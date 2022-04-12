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Німеччина (7089) діти (4925) освіта (1288) школа (2179)

У Німеччині в школах навчається майже 60 тисяч українських дітей-біженців

німеччина

Кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула 58 225 дітей і підлітків. Про це свідчать поточні дані засідання міністрів освіти, які було опубліковано у вівторок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Із понад 12 000 реєстрацій Баварія опинилась на першому місці, випередивши Північний Рейн-Вестфалію з більш ніж 8 700 та Баден-Вюртемберг з більш ніж 8 400 зареєстрованими учнями з України.

За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, - це діти і молодь.

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Від початку російської агресивної війни 24 лютого федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 578 біженців з України.

Всього від початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.
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Топ коментарі
+3
І більшість із них не повернеться в Україну...
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12.04.2022 19:32
+1
Дочці висилатиму дипломи й мед. книжку з щепленнями. Буде вчителювати в Баварії.
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12.04.2022 19:27
+1
численный перевес теперь на нашей стороне - дети кацапов в немецких школах теперь оказались в меньшинстве.
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12.04.2022 19:35
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12.04.2022 19:27 Відповісти
а ************?
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Дочці висилатиму дипломи й мед. книжку з щепленнями. Буде вчителювати в Баварії.
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12.04.2022 19:27 Відповісти
там як раз кацапні багато їх тереба вбивати
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12.04.2022 19:53 Відповісти
позавчора ходили блокувати кацапський автопробіг
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12.04.2022 19:55 Відповісти
І більшість із них не повернеться в Україну...
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12.04.2022 19:32 Відповісти
Більшість повернеться. Мої родичі уже 2 тиж
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12.04.2022 19:36 Відповісти
2 тиждні, як дома.
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12.04.2022 19:37 Відповісти
Мої теж
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12.04.2022 20:02 Відповісти
кто хотел раньше выехать,те и выезжали-запрета никакого не было.
Так что это ничего в принципе не изменит.
После окончания конфликта будет два варианта у беженцев-либо взять документы на беженца (но там большие довольно ограничения),либо искать работу (это пока требования для украинцев снижены,потом будут на общих основаниях-а в германии там все не просто)
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12.04.2022 19:39 Відповісти
Та раніше тільки в Польщу і Чехію можна було переїхати. А тепер весь світ перед українками відкритий.
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12.04.2022 20:17 Відповісти
просто в польшу и чехию проще по документам для работы,а в принципе весь мир был открыт.
Весь мир открыт пока воюем,а что будет потом неизвестно.
Если все таки продавят ЕС-то все ещё больше упростится.
В принципе если специальность хорошая -смысла уезжать с украины нет.
Если конечно неквалифицированный работник-то смысл в европе есть.
В германии не такие высокие зарплаты ,как народ у нас думает,а расходы приличные.
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12.04.2022 20:36 Відповісти
Мені і Польщі вистачало і їхніх зарплат. Ех...
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12.04.2022 21:39 Відповісти
Канадці, наскільки мені відомо, беруть усіх українці. Просто прилітаєш - і уже маєш постійне проживання з велфером і медицино. Розрахунок на те що здорові працездатні чоловіки підтягнуться по закінченні війни до своїх дітей.
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12.04.2022 22:01 Відповісти
для того чтоб получить новых граждан Канаде -надо просто вернуть требования к мигрантам до 2006 года которые были-желающих будет и так много,к чему такие сложности с беженцами.
Или ввести квоту большую ,и не только на чернопыких и цветных.
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12.04.2022 23:42 Відповісти
Канадці збираються збільшити кількість населення у 2050 до 50 млн. (з нинішніх 35.) А українські біженці - просто мега-чудовий контингент у порівнянні з гаїтянцями або ж пакистанцями.
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13.04.2022 00:36 Відповісти
сомневаюсь что это увеличение будет за счет белых-сейчас цветным у нас везде дорога ,и при том такая же дурня и в сша (и скорее всего эта толерантность от них и лезет в благополучные страны)
Людям от 50 лет канада не подходит -не успеют заработать на пенсию нормальную.
Хотя по моему там и ограничение по миграции 45 лет есть или минусы насчитывают по баллам-точно не помню
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13.04.2022 00:47 Відповісти
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12.04.2022 19:42 Відповісти
шльондри танцюристки гімнастки та інше лайно звичайно на хачей заскочуть *******
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12.04.2022 19:55 Відповісти
Ще й як повернуться. Зараз по всій Європі екстраординарно пільгові умови для українців. З тими біженцями носятся як з писаною торбою. Ну і, взагалом, це правильно. Але як тільки війна хоч трошки призупиниться, то пільги одразу вимкнуть і сидіти в європах стане просто неможливо.
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12.04.2022 21:01 Відповісти
Ну так порадуйся за людей, що вони не повернуться в кончену совкову недокраїну з президентом ідіотом
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13.04.2022 09:44 Відповісти
Засуджувати їх точно не буду та й не маю права
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13.04.2022 09:51 Відповісти
численный перевес теперь на нашей стороне - дети кацапов в немецких школах теперь оказались в меньшинстве.
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12.04.2022 19:35 Відповісти
38 процентов детей в младших классах в германии не являются этническими немцами-это данные министерства образования ФРГ.
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12.04.2022 19:41 Відповісти
Да и возникает вопрос, как там можно жить или находится вообще, среди кацапни вонючей, с их маршами, автопробегами и с этой речью дегенеративной?
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12.04.2022 19:50 Відповісти
Тепер уже у кацапні виникає питання, як робити автопробіги коли реально отримати лайна в пику.
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12.04.2022 22:03 Відповісти
В нашу школу теж пішов один хлопець з Харкова, живе з родичами. Моя дитина зараз перекладає йому, бо він принципово відмовився розмовляти російською.
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12.04.2022 22:05 Відповісти
 
 