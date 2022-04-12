Германия будет поставлять оружие Украине, – Штайнмайер

Берлин будет поставлять оружие Украине, несмотря на то, что это противоречит философии безопасности, которую Германия исповедовала недавно.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы солидарны с Украиной", - подчеркнул Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Путину не удалось поделить Европу, она, напротив, укрепилась в противодействии внешней агрессии.

"Не может быть возвращения к нормальным отношениям с такой Россией. Российские военные преступления увидел весь мир. Их нужно задокументировать и расследовать, а виновников и принимающих политические решения надо привлечь к ответственности", - подчеркнул Штайнмайер.

По его мнению, российское варварство в Украине должно прекратиться. Он призвал президента России прекратить боевые действия, а также разрешить эвакуацию гражданского населения из Мариуполя.

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Комментируя вопрос о санкциях, Штайнмайер отметил, что страны ЕС должны увеличить экономическое давление на Россию. Он сообщил, что все страны будут пытаться уменьшать экспорт энергоносителей из РФ, заметив, что импорт газа из России в ФРГ упал с 60% до 40%.

"Можно сказать, что это все еще много, но из этих данных видно, что мы серьезно относимся к уменьшению энергетической зависимости от России", - заявил президент ФРГ.

Он добавил, что учитывая структуру немецкой экономики "нет возможности отказаться от российских энергоносителей так быстро, как некоторые ожидают. Тот, кто инициирует санкции, не должен пострадать больше, чем сама Россия", - отметил Штайнмайер.

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