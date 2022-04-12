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Німеччина постачатиме зброю Україні, – Штайнмаєр

штайнмайер,дуда

Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми солідарні з Україною",- наголосив Штайнмаєр.

Він підкреслив, шо Путіну не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - наголосив Штайнмаєр.

На його переконання, російське варварство в Україні має припинитися. Він закликав президентаРосії припинити бойові дії, а також дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя.

Також читайте: Надання зброї Україні Німеччина узгоджуватиме з партнерами, - Шольц

Коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зазначив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на Росію. Він повідомив, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв з РФ, зауваживши, що імпорт газу з росії до ФРН впав з 60% до 40%.

"Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії", - заявив президент ФРН.

Він додав, що з огляду на структуру німецької економіки "немає можливості відмовитися від російських енергоносіїв так швидко, як того дехто очікує. Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама Росія", - зауважив Штайнмаєр.

Також читайте: Україні потрібне важке озброєння, - голова МЗС ФРН Бербок

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Топ коментарі
+28
Німеччина постачатиме зброю Україні, - Штайнмаєр- ну прийміть мене в Києві ну будь-ласка, я навіть заспіваю пісеньку Харківських фанатів
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12.04.2022 19:28
+21
Нарешті дійшло.
Чому ми мали тижнями длубати вашу берлінську стіну замість того щоб відражати кацапські нападки ?
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12.04.2022 19:28
+20
Рублями заплатили )
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12.04.2022 19:30
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Нарешті дійшло.
Чому ми мали тижнями длубати вашу берлінську стіну замість того щоб відражати кацапські нападки ?
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12.04.2022 19:28 Відповісти
нічого до них не дійшло--гроші ,зброя і проституція
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12.04.2022 19:30 Відповісти
Щось Дєрьмак давненько не згадував про формулу цього Штангельциркуля. Аж напрягає...
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12.04.2022 19:45 Відповісти
Коли коментів вже багато, влазити до верхніх рекламуючи за рублі Дєрьмака перща ознака лаптекопитних.
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12.04.2022 20:01 Відповісти
А если еще 25 раз внимательно перечитать ,что нибудь дойдет до тебя ,Ослан?
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12.04.2022 20:07 Відповісти
100 процент
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12.04.2022 19:30 Відповісти
публичная порка штангенциркуля послом Мельником и Зеленским пошла ему на пользу -

шерсть стала мягче, а характер покладистей
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12.04.2022 19:36 Відповісти
Штайнмайер дуже змінився. Він також визнав, що помилявся відносно росії.
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12.04.2022 19:36 Відповісти
просто куйло не заплатив за березень
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12.04.2022 19:51 Відповісти
Злякались що їх об'являть посібниками рашизму.
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12.04.2022 19:57 Відповісти
тільки от ціна цьому кров тисяч українців.
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12.04.2022 20:12 Відповісти
Німеччина постачатиме зброю Україні, - Штайнмаєр- ну прийміть мене в Києві ну будь-ласка, я навіть заспіваю пісеньку Харківських фанатів
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Я старий - не встигаю за вами коменти писати. Тільки зберусь - хтось вже випередив.
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12.04.2022 19:30 Відповісти
куди гнилим німцям навіть до НЕЙТРАЛЬНОЇ Норвегії..
Норвегія може передати Україні NASAMS та ударні ракети NSM

Думку про передачу Україні норвезького озброєння висловлюють деякі члени парламенту країни.

Про це повідомляє Мілітарний.

Норвезьке озброєння може змінити хід війни. Так вважає член Стортингу Ола Єлвествуен в коментаріhttps://ghall.com.ua/2022/04/12/v-parlamente-norvegii-predlagayut-peredat-ukrainy-pvo-nasams-i-udarnye-rakety-nsm/?fbclid=IwAR2MdPIZ2jVL87nHjZIMXDqjzAE3BifwpBM0F64wFXojq_fvtehsfyhgqe4 виданню Guilahall.

