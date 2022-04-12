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Канцлер Австрии Нехаммер проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным

негаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о результатах переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает ORF со ссылкой на австрийскую федеральную канцелярию.

По информации телеканала, Нехаммер сообщил Зеленскому, что встреча не была "дружественным визитом".

Читайте также: Нехаммер заявил, что Путин на встрече высказался за скорейшее окончание войны в Украине
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Топ комментарии
+9
нашел кого информировать ... его пол-мира информировали про начало широкомасштабной войны, а оно к шашлычкам готовилось...
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12.04.2022 22:49
+6
Еще раз подчеркнул что пуйло неадекват, но это все и так знали.
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12.04.2022 22:46
+5
Паніку? Ти з якої вселеної? Зебобики навіть нечули про попередження, сужу зі свого оточення. Всі ковідну тищю обсмоктували.
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12.04.2022 23:01
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https://t.me/bozhejakekonchene/3809 рабсійські самиці...
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12.04.2022 22:43 Ответить
Війна буде йти до останнього російського військового- бо вони конкуренти *****. А генералів чекає тюрма за зраду- як при Сталіні.
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12.04.2022 22:44 Ответить
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12.04.2022 23:44 Ответить
Еще раз подчеркнул что пуйло неадекват, но это все и так знали.
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12.04.2022 22:46 Ответить
Його місія була зовсім не в тому, щоб пересвідчуватися в неадекватності ***** та повідомляти нашого клоуна. Він привіз кацапам вєстачку (від ЄС, бо Австрія не член НАТО), реакцію на яку ми побачимо протягом тижня-двох.
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13.04.2022 10:17 Ответить
нашел кого информировать ... его пол-мира информировали про начало широкомасштабной войны, а оно к шашлычкам готовилось...
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12.04.2022 22:49 Ответить
А як ще заспокоїти паніку? Так що вірно усе робив.
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12.04.2022 22:52 Ответить
Паніку? Ти з якої вселеної? Зебобики навіть нечули про попередження, сужу зі свого оточення. Всі ковідну тищю обсмоктували.
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12.04.2022 23:01 Ответить
З цієї, на відміну від тобі подібних. Про те, що знали, давно заявили офіційно.
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12.04.2022 23:08 Ответить
Да ну нафіг? Заявили що в очку "мір узрелі, гдето по серідінє"
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12.04.2022 23:11 Ответить
Гугл тобі в руки. Повідомив Данілов.
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12.04.2022 23:17 Ответить
Це жарт? Ветеринар буде бекати на 20 день війни що готувалися ще з 2021р...?
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12.04.2022 23:45 Ответить
Вибачте за комент, нерви, те що вони продати домовилися в 2021р. Я повірю. Але щось пішло не так...
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12.04.2022 23:52 Ответить
Лікуйте нерви.
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13.04.2022 07:01 Ответить
Знову неправда. Вони говорили кожного разу по різному,але,якщо Чонгар розмінували то знали,але не думали,що люди вистоять.
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12.04.2022 23:11 Ответить
Вище відповів.
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12.04.2022 23:18 Ответить
Що за фігню несете. ЛЮДЕЙ потрібно було евакуювати, а не тільки Київ, за 4 місяці закупити зброю, а не нападати сьогодні на всіх,щоб захищали любителя шашликів і очей
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12.04.2022 23:08 Ответить
Ви цивільна, вам не зрозуміти.
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12.04.2022 23:19 Ответить
Читаю вас і думаю,а ви хто? Що засланий козачок,то точно. На других анонсах пишете все ж ту фігню
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12.04.2022 23:25 Ответить
Якщо ви не цівільна, то дайте професіне пояснення, чому перед самим вторгненням влада Чонгар розмінувала?
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12.04.2022 23:32 Ответить
бот он кацапскиц или зеленский
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13.04.2022 00:37 Ответить
Зеленский? Кто это? Думаю, что кто-то из Тель-Авива.......
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13.04.2022 07:28 Ответить
 
 