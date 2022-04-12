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Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Про це у Telegram повідомив голова української переговірної делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.

Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з РФ на чолі з Арахамією
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Топ коментарі
+56
Смотри,чтоб в реале в грызло бить не пришлось за твой онлайн
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12.04.2022 20:31
+54
Чмошник абхазский
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12.04.2022 20:32
+45
знову ця бабізянка вилізла з підвалу ОП...
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12.04.2022 20:33
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Смотри,чтоб в реале в грызло бить не пришлось за твой онлайн
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12.04.2022 20:31 Відповісти
У будь якому разі доведеться...
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12.04.2022 20:35 Відповісти
Перед підписанням договору з РФ договір має бути доведений до народу і армії, затверджений ВР, інакше це буде зрада і злочин!
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12.04.2022 23:06 Відповісти
ВР? Не сміши.
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13.04.2022 01:24 Відповісти
Маю підозру, що з охочих це здійснити збереться величезна черга. Десь така задовга і нервова, як у 1985-му до вино-горілчаного магазину. А може й більша.
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12.04.2022 21:03 Відповісти
Боюся, дядьку, зелені знову можуть очолити політичний процес. Замість "слуг народу" наберуть "захисників народу". Частину реальних, частину підставних. До війни була надія, що вони геть скурвляться і вилетять немов корок з пляшки ігристого. Тепер ця шайка йде до того, щоб отримати під себе всі важелі влади і до одного. Бен он, - гребе бабло лопатою, і ніхто не жужжить про баригу на крові. Як на мене, війна відкине Україну ще на 10 років. І прискорене кандидатство до ЄС не покращить шанси на політичне дозрівання нації.
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12.04.2022 21:25 Відповісти
Нам, шановний колєґо, далеко як до баби Ванги, так навіть і до Паші Глоби. Ну, того самого ґастролога, який чудово передбачає минуле, а з майбутнім... якось у нього не дуже вдається... але то таке. Тому я не став би лякати самого себе і колєґ навколо похмурими прогнозами. Та й шапкозакиданням займатись не стану. Бо підстав для того нема, принаймні зараз.
Я казав би, що хай би перше війна скінчилася. А там і буде видно, хто де опиниться: ким гіляку прикрасять, ким - ліхтарного стовпа, а хто втопиться у своєму ж джакузі...
Поживемо - побачимо.
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12.04.2022 21:57 Відповісти
Мені не до лаврів Ванги чи Глоби. Звик спиратися на те, що раніше відбулося, а не на те, що обіцяли. Звісно, війна приносить у справи найвищу волатильність з усіх можливих. І попри неї, від людей варто очікувати на те, що вони зазвичай робили, а не те, на що раніше не спромоглися. Принаймні, на будь який поступ потрібен час.
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12.04.2022 22:37 Відповісти
Тут все дуже складно. В усіх сенсах складно.
Якщо не помиляюсь, ми з Вами вже колись міркували про ці штуки. Але то було задовго до війни. І все тоді виглядало інакше. Хоча й тоді було якось... незатишно і неспокійно. Принаймні, особисто мені. Тепер мені краще зрозуміло самому, чому я тоді не погоджувався з Вами відносно поступового розвитку.
Зараз усе дуже помінялося. І виглядає на те, що багато що доведеться створювати "з чистого аркуша". А як воно буде... побачимо. Коли дасть Бог дожити.
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12.04.2022 23:13 Відповісти
Не так вже "задовго", якщо відокремлювати поточні події від попередньої війни малої інтенсивності. І хоча зараз дні мають відчутно іншу тривалість, весь зелений період я сприймаю як передвоєнний. Тож, наші з вами відчуття співпадали, хоча, можливо, ми по різному їх усвідомлювали.
Безумавно, в історії трапляються періоди, коли швидко починають рухатися і великі людські маси, і значні суспільні процеси. Ми, поза сумнівом, опинились саме в такому. Дійсно, в умовах як зараз, відбуваються карколомні зміни. Час загроз, зазвичай, надає активним особам низку можливостей. Але я не тішу себе ілюзіями, що середня людська на них реакція буде відповідною. Люди частіше помиляються, аніж діють правильно. Виключенням є професійна діяльність, причиною для чого є багаторазове повторення дій і отримання навичок. А в нас через характер влади і з огляду на ментальні риси суспільства я все ще не очікую швидкого належного результату. На мою думку, через цілу низку причин суспільство загалом здатне просрати особливості моменту, і знову купити оманливих рожевих слонів.