"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM - це ******* та потужна зброя, як може змінити хід війни в Росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS - це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони ", - сказав він.

Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також https://ghall.com.ua/2022/04/08/v-parlamente-norvegii-podderzhivayut-peredachu-protivokorabelnyh-sistem-pvo-rszo-i-artillerii/ підтримав ідею посилити Україну і надати засоби протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

NSM - Naval Strike Missile - протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg
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12.04.2022 19:53 Відповісти
Норвегия- член Нато.
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12.04.2022 20:26 Відповісти
Слухай, я просто написав репліку замість банального "з язика зняв", а лайки продовжують сипатись
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12.04.2022 21:24 Відповісти
Гівнюк.
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Штаймарка перевзувся..напевно з кремля валюта на його рахунок не поступила
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Рублями заплатили )
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12.04.2022 19:30 Відповісти
як сситься швайнмайєр, як хоче змити з себе дружбу з ****** та роzzією.
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12.04.2022 19:28 Відповісти
пришли нам сюда цю шлю**ху меркель
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12.04.2022 19:52 Відповісти
Вот что ********* животворящая делает..
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12.04.2022 19:29 Відповісти
На этой фото Шредера не хватает...
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12.04.2022 19:30 Відповісти
Немецкое оружие для Украины, вместо своих философий, вот это уже ПРАВИЛЬНАЯ формула Штайнмайера
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12.04.2022 19:30 Відповісти
Головне, щоб мечів тевтонських лицарів по музеях не назбирав...
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12.04.2022 19:38 Відповісти
русский, тебе персонально ***** мосинку выдаст, и поскачешь в Украину становиться черноземом.
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12.04.2022 19:55 Відповісти
Ось така вона клізма в особі Франка. Пробує загладити свою провину.
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12.04.2022 19:31 Відповісти
Толі дєла Ізраіль...
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12.04.2022 19:33 Відповісти
Все поставленные в Украину противотанковые ракеты Матадор сделаны на израильском заводе в Голландии.
Госпитали, еда, прием беженцев сколько смогли.
Так что Израиль?
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12.04.2022 19:54 Відповісти
та ниче хорошего израиль.. не прошло 1,5 мес как они пересмотрели иммиграц. политику например. И аж через месяц осторожно осудили кацапов
Гниды ж*ие....
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13.04.2022 01:20 Відповісти
нах пошел гнида
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13.04.2022 01:34 Відповісти
Йди формули вчи.
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12.04.2022 19:33 Відповісти
нам для перемоги люба допомого потрібна.
хай перевзуваються швидше
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12.04.2022 19:33 Відповісти
Кому трэша на ночь?
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12.04.2022 19:33 Відповісти
да і йух на його, любітеля канала "zвезда-нам-*****". чмо промосковське..
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12.04.2022 19:46 Відповісти
Старая шлюха Меркель мечтает,что бы её реред смертью кацапский солдат изнасиловал.
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12.04.2022 19:53 Відповісти
та то відмазка. Османи по підсумках сірійської кампанії визнали танк леопард ..... і вирішили будувати свій важкий танк на манер Абрамса. Так що цей радник переживає про недостатню стійкість леопардів і мардерів, мовляв майбутні втрати - це неправильна експлуатація і ще фактор не обідити корифанів із рузге. До речі, а мардери там просто на зберіганні стоять мертвим грузом.
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12.04.2022 19:55 Відповісти
Во що "руский корабль іди *****!" з людьми робить.
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12.04.2022 19:33 Відповісти
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12.04.2022 19:44 Відповісти
що(яке озброєння ) збирається поставляти Німеччина Україні ,котрого в Україні вже не має, від початку війни,або щось таке з озброєння,чого Україні не поставляють інші країни???
