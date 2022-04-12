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Германия (6725) дети (6331) образование (2194) школа (2993)

В Германии в школах учится почти 60 тысяч украинских детей-беженцев

німеччина

Число украинских учеников в школах и профессиональных училищах в Германии достигло 58 225 детей и подростков. Об этом свидетельствуют текущие данные заседания министров образования, опубликованные во вторник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

С более 12 000 регистраций Бавария оказалась на первом месте, опередив Северный Рейн-Вестфалию с более чем 8 700 и Баден-Вюртемберг с более чем 8 400 зарегистрированными учащимися из Украины.

По оценкам политиков в области образования, около половины прибывающих в Германию украинских беженцев - это дети и молодежь.

Также читайте: Германия будет поставлять оружие Украине, – Штайнмайер

С начала российской агрессивной войны 24 февраля федеральная полиция Германии идентифицировала 335578 беженцев из Украины.

Всего с начала войны из Украины уехали более 4,5 млн человек.

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Топ комментарии
+3
І більшість із них не повернеться в Україну...
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12.04.2022 19:32
+1
Дочці висилатиму дипломи й мед. книжку з щепленнями. Буде вчителювати в Баварії.
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12.04.2022 19:27
+1
численный перевес теперь на нашей стороне - дети кацапов в немецких школах теперь оказались в меньшинстве.
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12.04.2022 19:35
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НУ ХОЧА Б ТАК...
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12.04.2022 19:27 Ответить
а ************?
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12.04.2022 19:52 Ответить
Дочці висилатиму дипломи й мед. книжку з щепленнями. Буде вчителювати в Баварії.
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12.04.2022 19:27 Ответить
там як раз кацапні багато їх тереба вбивати
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12.04.2022 19:53 Ответить
позавчора ходили блокувати кацапський автопробіг
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12.04.2022 19:55 Ответить
І більшість із них не повернеться в Україну...
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12.04.2022 19:32 Ответить
Більшість повернеться. Мої родичі уже 2 тиж
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12.04.2022 19:36 Ответить
2 тиждні, як дома.
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12.04.2022 19:37 Ответить
Мої теж
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12.04.2022 20:02 Ответить
кто хотел раньше выехать,те и выезжали-запрета никакого не было.
Так что это ничего в принципе не изменит.
После окончания конфликта будет два варианта у беженцев-либо взять документы на беженца (но там большие довольно ограничения),либо искать работу (это пока требования для украинцев снижены,потом будут на общих основаниях-а в германии там все не просто)
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12.04.2022 19:39 Ответить
Та раніше тільки в Польщу і Чехію можна було переїхати. А тепер весь світ перед українками відкритий.
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12.04.2022 20:17 Ответить
просто в польшу и чехию проще по документам для работы,а в принципе весь мир был открыт.
Весь мир открыт пока воюем,а что будет потом неизвестно.
Если все таки продавят ЕС-то все ещё больше упростится.
В принципе если специальность хорошая -смысла уезжать с украины нет.
Если конечно неквалифицированный работник-то смысл в европе есть.
В германии не такие высокие зарплаты ,как народ у нас думает,а расходы приличные.
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12.04.2022 20:36 Ответить
Мені і Польщі вистачало і їхніх зарплат. Ех...
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12.04.2022 21:39 Ответить
Канадці, наскільки мені відомо, беруть усіх українці. Просто прилітаєш - і уже маєш постійне проживання з велфером і медицино. Розрахунок на те що здорові працездатні чоловіки підтягнуться по закінченні війни до своїх дітей.
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12.04.2022 22:01 Ответить
для того чтоб получить новых граждан Канаде -надо просто вернуть требования к мигрантам до 2006 года которые были-желающих будет и так много,к чему такие сложности с беженцами.
Или ввести квоту большую ,и не только на чернопыких и цветных.
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12.04.2022 23:42 Ответить
Канадці збираються збільшити кількість населення у 2050 до 50 млн. (з нинішніх 35.) А українські біженці - просто мега-чудовий контингент у порівнянні з гаїтянцями або ж пакистанцями.
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13.04.2022 00:36 Ответить
сомневаюсь что это увеличение будет за счет белых-сейчас цветным у нас везде дорога ,и при том такая же дурня и в сша (и скорее всего эта толерантность от них и лезет в благополучные страны)
Людям от 50 лет канада не подходит -не успеют заработать на пенсию нормальную.
Хотя по моему там и ограничение по миграции 45 лет есть или минусы насчитывают по баллам-точно не помню
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13.04.2022 00:47 Ответить
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12.04.2022 19:42 Ответить
шльондри танцюристки гімнастки та інше лайно звичайно на хачей заскочуть *******
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12.04.2022 19:55 Ответить
Ще й як повернуться. Зараз по всій Європі екстраординарно пільгові умови для українців. З тими біженцями носятся як з писаною торбою. Ну і, взагалом, це правильно. Але як тільки війна хоч трошки призупиниться, то пільги одразу вимкнуть і сидіти в європах стане просто неможливо.
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12.04.2022 21:01 Ответить
Ну так порадуйся за людей, що вони не повернуться в кончену совкову недокраїну з президентом ідіотом
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13.04.2022 09:44 Ответить
Засуджувати їх точно не буду та й не маю права
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13.04.2022 09:51 Ответить
численный перевес теперь на нашей стороне - дети кацапов в немецких школах теперь оказались в меньшинстве.
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12.04.2022 19:35 Ответить
38 процентов детей в младших классах в германии не являются этническими немцами-это данные министерства образования ФРГ.
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12.04.2022 19:41 Ответить
Да и возникает вопрос, как там можно жить или находится вообще, среди кацапни вонючей, с их маршами, автопробегами и с этой речью дегенеративной?
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12.04.2022 19:50 Ответить
Тепер уже у кацапні виникає питання, як робити автопробіги коли реально отримати лайна в пику.
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12.04.2022 22:03 Ответить
В нашу школу теж пішов один хлопець з Харкова, живе з родичами. Моя дитина зараз перекладає йому, бо він принципово відмовився розмовляти російською.
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12.04.2022 22:05 Ответить
 
 