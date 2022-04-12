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Київська область (3796) комунікація (28) Федоров Михайло (848)

В Ірпені відновлюють пошкоджені російськими окупантами мережі. ФОТО

Російські окупаційні війська зруйнували багато телекомунікаційної інфраструктури. У м. Ірпінь провайдер вже активно відновлює пошкоджену мережу.

Про це у своєме Telegram  повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ

В Ірпені відновлюють пошкоджені російськими окупантами мережі 01
В Ірпені відновлюють пошкоджені російськими окупантами мережі 02

"Наразі основна проблема, яка заважає відновленню мереж, — відсутність електроенергії через зруйновану енергоінфраструктуру. Ми тісно співпрацюємо з операторами, виробниками телекомобладнання та енергокомпаніями для якомога швидшого відновлення інтернету. До речі, уже частково відновили зв'язок у Бородянці та Ірпені. Працюємо далі", - йдеться у повідомленні мінцифри.

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Досить лікувати Росію. Досить лікувати те, що не лікується. Російська імперія потребує евтаназії. Весь світ цього потребує, звісно. Але більше за все саме Росія. І це гуманно. І на це має бути спрямована стратегія цивілізованого світу.
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12.04.2022 18:42 Відповісти
Утилізації, а не евтаназії. Евтаназія то добровільна справа, а тут лише утилізація.
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12.04.2022 18:47 Відповісти
Самый суровый украинский блокпост https://t.me/Pravda_Gerashchenko/12074
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12.04.2022 18:45 Відповісти
"Потери просто сумасшедшие", - ВСУ уничтожили полный состав 810-й бригады морской пехоты из Феодосии.
Подразделения российских оккупационных войск продолжают нести тяжелейшие потери в Мариуполе, который пытаются безуспешно взять на протяжении последнего месяца. На штурм города сбросили группировку в 10 000 оккупантов, которых уничтожают при попытке взять город под полный контроль
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12.04.2022 18:55 Відповісти
То і добре. Зрадників і цапів не шкода.
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12.04.2022 19:47 Відповісти
 
 