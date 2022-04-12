Греція прискорить розвідку газу, щоб зменшити залежність від РФ

Греція прискорить проєкти розвідки газу спільно з приватними інвесторами у прагненні скоротити свою залежність від російських енергоносіїв і стати енергетичним центром у Європі.

Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Греція покриває близько 40% своїх щорічних енергетичних потреб за рахунок російського газу. У минулому країна видобувала невелику кількість нафти та намагалася досліджувати свій вуглеводневий потенціал. Низькі ціни на нафту в попередні роки, перехід на екологічно чисту енергію та відсутність політичної волі загальмували її плани розвідки.

"Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить і у нас будуть придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку", – сказав прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

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За його словами, Греція прагне до 2023 року отримати чітке уявлення про те, чи має вона запаси газу, які вона могла б використати, тоді як дані про потенційні запаси газу на цей момент вселяють "оптимізм" в уряд.

Одночасно країна веде політику щодо нарощування відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю до 55% до 2030 року відповідно до цілей ЄС у сфері зміни клімату.

На початку березня Міцотакіс заявляв, що негайна заборона на імпорт російського газу нереальна та що незалежність від російського газу "забирає більше часу, ніж ми маємо".

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