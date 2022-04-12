Німеччина постачатиме зброю Україні, – Штайнмаєр
Берлін постачатиме зброю Україні попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна.
Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми солідарні з Україною",- наголосив Штайнмаєр.
Він підкреслив, шо Путіну не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії.
"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", - наголосив Штайнмаєр.
На його переконання, російське варварство в Україні має припинитися. Він закликав президентаРосії припинити бойові дії, а також дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя.
Коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зазначив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на Росію. Він повідомив, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв з РФ, зауваживши, що імпорт газу з росії до ФРН впав з 60% до 40%.
"Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії", - заявив президент ФРН.
Він додав, що з огляду на структуру німецької економіки "немає можливості відмовитися від російських енергоносіїв так швидко, як того дехто очікує. Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама Росія", - зауважив Штайнмаєр.
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Чому ми мали тижнями длубати вашу берлінську стіну замість того щоб відражати кацапські нападки ?
шерсть стала мягче, а характер покладистей
Норвегія може передати Україні NASAMS та ударні ракети NSM
Думку про передачу Україні норвезького озброєння висловлюють деякі члени парламенту країни.
Про це повідомляє Мілітарний.
Норвезьке озброєння може змінити хід війни. Так вважає член Стортингу Ола Єлвествуен в коментаріhttps://ghall.com.ua/2022/04/12/v-parlamente-norvegii-predlagayut-peredat-ukrainy-pvo-nasams-i-udarnye-rakety-nsm/?fbclid=IwAR2MdPIZ2jVL87nHjZIMXDqjzAE3BifwpBM0F64wFXojq_fvtehsfyhgqe4 виданню Guilahall.
"У Норвегії є наша протикорабельна ударна ракета NSM - це ******* та потужна зброя, як може змінити хід війни в Росії проти України, я вважаю, що NSM має бути поставлена Україні. Те саме стосується провідних норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS - це системи, які мають бути поставлені в Україну для зміцнення її протиповітряної оборони ", - сказав він.
Ще один норвезький парламентар Расмус Гансон також https://ghall.com.ua/2022/04/08/v-parlamente-norvegii-podderzhivayut-peredachu-protivokorabelnyh-sistem-pvo-rszo-i-artillerii/ підтримав ідею посилити Україну і надати засоби протикорабельної та протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню та артилерію.
NSM - Naval Strike Missile - протикорабельна ракета середньої дальності. Розроблена та виробляється норвезькою компанією Kongsberg
Госпитали, еда, прием беженцев сколько смогли.
Так что Израиль?
Гниды ж*ие....
хай перевзуваються швидше
Бо хотіли металобрухт нам впарити....
https://www.youtube.com/watch?v=xrCI2iOvSrg
Ого... в ***** на Штайнмайєра закінчився абонемент?