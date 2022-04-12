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Германия будет поставлять оружие Украине, – Штайнмайер

штайнмайер,дуда

Берлин будет поставлять оружие Украине, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала недавно.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы солидарны с Украиной", - подчеркнул Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Путину не удалось поделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения надо привлечь к ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.

По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

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Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из РФ, заметив, что импорт газа из России в ФРГ упал с 60% до 40%.

"Можно сказать, что это все еще много, но из этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России", - заявил президент ФРГ.

Он добавил, что учитывая структуру немецкой экономики "нет возможности отказаться от российских энергоносителей так быстро, как некоторые ожидают. Тот, кто инициирует санкции, не должен пострадать больше, чем сама Россия", - отметил Штайнмайер.

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Топ комментарии
+28
Німеччина постачатиме зброю Україні, - Штайнмаєр- ну прийміть мене в Києві ну будь-ласка, я навіть заспіваю пісеньку Харківських фанатів
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12.04.2022 19:28
+21
Нарешті дійшло.
Чому ми мали тижнями длубати вашу берлінську стіну замість того щоб відражати кацапські нападки ?
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12.04.2022 19:28
+20
Рублями заплатили )
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12.04.2022 19:30
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Нарешті дійшло.
Чому ми мали тижнями длубати вашу берлінську стіну замість того щоб відражати кацапські нападки ?
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12.04.2022 19:28 Ответить
нічого до них не дійшло--гроші ,зброя і проституція
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12.04.2022 19:30 Ответить
Щось Дєрьмак давненько не згадував про формулу цього Штангельциркуля. Аж напрягає...
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12.04.2022 19:45 Ответить
Коли коментів вже багато, влазити до верхніх рекламуючи за рублі Дєрьмака перща ознака лаптекопитних.
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12.04.2022 20:01 Ответить
А если еще 25 раз внимательно перечитать ,что нибудь дойдет до тебя ,Ослан?
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12.04.2022 20:07 Ответить
100 процент
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12.04.2022 19:30 Ответить
публичная порка штангенциркуля послом Мельником и Зеленским пошла ему на пользу -

шерсть стала мягче, а характер покладистей
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12.04.2022 19:36 Ответить
Штайнмайер дуже змінився. Він також визнав, що помилявся відносно росії.
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12.04.2022 19:36 Ответить
просто куйло не заплатив за березень
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12.04.2022 19:51 Ответить
Злякались що їх об'являть посібниками рашизму.
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12.04.2022 19:57 Ответить
тільки от ціна цьому кров тисяч українців.
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12.04.2022 20:12 Ответить
Німеччина постачатиме зброю Україні, - Штайнмаєр- ну прийміть мене в Києві ну будь-ласка, я навіть заспіваю пісеньку Харківських фанатів
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12.04.2022 19:28 Ответить
Я старий - не встигаю за вами коменти писати. Тільки зберусь - хтось вже випередив.
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12.04.2022 19:30 Ответить
куди гнилим німцям навіть до НЕЙТРАЛЬНОЇ Норвегії..
Норвегія може передати Україні NASAMS та ударні ракети NSM

Думку про передачу Україні норвезького озброєння висловлюють деякі члени парламенту країни.

Про це повідомляє Мілітарний.

Норвезьке озброєння може змінити хід війни. Так вважає член Стортингу Ола Єлвествуен в коментаріhttps://ghall.com.ua/2022/04/12/v-parlamente-norvegii-predlagayut-peredat-ukrainy-pvo-nasams-i-udarnye-rakety-nsm/?fbclid=IwAR2MdPIZ2jVL87nHjZIMXDqjzAE3BifwpBM0F64wFXojq_fvtehsfyhgqe4 виданню Guilahall.

"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM - це ******* та потужна зброя, як може змінити хід війни в Росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS - це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони ", - сказав він.

Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також https://ghall.com.ua/2022/04/08/v-parlamente-norvegii-podderzhivayut-peredachu-protivokorabelnyh-sistem-pvo-rszo-i-artillerii/ підтримав ідею посилити Україну і надати засоби протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

