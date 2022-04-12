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Новости Санкции против России
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В России после введения санкций резко сократилась добыча нефти, - Reuters

нафта

Добыча нефти и газового конденсата в России упала ниже 10 млн баррелей до самого низкого уровня с июля 2020 года. Санкции и логистические ограничения препятствуют торговле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Добыча нефти в России сильно сократилась из-за санкций Запада после вторжения Москвы в Украину. Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти из России в прошлом месяце, а санкции в отношении финансовых учреждений Москвы затруднили обработку платежей за российскую нефть.

Источники сообщили, что средняя добыча нефти в России упала до 10,32 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 11,01 млн в среднем в марте, т.е. снижение более чем на 6%. Добыча упала до 9,76 млн баррелей в сутки в понедельник, что является самым низким показателем с 9,37 млн баррелей в сутки в среднем в июле 2020 года, когда добыча и спрос были ослаблены распространением коронавируса.

Один из источников также сообщил, что крупнейший российский производитель нефти, "Роснефть", зафиксировал наибольшее снижение добычи, которая упала до 2,87 млн баррелей в сутки 1-11 апреля с 3,35 млн

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел санкции на поставку в РФ оборудования для переработки нефти и сжижения природного газа

В понедельник ОПЕК заявила Европейскому союзу, что текущие и будущие санкции в отношении России могут вызвать один из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, и эти объемы будет невозможно восполнить, и дала понять, что не будет увеличивать добычу.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в четверг, что добыча нефти в России может снизиться на 4-5% в апреле по сравнению с мартом из-за проблем со страхованием и использованием судов.

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Топ комментарии
+15
нафта з ягелем- це смачно!!! і занюхувати газом...
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12.04.2022 20:17
+7
Собрались как то олень, конь и *****. Ну а дальше вы знаете❗😁
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12.04.2022 20:21
+5
Хтось кілька днів тому розказував, що через санкціі у Лукойла великі проблеми. При переробці нафти одним з продуктів переробки є мазут. Він теж десь використовується і раніше розпродавався по світу так само як і бензин. А тепер покупці массово відмовилися купляти мазут і ємності для його зберігання забиті повністю. Через це Лукойл змушений призупиняти переробку нафти.
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12.04.2022 20:49
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нафта з ягелем- це смачно!!! і занюхувати газом...
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12.04.2022 20:17 Ответить
Собрались как то олень, конь и *****. Ну а дальше вы знаете❗😁
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12.04.2022 20:21 Ответить
"Використанням судів" чи "використанням суден" , тобто танкерів ?
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12.04.2022 20:24 Ответить
Тобто цивілізований світ так і не хоче вводити реальні енергетичні санкції. Ну що ж...
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12.04.2022 20:25 Ответить
Чем больше меньше нефти мы тем больше лучше то для нас.
(старый переделанный каламбур о женщинах)
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12.04.2022 20:32 Ответить
..є найнижчим показником з 9,37 млн барелів на добу в середньому в липні 2020 року, коли видобуток і попит були ослаблені поширенням коронавірусу.
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Пам'ятаю той дивовижний період, коли ціна на нафту котилась до низу і врешті стала нижче за нуля.
Що означало - бери безплатно, ми тобі навіть приплатимо, тільки забери вже видобуту нафту.
До чого йде світовий ринок нафти?
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12.04.2022 20:38 Ответить
зменшення кількості видобутої нафти вестиме до росту її ціни...
на тлі спаду світової економіки падатиме її споживання...
опек не підніматиме видобуток, а росія зменшуватиме його і втрачатиметься на війну
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12.04.2022 22:33 Ответить
У понеділок ОПЕК заявила Європейському союзу, що поточні і майбутні санкції щодо Росії можуть викликати один із найсерйозніших потрясінь з поставками нафти за всю історію, і ці обсяги буде неможливо заповнити, американські,англійські нафтодобувні компанії мають непочатий край роботи і прибутків також
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12.04.2022 20:47 Ответить
Очень быстро пойдет развитие атомной, альтернативной энергии и добычи нефти и газа нетрадиционными путями. Будет технологический взрыв в ближайшие 5 лет. С вытеснением традиционных источников энергии.
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12.04.2022 21:40 Ответить
Ну вот - толковая реакция, молодца. А товарищи арабы могут и пострадать, тут койот хорошо написал - рванёт в другом направлении и аладдины могут со своей нефтью пролететь. Как и с рашей, конечно
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12.04.2022 22:10 Ответить
Хтось кілька днів тому розказував, що через санкціі у Лукойла великі проблеми. При переробці нафти одним з продуктів переробки є мазут. Він теж десь використовується і раніше розпродавався по світу так само як і бензин. А тепер покупці массово відмовилися купляти мазут і ємності для його зберігання забиті повністю. Через це Лукойл змушений призупиняти переробку нафти.
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12.04.2022 20:49 Ответить
із-за санкцій росія не може переробляти стільки ж нафтопродуктів, як раніше...і тому виникають різні ,,відмовки,, то аварії на нафтопереробних заводах, то на трубопроводах, то затовареність мазутом,
закінчився опалювальний сезон, а з ним і призупиняється спалювання мазуту в котлах опалювання та електростанцій...
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12.04.2022 22:39 Ответить
Американська IT-компанія SAS звільнила всіх співробітників РФ
сьогодні 21:00

Американська компанія-розробник програмного забезпечення SAS залишила ринок РФ та звільнила всіх співробітників, які працювали в московському офісі. Про це "Інтерфаксу" розповів колишній співробітник компанії.

«Компанія залишає російський ринок. Вчора (11 квітня) звільнили понад 300 осіб, причому включаючи як штатних співробітників ТОВ «САС Інститут», так і співробітників афілійованої компанії «Преміум консалтинг» - це штатні співробітники, просто вони були оформлені в іншу компанію», - повідомило джерело. Про звільнення співробітникам сказали лише у п'ятницю (8 квітня) увечері.

Інформацію про закриття офісу та звільнення всіх співробітників також підтвердив уже колишній прес-секретар SAS у Росії. "Інтерфакс" направив офіційний запит до штаб-квартири SAS.

«25 лютого пройшов лист від Патрісії Браун, директора з комплаєнсу, що призупинено всі процеси: російських співробітників усунули від усіх завдань, у тому числі від підтримки клієнтів, які не були у списках санкцій», - розповів колишній співробітник. При цьому поки персонал перебував у простому, зарплату їм виплачували.

Людей зняли навіть із міжнародних проектів, наприклад, які працювали з «Макдональдс» та «Ашан». При цьому цих клієнтів не передавали навіть європейському офісу, зазначив співрозмовник агентства.
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12.04.2022 21:33 Ответить
к херам собачьим все рашистскоезакаи эпохи рашизма.Дай Бог ускорить процесс.Слава Украине!Слава непобедимой украинской армии!Крах кремлёвском у рейху!!!
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12.04.2022 22:24 Ответить
Не сціть..
Тихенько знімуть ембарго з Еквадору))
чи з того ж самого Ірану)))
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12.04.2022 22:36 Ответить
Іран входить в ОПЕК, а ще сьогодні була новина що вони передали зброю з Іраку. Явно що ця країна не на стороні цивілізованого світу.
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12.04.2022 23:53 Ответить
ОПЕК в свое время вступил в картельный договор с россией, а теперь прикидывается, что не осознает того, что действует в сговоре с преступным путинским режимом.
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12.04.2022 23:38 Ответить
 
 