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Переговори з РФ продовжуються в онлайн-режимі, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.
Про це у Telegram повідомив голова української переговірної делегації Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.
Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+56 Павлик морозов ad28c691
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+54 MAKAROV ddf66d11
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+45 Paul Foxen
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Будь ласка, зачекайте...
Я казав би, що хай би перше війна скінчилася. А там і буде видно, хто де опиниться: ким гіляку прикрасять, ким - ліхтарного стовпа, а хто втопиться у своєму ж джакузі...
Поживемо - побачимо.
Якщо не помиляюсь, ми з Вами вже колись міркували про ці штуки. Але то було задовго до війни. І все тоді виглядало інакше. Хоча й тоді було якось... незатишно і неспокійно. Принаймні, особисто мені. Тепер мені краще зрозуміло самому, чому я тоді не погоджувався з Вами відносно поступового розвитку.
Зараз усе дуже помінялося. І виглядає на те, що багато що доведеться створювати "з чистого аркуша". А як воно буде... побачимо. Коли дасть Бог дожити.
Безумавно, в історії трапляються періоди, коли швидко починають рухатися і великі людські маси, і значні суспільні процеси. Ми, поза сумнівом, опинились саме в такому. Дійсно, в умовах як зараз, відбуваються карколомні зміни. Час загроз, зазвичай, надає активним особам низку можливостей. Але я не тішу себе ілюзіями, що середня людська на них реакція буде відповідною. Люди частіше помиляються, аніж діють правильно. Виключенням є професійна діяльність, причиною для чого є багаторазове повторення дій і отримання навичок. А в нас через характер влади і з огляду на ментальні риси суспільства я все ще не очікую швидкого належного результату. На мою думку, через цілу низку причин суспільство загалом здатне просрати особливості моменту, і знову купити оманливих рожевих слонів.
Але в перспективі, я маю надію на покращення спроможності уникати помилок і виправляти їх через усвідомлений поступовий рух, на противагу спробам загасити пожежу чим завгодно, хоч би й паливом. Тим, що призначене для прискорення сталого розвитку, а не для спалення рештків і побудови основ.
1. "НАТО зараз стурбовані, щоб Україна не зробила зайвих поступок російскій стороні"
2. Брехня Зеленського про те, що нас не хочуть брати в НАТО: йому треба було просто прибрати з влади російских шпигунів, в першу чергу Єрмака, але він віддав перевагу дружбі з Єрмаком замість безпеки країни: https://youtu.be/eiNeXWy14fo?t=4003
Він - росіянин. А росіяни від нас вимагають тільки одного - в поїзд і за Урал.
- Він першим побіжить домовлятися з ворогом про мир.
(З повісті І. Франка "Захар Беркут")
кто эти арахамии и иже с ними???
Что они сделали для Украины и чем они вообще занимались до этого???
кто эти люди????
чи про кого ти ?
Кацап.ські свонособаки мають всі до одного забиратися з території України.
Ось і всі переговори з цими паскудами
на форумі цензора
З великим відривом перемагають українські дописувачі
Хламідія, ти хто вапщє такий? Пензлюй на йух за узкім ваєнним карабльом, і корєша-дєрьмака з собою бери! Тебе ніхто не вибирав, тупе, неосвічене, нікчемне абхазьке лайно! Ти для України - ніхто!
Під заборону потраплять висловлювання, погляди та думки військових стосовно діяльності вищого військово-політичного керівництва держави Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/rada-hoche-zaboroniti-viyskovim-vislovlyuvatisya-u-zmi-pro-kerivnictvo-derzhavi-i-komandiriv-837571.html
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СОНЦЕ ЗІЙДЕ НАД ВІЛЬНОЮ УКРАЇНОЮ
СЛАВА УКРАЇНІ!!!