NSM - Naval Strike Missile - протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg
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12.04.2022 19:53 Ответить
Норвегия- член Нато.
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12.04.2022 20:26 Ответить
Слухай, я просто написав репліку замість банального "з язика зняв", а лайки продовжують сипатись
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12.04.2022 21:24 Ответить
Гівнюк.
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12.04.2022 19:28 Ответить
Штаймарка перевзувся..напевно з кремля валюта на його рахунок не поступила
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12.04.2022 19:28 Ответить
Рублями заплатили )
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12.04.2022 19:30 Ответить
як сситься швайнмайєр, як хоче змити з себе дружбу з ****** та роzzією.
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12.04.2022 19:28 Ответить
пришли нам сюда цю шлю**ху меркель
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12.04.2022 19:52 Ответить
Вот что ********* животворящая делает..
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12.04.2022 19:29 Ответить
На этой фото Шредера не хватает...
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12.04.2022 19:30 Ответить
Немецкое оружие для Украины, вместо своих философий, вот это уже ПРАВИЛЬНАЯ формула Штайнмайера
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12.04.2022 19:30 Ответить
Головне, щоб мечів тевтонських лицарів по музеях не назбирав...
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12.04.2022 19:38 Ответить
русский, тебе персонально ***** мосинку выдаст, и поскачешь в Украину становиться черноземом.
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12.04.2022 19:55 Ответить
Ось така вона клізма в особі Франка. Пробує загладити свою провину.
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12.04.2022 19:31 Ответить
Толі дєла Ізраіль...
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12.04.2022 19:33 Ответить
Все поставленные в Украину противотанковые ракеты Матадор сделаны на израильском заводе в Голландии.
Госпитали, еда, прием беженцев сколько смогли.
Так что Израиль?
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12.04.2022 19:54 Ответить
та ниче хорошего израиль.. не прошло 1,5 мес как они пересмотрели иммиграц. политику например. И аж через месяц осторожно осудили кацапов
Гниды ж*ие....
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13.04.2022 01:20 Ответить
нах пошел гнида
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13.04.2022 01:34 Ответить
Йди формули вчи.
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12.04.2022 19:33 Ответить
нам для перемоги люба допомого потрібна.
хай перевзуваються швидше
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12.04.2022 19:33 Ответить
Кому трэша на ночь?
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12.04.2022 19:33 Ответить
да і йух на його, любітеля канала "zвезда-нам-*****". чмо промосковське..
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12.04.2022 19:46 Ответить
Старая шлюха Меркель мечтает,что бы её реред смертью кацапский солдат изнасиловал.
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12.04.2022 19:53 Ответить
та то відмазка. Османи по підсумках сірійської кампанії визнали танк леопард ..... і вирішили будувати свій важкий танк на манер Абрамса. Так що цей радник переживає про недостатню стійкість леопардів і мардерів, мовляв майбутні втрати - це неправильна експлуатація і ще фактор не обідити корифанів із рузге. До речі, а мардери там просто на зберіганні стоять мертвим грузом.
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12.04.2022 19:55 Ответить
Во що "руский корабль іди *****!" з людьми робить.
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12.04.2022 19:33 Ответить
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12.04.2022 19:44 Ответить
що(яке озброєння ) збирається поставляти Німеччина Україні ,котрого в Україні вже не має, від початку війни,або щось таке з озброєння,чого Україні не поставляють інші країни???
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12.04.2022 19:34 Ответить
Эх,где же вы раньше то были ???
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12.04.2022 19:34 Ответить
лучше поздно чем никогда,тем более в грядущей битве за ордло и херсон)
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12.04.2022 19:37 Ответить
Оно то конечно так ,но ведь сколько жизней УКРАИНЦЕВ можно было сохранить ,если-бы они сопли не жевали ...
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12.04.2022 20:14 Ответить
Ну ладно, уговорил, въезд в Бучу разрешен
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12.04.2022 19:36 Ответить
Рассказывай это своему Штольцу.
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12.04.2022 19:36 Ответить
Але не старі Леопарди-1, а щось нове давайте!
Бо хотіли металобрухт нам впарити....
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12.04.2022 19:36 Ответить
Німці нам нормальної важкої техніки не продадуть, тим більше не дадуть безоплатно, а то дружбан вова образиться. Ці уроди пропонують купити у них нікому не потрібний Леопард-1 по ціні більше 2 млн. євро за штуку. Я і раніше їх вважав ворогами, які прикидаються друзями, а після цієї пропозиції при згадці про німців у мене не слова, а самі "выражения", типу х** моржові і т.п.
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12.04.2022 20:16 Ответить
Ну що ж, пане Штайнмаєр, надіюсь що у вас сталося істинне прозріння, а не ситуаційне...
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12.04.2022 19:37 Ответить
слова,слова,не повірю поки не побачу у наших хлопців леопарди та панзери..
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12.04.2022 19:39 Ответить
шо, так хочется в Киев приехать???
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12.04.2022 19:40 Ответить
Уже и Финляндии пора поставлять оружие,Лошара отправил Искандеры к финской границ
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12.04.2022 19:43 Ответить
то бастіони, протикорабельні
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12.04.2022 20:04 Ответить
обгадилсо....
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12.04.2022 19:43 Ответить
НА БЕРЛИН ! ИМПРТОЗАМЕСТИМ ТАМА НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ НА РАСЕЙСКИЙ !
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12.04.2022 19:43 Ответить
Матір Божа.... Сцяними,трусвми поморді,й розродилися...? Чого,кому невистачає??
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12.04.2022 19:47 Ответить
Лживые твари! Они же пару дней назад сказали, что на складах бундесвера уже все закончилось!
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12.04.2022 19:51 Ответить
Враки. Все военно-политическое руководство Германии уже много лет на "обеспечении" раши и верить немцам, себя не уважать. Бригадый генерал Ерик Вад, убеждает всех, что украинцам надо несколоко лет учиться управлять и использовать их технику. Да воинам ВСУ достаточно два-три дня и они будут лучше немцев пользоваться их самой супер техникой.
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12.04.2022 19:57 Ответить
вбити колаборанта посіпаку!
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12.04.2022 20:00 Ответить
Рано радоваться, - у штайнмаера и каска - оружие
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12.04.2022 20:05 Ответить
Смотрим и вспоминаем

https://www.youtube.com/watch?v=xrCI2iOvSrg
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12.04.2022 20:08 Ответить
фуйлофский филосов
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12.04.2022 20:09 Ответить
Шо, неужели немцы нашли способ уменьшить зависимость от рус газа?
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12.04.2022 20:19 Ответить
""Ми солідарні з Україною",- наголосив Штайнмаєр."

Ого... в ***** на Штайнмайєра закінчився абонемент?
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12.04.2022 21:06 Ответить
Отлично, но имею вопрос - КОГДА? К Рождеству? Какому?
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12.04.2022 21:18 Ответить
На того дурника у )(уйла повно компромату. Він ще поговорить , а потім знов перевзується. всіх шредерів за рускім карабльом.
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12.04.2022 22:28 Ответить
Німецька щлюха , комсомолкп меркельша обіцяла озброеня Порошенку, і Зеленському, за шо він нагородив її цінною українською медалею, Штанмайер теж обіцяе, тому теж хоче нагороди.
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13.04.2022 00:00 Ответить
 
 