У Німеччині в школах навчається майже 60 тисяч українських дітей-біженців
Кількість українських учнів у школах та професійних училищах у Німеччині сягнула 58 225 дітей і підлітків. Про це свідчать поточні дані засідання міністрів освіти, які було опубліковано у вівторок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Із понад 12 000 реєстрацій Баварія опинилась на першому місці, випередивши Північний Рейн-Вестфалію з більш ніж 8 700 та Баден-Вюртемберг з більш ніж 8 400 зареєстрованими учнями з України.
За оцінками політиків у галузі освіти, близько половини українських біженців, які прибувають до Німеччини, - це діти і молодь.
Від початку російської агресивної війни 24 лютого федеральна поліція Німеччини ідентифікувала 335 578 біженців з України.
Всього від початку війни з України виїхали понад 4,5 млн людей.
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Так что это ничего в принципе не изменит.
После окончания конфликта будет два варианта у беженцев-либо взять документы на беженца (но там большие довольно ограничения),либо искать работу (это пока требования для украинцев снижены,потом будут на общих основаниях-а в германии там все не просто)
Весь мир открыт пока воюем,а что будет потом неизвестно.
Если все таки продавят ЕС-то все ещё больше упростится.
В принципе если специальность хорошая -смысла уезжать с украины нет.
Если конечно неквалифицированный работник-то смысл в европе есть.
В германии не такие высокие зарплаты ,как народ у нас думает,а расходы приличные.
Или ввести квоту большую ,и не только на чернопыких и цветных.
Людям от 50 лет канада не подходит -не успеют заработать на пенсию нормальную.
Хотя по моему там и ограничение по миграции 45 лет есть или минусы насчитывают по баллам-точно не помню