Але в перспективі, я маю надію на покращення спроможності уникати помилок і виправляти їх через усвідомлений поступовий рух, на противагу спробам загасити пожежу чим завгодно, хоч би й паливом. Тим, що призначене для прискорення сталого розвитку, а не для спалення рештків і побудови основ.
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13.04.2022 00:35 Відповісти
От як гарно Ви сформулювали думку. Ні додати, ні відняти). Тому напишу просто: згідний з Вами.
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13.04.2022 02:24 Відповісти
Відео, дискусія на одному з телеканалів, заблокованих владою:

1. "НАТО зараз стурбовані, щоб Україна не зробила зайвих поступок російскій стороні"
2. Брехня Зеленського про те, що нас не хочуть брати в НАТО: йому треба було просто прибрати з влади російских шпигунів, в першу чергу Єрмака, але він віддав перевагу дружбі з Єрмаком замість безпеки країни: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
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12.04.2022 21:59 Відповісти
пееговори з росією через похоронну агенцію...
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12.04.2022 20:32 Відповісти
Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України, включно із Бучею, Маріуполем, Харковом та іншими нещасними українськми містами, продовжуються в онлайн-режимі. Джерело: https://censor.net/ua/n3333551
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12.04.2022 20:43 Відповісти
Чмошник абхазский
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12.04.2022 20:32 Відповісти
Переговоры будут продолжаться до тех пор пока ЗСУ не припидячит последнего касапа на Украинской Земле.
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12.04.2022 20:32 Відповісти
Де агрохімія і де комюніке. Він хоч знає,що це таке? І взагалі агрохімію треба ізолювати для його ж безпеки.
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12.04.2022 20:33 Відповісти
утилізувати?
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12.04.2022 20:58 Відповісти
Навіщо? Достатньо гамівної сорочки, клізми Есмарка і заштрику галоперидолу три рази на день протягом місяця. І ара-хам стане шовковим.
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12.04.2022 21:06 Відповісти
Лікування річ дорога, а в цьому випадку ще й не передбачуване. Так що утилізація. І дещево, і надійно. Гарантія результату 100%
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12.04.2022 21:10 Відповісти
дешево
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12.04.2022 21:11 Відповісти
Та хіба ж я проти? Одна біда: зоозахисники та ліберали дуже возбудяться і здіймуть галас до небес. А ліберали ще й гівном почнуть плюватися, бо так з ними завжди...
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12.04.2022 21:27 Відповісти
зоозахисники річ сурйозно, то дійсно проблема...
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12.04.2022 21:33 Відповісти
знову ця бабізянка вилізла з підвалу ОП...
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12.04.2022 20:33 Відповісти
І знову за українців хтось вирішує. Уже вкотре...
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12.04.2022 20:33 Відповісти
Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, -тобто задовольнити хотелки ***** по нейтральному статусу та ще Крим віддати на 15 років
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12.04.2022 20:34 Відповісти
***** не хоче ніякого нейтрального статусу України. І ніколи не хотів.
Він - росіянин. А росіяни від нас вимагають тільки одного - в поїзд і за Урал.
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12.04.2022 20:46 Відповісти
А можливо буде депортувати українців з України за Урал, якщо Україна буде у НАТО?
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12.04.2022 20:52 Відповісти
Стамбульське комюніке по своїй зайобістост..і вже починає нагадувати формулу штайнмайера...
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12.04.2022 20:35 Відповісти
Які гарантії від вбивць та гвалтівників діточок та жінок ?
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12.04.2022 20:35 Відповісти
"Да ты, смерд, вижу - никак не угомонишся!!!" (Ив. Вас. меняет професию)
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12.04.2022 20:36 Відповісти
Той хто веде переговори ,щодо угоди про гарантії безпеки для України ,з окупантом і вбивцею українців ,рівносильні співучасті у злочинах рашистського окупанта в Україні ,
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12.04.2022 20:37 Відповісти
- А як розпізнати зрадника, батьку?