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12.04.2022 19:34 Відповісти
Эх,где же вы раньше то были ???
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12.04.2022 19:34 Відповісти
лучше поздно чем никогда,тем более в грядущей битве за ордло и херсон)
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12.04.2022 19:37 Відповісти
Оно то конечно так ,но ведь сколько жизней УКРАИНЦЕВ можно было сохранить ,если-бы они сопли не жевали ...
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12.04.2022 20:14 Відповісти
Ну ладно, уговорил, въезд в Бучу разрешен
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12.04.2022 19:36 Відповісти
Рассказывай это своему Штольцу.
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12.04.2022 19:36 Відповісти
Але не старі Леопарди-1, а щось нове давайте!
Бо хотіли металобрухт нам впарити....
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12.04.2022 19:36 Відповісти
Німці нам нормальної важкої техніки не продадуть, тим більше не дадуть безоплатно, а то дружбан вова образиться. Ці уроди пропонують купити у них нікому не потрібний Леопард-1 по ціні більше 2 млн. євро за штуку. Я і раніше їх вважав ворогами, які прикидаються друзями, а після цієї пропозиції при згадці про німців у мене не слова, а самі "выражения", типу х** моржові і т.п.
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12.04.2022 20:16 Відповісти
Ну що ж, пане Штайнмаєр, надіюсь що у вас сталося істинне прозріння, а не ситуаційне...
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12.04.2022 19:37 Відповісти
слова,слова,не повірю поки не побачу у наших хлопців леопарди та панзери..
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12.04.2022 19:39 Відповісти
шо, так хочется в Киев приехать???
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12.04.2022 19:40 Відповісти
Уже и Финляндии пора поставлять оружие,Лошара отправил Искандеры к финской границ
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12.04.2022 19:43 Відповісти
то бастіони, протикорабельні
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12.04.2022 20:04 Відповісти
обгадилсо....
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12.04.2022 19:43 Відповісти
НА БЕРЛИН ! ИМПРТОЗАМЕСТИМ ТАМА НЕМЕЦКИЙ ФАШИЗМ НА РАСЕЙСКИЙ !
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12.04.2022 19:43 Відповісти
Матір Божа.... Сцяними,трусвми поморді,й розродилися...? Чого,кому невистачає??
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12.04.2022 19:47 Відповісти
Лживые твари! Они же пару дней назад сказали, что на складах бундесвера уже все закончилось!
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12.04.2022 19:51 Відповісти
Враки. Все военно-политическое руководство Германии уже много лет на "обеспечении" раши и верить немцам, себя не уважать. Бригадый генерал Ерик Вад, убеждает всех, что украинцам надо несколоко лет учиться управлять и использовать их технику. Да воинам ВСУ достаточно два-три дня и они будут лучше немцев пользоваться их самой супер техникой.
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12.04.2022 19:57 Відповісти
вбити колаборанта посіпаку!
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12.04.2022 20:00 Відповісти
Рано радоваться, - у штайнмаера и каска - оружие
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12.04.2022 20:05 Відповісти
Смотрим и вспоминаем

https://www.youtube.com/watch?v=xrCI2iOvSrg
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12.04.2022 20:08 Відповісти
фуйлофский филосов
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12.04.2022 20:09 Відповісти
Шо, неужели немцы нашли способ уменьшить зависимость от рус газа?
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12.04.2022 20:19 Відповісти
""Ми солідарні з Україною",- наголосив Штайнмаєр."

Ого... в ***** на Штайнмайєра закінчився абонемент?
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12.04.2022 21:06 Відповісти
Отлично, но имею вопрос - КОГДА? К Рождеству? Какому?
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12.04.2022 21:18 Відповісти
На того дурника у )(уйла повно компромату. Він ще поговорить , а потім знов перевзується. всіх шредерів за рускім карабльом.
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12.04.2022 22:28 Відповісти
Німецька щлюха , комсомолкп меркельша обіцяла озброеня Порошенку, і Зеленському, за шо він нагородив її цінною українською медалею, Штанмайер теж обіцяе, тому теж хоче нагороди.
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13.04.2022 00:00 Відповісти
 
 