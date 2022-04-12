Переговоры с РФ продолжаются в онлайн-режиме, - Арахамия

Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Об этом в Telegram сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ.

Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", – говорится в сообщении.

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