- Він першим побіжить домовлятися з ворогом про мир.

(З повісті І. Франка "Захар Беркут")
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12.04.2022 20:44 Відповісти
не знаю как вас, но меня, от одного вида ипала Аноракнофобии, обремененного интеллектом, начинает кумарить.....
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12.04.2022 20:37 Відповісти
Ты не один такой.
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12.04.2022 20:40 Відповісти
Точно! і у Вакарчука навіть стосовно цього пісня така є - Ти не один!
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12.04.2022 20:54 Відповісти
Не переживай, ти далеко не оригінальний
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12.04.2022 21:00 Відповісти
одна из самых изощрённых пыток для адекватного человека - показывать ему видеоряд с арахнофобией с наложеным голосом зеленского.
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12.04.2022 22:06 Відповісти
Вы меня пугаете....... )
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12.04.2022 22:09 Відповісти
не я придумываю эти пытки. Я не виноват в том, что у нас в стране 13,5 миллионов мазохистов и 9 миллионов *********.
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12.04.2022 22:35 Відповісти
Ну, раз так сказав голова української переговірної делегації, - світило української дипломатії, - значить можна бути спокійним
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12.04.2022 20:39 Відповісти
Немецкие ништяки уже приехали в Польшу))
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12.04.2022 20:40 Відповісти
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12.04.2022 20:45 Відповісти
Та не палить пересування в прямому ефірі!!!
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12.04.2022 21:04 Відповісти
Сама присутність у владі цієї зеленої хламідії - це образа для українця.
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12.04.2022 20:40 Відповісти
ничего себе слово выдумали. коммюнике. меморандум уже был
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12.04.2022 20:41 Відповісти
От курва, мавпа, а навіть такі слова вивчило!
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12.04.2022 21:01 Відповісти
Да пусть ведут переговоры. На другом конце провода еще похлеще есть ребята. Они друг друга стоят Других все равно не предвидится
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12.04.2022 20:41 Відповісти
У нас что нет более профисиональней и патриотичней дибломтов нежели *** знает кто ??
кто эти арахамии и иже с ними???
Что они сделали для Украины и чем они вообще занимались до этого???
кто эти люди????
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12.04.2022 20:41 Відповісти
*********** торговали !
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12.04.2022 20:49 Відповісти
Може і є. Тільки вони втікли на початку війни. Як і купа інших "патріотів" на словах у вишиванках.
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12.04.2022 21:04 Відповісти
ківа ?

чи про кого ти ?
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12.04.2022 21:27 Відповісти
Яке комьюніке?
Кацап.ські свонособаки мають всі до одного забиратися з території України.
Ось і всі переговори з цими паскудами
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12.04.2022 20:42 Відповісти
"Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі"
на форумі цензора
З великим відривом перемагають українські дописувачі
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12.04.2022 20:44 Відповісти
Агрохимія до добра недоведе
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12.04.2022 20:46 Відповісти
знову інший про переговори, да відправте цих переговорників одного в грузію, а іншого в сябернію. Які переговори з педофілами?
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12.04.2022 20:48 Відповісти
Впевнений, Арахамія ні під які гарантії безпеки не довірить жодному кацап свою дружину, чи машину. А от Україну - можна. Під кацапські гарантії, бульбостанські. Бо то - не його, йому воно чуже.
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12.04.2022 20:49 Відповісти
Интересно, а кого заинтересует макака этого гамадрила?
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12.04.2022 20:58 Відповісти
Скільки ще має бути вбито українців, згвалтовано дітей і дівчат, знищено домівок, щоб зелена шобла порозумнішала і втямила, що як вони здадуть Україну, то в Україні їх чекає тільки смерть.
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12.04.2022 20:50 Відповісти
Ми ж не євреї, тому вони ніяк не збагнуть що від них треба.
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13.04.2022 16:44 Відповісти
Переговоры онлайн Алекс- Юстасу. Не удивлюсь.
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12.04.2022 20:51 Відповісти
Ти диви, хламідія все ніяк не угомониться.
