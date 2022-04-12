Котельная в г. Ривне заменяет российский газ биосырьем из щепы, - ОВА

Треть города Ривне уже отказалась от использования газа, заменив его щепой из местных лесов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Ривненской ОВА Максим Коваль.

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Он рассказал, что еще 23 февраля в г. Ривне стартовали пусковые наладочные работы котельной ООО "Ривнетеплоэнерго" на биосырье - щепы.

"А сегодня она уже обеспечивает теплом 11 объектов социальной сферы и 91 высотное здание. В частности, в микрорайоне "Юбилейный", центральной и северной части города", - отметил Коваль.

По словам главы Ривненщины, эта котельная на возобновляемых источниках энергии является самой большой в Западной Украине. Ее мощность – 20 мВт.

"В планах "Укртепло", которая является владельцем ООО "Ривнетеплоэнерго", - еще две такие котельные на улицах Строителей и Князя Владимира. Это позволит сэкономить до 9 млн м³ газа в год, что уменьшит финансовую нагрузку", - заявил Коваль.

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Он подчеркнул, что в условиях войны очень важно быть независимыми от российского газа.

"Тем более, что используется местное сырье – щепа из ривненских лесов, что удешевит тепло. Мы будем насыщать рынок средствами для местных производителей, и местный продукт будет обогревать дома ривненчан", - констатировал Коваль.