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Газ (9402) Ровно (519)

Котельная в г. Ривне заменяет российский газ биосырьем из щепы, - ОВА

Треть города Ривне уже отказалась от использования газа, заменив его щепой из местных лесов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской ОВА Максим Коваль.

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Он рассказал, что еще 23 февраля в г. Ривне стартовали пусковые наладочные работы котельной ООО "Ривнетеплоэнерго" на биосырье - щепы.

"А сегодня она уже обеспечивает теплом 11 объектов социальной сферы и 91 высотное здание. В частности, в микрорайоне "Юбилейный", центральной и северной части города", - отметил Коваль.

По словам главы Ривненщины, эта котельная на возобновляемых источниках энергии является самой большой в Западной Украине. Ее мощность – 20 мВт.

"В планах "Укртепло", которая является владельцем ООО "Ривнетеплоэнерго", - еще две такие котельные на улицах Строителей и Князя Владимира. Это позволит сэкономить до 9 млн м³ газа в год, что уменьшит финансовую нагрузку", - заявил Коваль.

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Он подчеркнул, что в условиях войны очень важно быть независимыми от российского газа.

"Тем более, что используется местное сырье – щепа из ривненских лесов, что удешевит тепло. Мы будем насыщать рынок средствами для местных производителей, и местный продукт будет обогревать дома ривненчан", - констатировал Коваль.
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Топ комментарии
+3
Щепа українською - тріска
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12.04.2022 20:30
+2
Нас ще в 2015 перевели.
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12.04.2022 20:11
+2
а немає такої котельної на дохлих москалях? ми б купили.. 20000 трупаків -хватить надовго
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12.04.2022 20:15
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Нас ще в 2015 перевели.
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12.04.2022 20:11 Ответить
а немає такої котельної на дохлих москалях? ми б купили.. 20000 трупаків -хватить надовго
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12.04.2022 20:15 Ответить
Було б непогано, але світ слідкує не тільки за полоненими кацапами, а й за дохлими. От взагалі ні на паливо їх не переробиш ні на добрива(
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12.04.2022 20:18 Ответить
іх там нет і не било
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12.04.2022 20:27 Ответить
Вони як пливо низькокалорійні)
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12.04.2022 20:51 Ответить
Звідки в Рівному російський газ? Україна його не імпортує вже стільки років😁
Воно думає, що лепече.
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12.04.2022 20:16 Ответить
Правильно казати перестали купувати европейський газ, який европа купила у росії
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12.04.2022 20:18 Ответить
...який росія можливо купила в Туркменії.
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12.04.2022 20:27 Ответить
Щепа українською - тріска
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12.04.2022 20:30 Ответить
А ще торф є. Хіба на рівненщині його бракує? Торфові брикети навіть там, здається, і пресують. А ще палети з соломи, сміття і різного непотребу. Так, то треба трохи клепку ввімкнути, трохи праці приласти, але ж, курва на опалення реально без того смердючого кацапського газу можна обійтись. Хоча, курва, перший газопровід в сесері був з Дашави в мацкву, а перші газові родовища біндєровці кацапам розробляли. Ну то таке, то наш гріх...
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12.04.2022 20:42 Ответить
а мусора у нас сколько, можно биогаз добывать, это вообще тема немеряная...
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12.04.2022 20:42 Ответить
Так,горить вона дуже добре,навіть сира,але є проблема-лісистість України десь 11%,тоді як у Європі 35%.В Західній Україні ще кілька років тому в двох областях було висаджено сотні мільйонів саджанців шведської енергетичної верби,яку можна починати скошувати вже на 3-й рік і протягом 20 років.Нею засадили пустирі.Росте навіть на солончаках.В полтавському теплоенерго вже років 5 працює такий подрібнювач і кілька котелень переведено на тріску.Але є ще одна проблема,бо працювати потрібно прямо з коліс,бо при мінусовій температурі вона може змерзатись і подати її в топку автоматикою проблематично.
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12.04.2022 20:44 Ответить
Лузга и различные отходы с/хозяйства. Растут всегда. Плюс энергетическая верба. Плюс биогаз. Придется все это строить. раша уже следующей зимой попытается вырубить поставки газа.
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12.04.2022 21:44 Ответить
Ну вот, а говорили, что не знают, что делать с трупами оккупантов.
А деревья и лес надо беречь...
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12.04.2022 23:44 Ответить
Різниця у споживанні тепла між ********* домами та совковими халупами - у 20-50 разів.
Якщо провести реальну реформу енергозбереження, то Україна зможе імпортувати газ у ЄС.
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13.04.2022 09:51 Ответить
 
 