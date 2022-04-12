Канцлер Австрии Нехаммер проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о результатах переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает ORF со ссылкой на австрийскую федеральную канцелярию.
По информации телеканала, Нехаммер сообщил Зеленскому, что встреча не была "дружественным визитом".
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