Хламідія, ти хто вапщє такий? Пензлюй на йух за узкім ваєнним карабльом, і корєша-дєрьмака з собою бери! Тебе ніхто не вибирав, тупе, неосвічене, нікчемне абхазьке лайно! Ти для України - ніхто!
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12.04.2022 20:56 Відповісти
сюр какой-то... нас хотят уничтожить, как нацию, а керманычы про каких-то гарантов безопасностити бомбящих на миллионники......
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12.04.2022 20:57 Відповісти
Дебілоїд зображує значимість
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12.04.2022 20:57 Відповісти
https://korzik.net/uploads/files/2021-04/1618677322_2399327237.mp4
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12.04.2022 20:58 Відповісти
арестохамія- непорозуміння природи .. ежик в тумане пьяний в дупель
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12.04.2022 20:58 Відповісти
у нього ж повинна бути фб сторінка. не можна там йому матюччя нагнать? прокльонів там, до 7-го коліна. ну повинні ж вони чогось боятися.
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12.04.2022 20:59 Відповісти
Эй Соченский чебурек , какие на *** переговоры с ****** Ты не слышал ,что он сказал . Пока мира не будет или капитуляция Украины . О чем плять говорить Русня хочет нас всех уничтожить , так о чем говорить ,о способе казни Украинцев
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12.04.2022 20:59 Відповісти
Дивна реакція на абсолютно нейтральну заяву.
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12.04.2022 21:01 Відповісти
Какие там на *** переговоры ,******* кацапов и ВСЕ разговоры ...
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12.04.2022 21:05 Відповісти
Это какой то сюр , Чувак без году неделя , как имеет Украинское гражданство , от имени Украинского народа ведет переговоры с врагом Это вообще как
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12.04.2022 21:06 Відповісти
А дуже просто: хуженєбудєт!
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12.04.2022 21:43 Відповісти
какая разница@
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12.04.2022 22:18 Відповісти
Ну реально, как его можно отправлять представлять интересы Украины, если его вся Украина презирает
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12.04.2022 21:07 Відповісти
зенелох дуже хоче догодити *****, тому і протягує вигідні для нього переговори, а для військових вводить цензуру.
Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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12.04.2022 21:08 Відповісти
Не Зе керує державой
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12.04.2022 21:41 Відповісти
арахамия = жвания гавкнул.
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12.04.2022 21:28 Відповісти
Ого! На СТБ щойно повідомили, що ведмедчука пов'язали!
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12.04.2022 21:31 Відповісти
Продовжуючи пернмовини з кровожерами-московитами аграхамії, подляки та дерьмаки ******** УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД.
Гниди

СОНЦЕ ЗІЙДЕ НАД ВІЛЬНОЮ УКРАЇНОЮ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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12.04.2022 21:49 Відповісти
На справді за всим стоїть Єрмак.
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12.04.2022 21:52 Відповісти
Если в какойто день резко наступит тишина - значит агрохимия сдалась
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12.04.2022 22:17 Відповісти
сьогодні крисьониш поклав ..... с прибором на переговори в Стамбулі, звинуватив агрохімію в прохіндействі - сьогодні туди, вчора сюди (тобто визнав переговорників неадекватами), а затра нетуди. Агрохімія видно прочув, і постить - все йде пучком, вовки ситі а вівці цілі, в спілкуємось віддалено. Ну просто анекдот, крисьониш нищить людей, рівняє із землею міста а обдовбані політикарі шукають гарантій безпеки для України. А заводіла броунівського рнуху зрадництва туманно виражається -якщо виграємо битву за Донбасс переговори будуть на іншиху мовах, а якщо програємо то..... Записки постороннего, однако. Вони переговорна шантрапа мали спершу здаватись, а тепер не знають як підступитись до капітулірен, бо на Київських каштанах вітер буде колихати тушки гопоти, і дуже лячно.
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13.04.2022 00:14 Відповісти
Навіщо он-лайн? Відправити його у рашку разом з подоляками, єрмаками та іншими кацапюками - нехай готують зустріч свого вєлічайшего на місці
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13.04.2022 09:57 Відповісти
 
 