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газ (10259) Рівне (562)

Котельня у Рівному заміняє російський газ біосировиною зі щепи, - ОВА

Третина міста Рівне вже відмовилась від використання газу, замінивши його щепою з місцевих лісів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Рівненської ОВА Максим Коваль.

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Він розповів, що ще 23 лютого у Рівному стартували пускові налагоджувальні роботи котельні ТОВ "Рівнетеплоенерго" на біосировині - щепі.

"А сьогодні вона уже забезпечує теплом 11 об’єктів соціальної сфери та 91 висотний будинок. Зокрема, у мікрорайоні "Ювілейний", центральній та північній частині міста", - зазначив Коваль.

За словами очільника Рівненщини, ця котельня на відновлюваних джерелах енергії є найбільшою у Західній Україні. Її потужність - 20 мВт.

"У планах "Укртепло", яка є власником ТОВ "Рівнетеплоенерго", - ще дві такі котельні на вулицях Будівельників та Князя Володимира. Це дасть змогу зекономити до 9 млн м³ газу в рік, що зменшить фінансове навантаження", - заявив Коваль.

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Він підкреслив, що в умовах війни вкрай важливо бути незалежними від російського газу.

"Тим більше, що використовується місцева сировина – щепа з рівненських лісів, що здешевить тепло. Ми насичуватимемо ринок коштами для місцевих виробників, і місцевий продукт буде обігрівати домівки рівнян", - констатував Коваль.
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Топ коментарі
+3
Щепа українською - тріска
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12.04.2022 20:30
+2
Нас ще в 2015 перевели.
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12.04.2022 20:11
+2
а немає такої котельної на дохлих москалях? ми б купили.. 20000 трупаків -хватить надовго
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12.04.2022 20:15
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Нас ще в 2015 перевели.
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12.04.2022 20:11 Відповісти
а немає такої котельної на дохлих москалях? ми б купили.. 20000 трупаків -хватить надовго
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12.04.2022 20:15 Відповісти
Було б непогано, але світ слідкує не тільки за полоненими кацапами, а й за дохлими. От взагалі ні на паливо їх не переробиш ні на добрива(
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12.04.2022 20:18 Відповісти
іх там нет і не било
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12.04.2022 20:27 Відповісти
Вони як пливо низькокалорійні)
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12.04.2022 20:51 Відповісти
Звідки в Рівному російський газ? Україна його не імпортує вже стільки років😁
Воно думає, що лепече.
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12.04.2022 20:16 Відповісти
Правильно казати перестали купувати европейський газ, який европа купила у росії
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12.04.2022 20:18 Відповісти
...який росія можливо купила в Туркменії.
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12.04.2022 20:27 Відповісти
Щепа українською - тріска
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12.04.2022 20:30 Відповісти
А ще торф є. Хіба на рівненщині його бракує? Торфові брикети навіть там, здається, і пресують. А ще палети з соломи, сміття і різного непотребу. Так, то треба трохи клепку ввімкнути, трохи праці приласти, але ж, курва на опалення реально без того смердючого кацапського газу можна обійтись. Хоча, курва, перший газопровід в сесері був з Дашави в мацкву, а перші газові родовища біндєровці кацапам розробляли. Ну то таке, то наш гріх...
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12.04.2022 20:42 Відповісти
а мусора у нас сколько, можно биогаз добывать, это вообще тема немеряная...
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12.04.2022 20:42 Відповісти
Так,горить вона дуже добре,навіть сира,але є проблема-лісистість України десь 11%,тоді як у Європі 35%.В Західній Україні ще кілька років тому в двох областях було висаджено сотні мільйонів саджанців шведської енергетичної верби,яку можна починати скошувати вже на 3-й рік і протягом 20 років.Нею засадили пустирі.Росте навіть на солончаках.В полтавському теплоенерго вже років 5 працює такий подрібнювач і кілька котелень переведено на тріску.Але є ще одна проблема,бо працювати потрібно прямо з коліс,бо при мінусовій температурі вона може змерзатись і подати її в топку автоматикою проблематично.
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12.04.2022 20:44 Відповісти
Лузга и различные отходы с/хозяйства. Растут всегда. Плюс энергетическая верба. Плюс биогаз. Придется все это строить. раша уже следующей зимой попытается вырубить поставки газа.
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12.04.2022 21:44 Відповісти
Ну вот, а говорили, что не знают, что делать с трупами оккупантов.
А деревья и лес надо беречь...
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12.04.2022 23:44 Відповісти
Різниця у споживанні тепла між ********* домами та совковими халупами - у 20-50 разів.
Якщо провести реальну реформу енергозбереження, то Україна зможе імпортувати газ у ЄС.
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13.04.2022 09:51 Відповісти
 
 