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В Ирпене восстанавливают поврежденные российскими оккупантами сети. ФОТО

Российские оккупационные войска разрушили многие телекоммуникационные инфраструктуры. В г. Ирпень провайдер уже активно восстанавливает поврежденную сеть.

Об этом в своем Telegram сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ

В Ирпене восстанавливают поврежденные российскими оккупантами сети 01
В Ирпене восстанавливают поврежденные российскими оккупантами сети 02

"В настоящее время основная проблема, мешающая восстановлению сетей, — отсутствие электроэнергии из-за разрушенной энергоинфраструктуры. Мы тесно сотрудничаем с операторами, производителями телекомоборудования и энергокомпаниями для скорейшего восстановления Интернета. Кстати, уже частично восстановили связь в Бородянке и Ирпене", – говорится в сообщении Минцифры.

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Досить лікувати Росію. Досить лікувати те, що не лікується. Російська імперія потребує евтаназії. Весь світ цього потребує, звісно. Але більше за все саме Росія. І це гуманно. І на це має бути спрямована стратегія цивілізованого світу.
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12.04.2022 18:42 Ответить
Утилізації, а не евтаназії. Евтаназія то добровільна справа, а тут лише утилізація.
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12.04.2022 18:47 Ответить
Самый суровый украинский блокпост https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12074
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12.04.2022 18:45 Ответить
"Потери просто сумасшедшие", - ВСУ уничтожили полный состав 810-й бригады морской пехоты из Феодосии.
Подразделения российских оккупационных войск продолжают нести тяжелейшие потери в Мариуполе, который пытаются безуспешно взять на протяжении последнего месяца. На штурм города сбросили группировку в 10 000 оккупантов, которых уничтожают при попытке взять город под полный контроль
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12.04.2022 18:55 Ответить
То і добре. Зрадників і цапів не шкода.
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12.04.2022 19:47 Ответить
 
 