У Росії після введення санкцій різко скоротився видобуток нафти, - Reuters
Видобуток нафти і газового конденсату в Росії впав нижче 10 млн барелів до найнижчого рівня з липня 2020 року. Санкції та логістичні обмеження перешкоджають торгівлі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видобуток нафти в Росії сильно скоротився через санкції Заходу після вторгнення Москви в Україну. Сполучені Штати ввели заборону на імпорт нафти з Росії минулого місяця, а санкції проти фінансових установ Москви ускладнили обробку платежів за російську нафту.
Джерела повідомили, що середній видобуток нафти в Росії впав до 10,32 млн барелів на добу 1-11 квітня з 11,01 млн в середньому в березні, тобто зниження більш ніж на 6%. Видобуток впав до 9,76 млн барелів на добу в понеділок, що є найнижчим показником з 9,37 млн барелів на добу в середньому в липні 2020 року, коли видобуток і попит були ослаблені поширенням коронавірусу.
Одне з джерел також повідомило, що найбільший російський виробник нафти, "Роснефть", зафіксував найбільше зниження видобутку - до 2,87 млн барелів на добу 1-11 квітня з 3,35 млн.
У понеділок ОПЕК заявила Європейському союзу, що поточні і майбутні санкції щодо Росії можуть викликати один із найсерйозніших потрясінь з поставками нафти за всю історію, і ці обсяги буде неможливо заповнити, і дала зрозуміти, що не збільшуватиме видобуток.
Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив у четвер, що видобуток нафти в Росії може знизитися на 4-5% у квітні порівняно з березнем через проблеми зі страхуванням і використанням судів.
Будь ласка, зачекайте...
(старый переделанный каламбур о женщинах)
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Пам'ятаю той дивовижний період, коли ціна на нафту котилась до низу і врешті стала нижче за нуля.
Що означало - бери безплатно, ми тобі навіть приплатимо, тільки забери вже видобуту нафту.
До чого йде світовий ринок нафти?
на тлі спаду світової економіки падатиме її споживання...
опек не підніматиме видобуток, а росія зменшуватиме його і втрачатиметься на війну
закінчився опалювальний сезон, а з ним і призупиняється спалювання мазуту в котлах опалювання та електростанцій...
сьогодні 21:00
Американська компанія-розробник програмного забезпечення SAS залишила ринок РФ та звільнила всіх співробітників, які працювали в московському офісі. Про це "Інтерфаксу" розповів колишній співробітник компанії.
«Компанія залишає російський ринок. Вчора (11 квітня) звільнили понад 300 осіб, причому включаючи як штатних співробітників ТОВ «САС Інститут», так і співробітників афілійованої компанії «Преміум консалтинг» - це штатні співробітники, просто вони були оформлені в іншу компанію», - повідомило джерело. Про звільнення співробітникам сказали лише у п'ятницю (8 квітня) увечері.
Інформацію про закриття офісу та звільнення всіх співробітників також підтвердив уже колишній прес-секретар SAS у Росії. "Інтерфакс" направив офіційний запит до штаб-квартири SAS.
«25 лютого пройшов лист від Патрісії Браун, директора з комплаєнсу, що призупинено всі процеси: російських співробітників усунули від усіх завдань, у тому числі від підтримки клієнтів, які не були у списках санкцій», - розповів колишній співробітник. При цьому поки персонал перебував у простому, зарплату їм виплачували.
Людей зняли навіть із міжнародних проектів, наприклад, які працювали з «Макдональдс» та «Ашан». При цьому цих клієнтів не передавали навіть європейському офісу, зазначив співрозмовник агентства.
Тихенько знімуть ембарго з Еквадору))
чи з того ж самого Ірану)))