Котельная в г. Ривне заменяет российский газ биосырьем из щепы, - ОВА
Треть города Ривне уже отказалась от использования газа, заменив его щепой из местных лесов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской ОВА Максим Коваль.
Он рассказал, что еще 23 февраля в г. Ривне стартовали пусковые наладочные работы котельной ООО "Ривнетеплоэнерго" на биосырье - щепы.
"А сегодня она уже обеспечивает теплом 11 объектов социальной сферы и 91 высотное здание. В частности, в микрорайоне "Юбилейный", центральной и северной части города", - отметил Коваль.
По словам главы Ривненщины, эта котельная на возобновляемых источниках энергии является самой большой в Западной Украине. Ее мощность – 20 мВт.
"В планах "Укртепло", которая является владельцем ООО "Ривнетеплоэнерго", - еще две такие котельные на улицах Строителей и Князя Владимира. Это позволит сэкономить до 9 млн м³ газа в год, что уменьшит финансовую нагрузку", - заявил Коваль.
Он подчеркнул, что в условиях войны очень важно быть независимыми от российского газа.
"Тем более, что используется местное сырье – щепа из ривненских лесов, что удешевит тепло. Мы будем насыщать рынок средствами для местных производителей, и местный продукт будет обогревать дома ривненчан", - констатировал Коваль.
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Воно думає, що лепече.
А деревья и лес надо беречь...
Якщо провести реальну реформу енергозбереження, то Україна зможе імпортувати газ у ЄС.