В Германии в школах учится почти 60 тысяч украинских детей-беженцев
Число украинских учеников в школах и профессиональных училищах в Германии достигло 58 225 детей и подростков. Об этом свидетельствуют текущие данные заседания министров образования, опубликованные во вторник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
С более 12 000 регистраций Бавария оказалась на первом месте, опередив Северный Рейн-Вестфалию с более чем 8 700 и Баден-Вюртемберг с более чем 8 400 зарегистрированными учащимися из Украины.
По оценкам политиков в области образования, около половины прибывающих в Германию украинских беженцев - это дети и молодежь.
С начала российской агрессивной войны 24 февраля федеральная полиция Германии идентифицировала 335578 беженцев из Украины.
Всего с начала войны из Украины уехали более 4,5 млн человек.
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Так что это ничего в принципе не изменит.
После окончания конфликта будет два варианта у беженцев-либо взять документы на беженца (но там большие довольно ограничения),либо искать работу (это пока требования для украинцев снижены,потом будут на общих основаниях-а в германии там все не просто)
Весь мир открыт пока воюем,а что будет потом неизвестно.
Если все таки продавят ЕС-то все ещё больше упростится.
В принципе если специальность хорошая -смысла уезжать с украины нет.
Если конечно неквалифицированный работник-то смысл в европе есть.
В германии не такие высокие зарплаты ,как народ у нас думает,а расходы приличные.
Или ввести квоту большую ,и не только на чернопыких и цветных.
Людям от 50 лет канада не подходит -не успеют заработать на пенсию нормальную.
Хотя по моему там и ограничение по миграции 45 лет есть или минусы насчитывают по баллам-точно не помню