В России после введения санкций резко сократилась добыча нефти, - Reuters
Добыча нефти и газового конденсата в России упала ниже 10 млн баррелей до самого низкого уровня с июля 2020 года. Санкции и логистические ограничения препятствуют торговле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Добыча нефти в России сильно сократилась из-за санкций Запада после вторжения Москвы в Украину. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы затруднили обработку платежей за российскую нефть.
Источники сообщили, что средняя добыча нефти в России упала до 10,32 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 11,01 млн в среднем в марте, т.е. снижение более чем на 6%. Добыча упала до 9,76 млн баррелей в сутки в понедельник, что является самым низким показателем с 9,37 млн баррелей в сутки в среднем в июле 2020 года, когда добыча и спрос были ослаблены распространением коронавируса.
Один из источников также сообщил, что крупнейший российский производитель нефти, "Роснефть", зафиксировал наибольшее снижение добычи, которая упала до 2,87 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 3,35 млн
В понедельник ОПЕК заявила Европейскому союзу, что текущие и будущие санкции в отношении России могут вызвать один из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, и эти объемы будет невозможно восполнить, и дала понять, что не будет увеличивать добычу.
Вице-премьер России Александр Новак заявил в четверг, что добыча нефти в России может снизиться на 4-5% в апреле по сравнению с мартом из-за проблем со страхованием и использованием судов.
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(старый переделанный каламбур о женщинах)
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Пам'ятаю той дивовижний період, коли ціна на нафту котилась до низу і врешті стала нижче за нуля.
Що означало - бери безплатно, ми тобі навіть приплатимо, тільки забери вже видобуту нафту.
До чого йде світовий ринок нафти?
на тлі спаду світової економіки падатиме її споживання...
опек не підніматиме видобуток, а росія зменшуватиме його і втрачатиметься на війну
закінчився опалювальний сезон, а з ним і призупиняється спалювання мазуту в котлах опалювання та електростанцій...
сьогодні 21:00
Американська компанія-розробник програмного забезпечення SAS залишила ринок РФ та звільнила всіх співробітників, які працювали в московському офісі. Про це "Інтерфаксу" розповів колишній співробітник компанії.
«Компанія залишає російський ринок. Вчора (11 квітня) звільнили понад 300 осіб, причому включаючи як штатних співробітників ТОВ «САС Інститут», так і співробітників афілійованої компанії «Преміум консалтинг» - це штатні співробітники, просто вони були оформлені в іншу компанію», - повідомило джерело. Про звільнення співробітникам сказали лише у п'ятницю (8 квітня) увечері.
Інформацію про закриття офісу та звільнення всіх співробітників також підтвердив уже колишній прес-секретар SAS у Росії. "Інтерфакс" направив офіційний запит до штаб-квартири SAS.
«25 лютого пройшов лист від Патрісії Браун, директора з комплаєнсу, що призупинено всі процеси: російських співробітників усунули від усіх завдань, у тому числі від підтримки клієнтів, які не були у списках санкцій», - розповів колишній співробітник. При цьому поки персонал перебував у простому, зарплату їм виплачували.
Людей зняли навіть із міжнародних проектів, наприклад, які працювали з «Макдональдс» та «Ашан». При цьому цих клієнтів не передавали навіть європейському офісу, зазначив співрозмовник агентства.
Тихенько знімуть ембарго з Еквадору))
чи з того ж самого Ірану)))