 Ответить
То був не договір оренди, а договір лізингу.
Тарган після зустрічи з ****** розуміє, що права на керування картопляним концтабором, у них тепер майже рівні.
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12.04.2022 18:47 Ответить
Сосать у окупантов будете.Как нибудь прокормитесь
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12.04.2022 18:42 Ответить
а как обстоит дело с устричными фермами и выловом лангустов?
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12.04.2022 18:43 Ответить
Соль походу оттуда же. С дна беларуского моря
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12.04.2022 18:46 Ответить
А креветок в списке нет-значит можно вывозить вагонами.
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12.04.2022 20:04 Ответить
Відсутність цукру - то спецоперація англійців
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12.04.2022 18:43 Ответить
Валежник...спички ... костёр...картошка. Бульбафюрер одобряет.
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12.04.2022 18:44 Ответить
За межі ЄАЕС (євразійського економічного союзу) - це в Польщу чи Литву?
Текс постанови якось по дєбільному написан!
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12.04.2022 18:44 Ответить
так. на роzzію можна.
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12.04.2022 18:54 Ответить
Тогда непонятно, против кого это постановление направлено. Представить, что поляки ездят в Беларусь за солью, сахаром и мукой я вот никак не могу это представить. Литовцы и латыши - тоже как-то не очень верится. Граница с Украиной в ноль закрыта, там никто не ездит. У Беларуси остается только одна граница - с рашкой. Так кому нельзя скупасть сахар?

Я знаю только одну страну, у которой проблемы с сахаром.
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12.04.2022 19:08 Ответить
це всього лише жест, який має показати *****, що лукашеску його безмежно підтримує, але армію в Україну все одно не пошле.
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12.04.2022 19:19 Ответить
бєлгород - паніка та істерика, шось гучно бахнуло та запалало..
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12.04.2022 18:45 Ответить
Если в жилом доме то может вован начал патриотизм подогревать......
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12.04.2022 18:54 Ответить
Рейтинг путина упал, заходи скорее в подвал
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12.04.2022 19:23 Ответить
Що і де горить і палає, тільки не кажіть що секретна інформація.
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12.04.2022 19:24 Ответить
Посмотрел видео. Но там не само место взрыва а стоянка машин и дома. Слышно взрыв и видно вспышку и сигнализации сработали. Но это было в тёмное время суток. Т е возможно прошлой ночью или этим ранним утром.
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12.04.2022 19:32 Ответить
Скинь посилання, пліз!
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12.04.2022 20:57 Ответить
инфа від знайомого з Харкова ...
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12.04.2022 23:05 Ответить
"хопіць карміць нахлебнікаў з еўрасаюза!" (С)
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12.04.2022 18:47 Ответить
не дружній крок бульбостану до ********** . Захєрова ще не назвала їх нацистами та ксєнофобами ?
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12.04.2022 18:50 Ответить
Welcome to Sovok!!
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12.04.2022 18:50 Ответить
Світова житніца абасралась...
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12.04.2022 18:51 Ответить
А це не наша сіль ?
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12.04.2022 18:51 Ответить
Бульбу! Главное бульбу не дать вывезти.
Сгноите шоб кацапам не досталась!
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12.04.2022 18:52 Ответить
"А я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на белорусские соль, сахар и муку!.."

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12.04.2022 18:58 Ответить
и стрелочки такие нарисовал, Барбаросса прям
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12.04.2022 19:01 Ответить
Белорусь -это плацдарм с которого Россия стреляет ракетами по Украине. Пускай тоже Усатого давят санкциями . Белорусь точно не дружественная страна а вражеская. Пусть едят КАРТОШКУ которая у них растет.
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12.04.2022 18:59 Ответить
Как тут вывезешь, если все фуры *********** в Польше и Литве, заблокированные, стоят
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12.04.2022 19:00 Ответить
Та не, ніху.я з того не буде.Обмежувати вивіз солі до кАцапстану,
оні ж і так последній ху.й без солі доєдают.Дайте солі, шльондри бульбашівські
Лукашенко,заставь белорусский народ накормить Россию
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12.04.2022 19:03 Ответить
До кацапстану можна.

"...тепер за межі ЄАЕС із Білорусі можна вивозити не більше ніж..."
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12.04.2022 19:26 Ответить
Пускай калий жрут,у них его много и девать уже некуда.
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12.04.2022 19:04 Ответить
значит у беларусов начинается дефицит из-за госрегулирования цен . . .

Привет, Госплан !
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12.04.2022 19:10 Ответить
Бульба в обмін на сіль.
у Крим їдьте, ***.ді безродні, по сіль.
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12.04.2022 19:11 Ответить
чет непонятно, запретили, а кацапам - разрешили? это похоже Хйло "договорился".
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12.04.2022 19:34 Ответить
скоро дітей жерти будуть таракани іпучі! ))) земля лайном колаборантам!
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12.04.2022 20:02 Ответить
А спички и бараболя ?
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12.04.2022 20:13 Ответить
Придется без соли доедать.
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13.04.2022 09:39 Ответить
 
 