Котельня у Рівному заміняє російський газ біосировиною зі щепи, - ОВА

Третина міста Рівне вже відмовилась від використання газу, замінивши його щепою з місцевих лісів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Рівненської ОВА Максим Коваль.

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Він розповів, що ще 23 лютого у Рівному стартували пускові налагоджувальні роботи котельні ТОВ "Рівнетеплоенерго" на біосировині - щепі.

"А сьогодні вона уже забезпечує теплом 11 об’єктів соціальної сфери та 91 висотний будинок. Зокрема, у мікрорайоні "Ювілейний", центральній та північній частині міста", - зазначив Коваль.

За словами очільника Рівненщини, ця котельня на відновлюваних джерелах енергії є найбільшою у Західній Україні. Її потужність - 20 мВт.

"У планах "Укртепло", яка є власником ТОВ "Рівнетеплоенерго", - ще дві такі котельні на вулицях Будівельників та Князя Володимира. Це дасть змогу зекономити до 9 млн м³ газу в рік, що зменшить фінансове навантаження", - заявив Коваль.

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Він підкреслив, що в умовах війни вкрай важливо бути незалежними від російського газу.

"Тим більше, що використовується місцева сировина – щепа з рівненських лісів, що здешевить тепло. Ми насичуватимемо ринок коштами для місцевих виробників, і місцевий продукт буде обігрівати домівки рівнян", - констатував Коваль.