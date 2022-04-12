В Ирпене восстанавливают поврежденные российскими оккупантами сети. ФОТО
Российские оккупационные войска разрушили многие телекоммуникационные инфраструктуры. В г. Ирпень провайдер уже активно восстанавливает поврежденную сеть.
Об этом в своем Telegram сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ
"В настоящее время основная проблема, мешающая восстановлению сетей, — отсутствие электроэнергии из-за разрушенной энергоинфраструктуры. Мы тесно сотрудничаем с операторами, производителями телекомоборудования и энергокомпаниями для скорейшего восстановления Интернета. Кстати, уже частично восстановили связь в Бородянке и Ирпене", – говорится в сообщении Минцифры.
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