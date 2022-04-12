Канцлер Австрії Негаммер поінформував Зеленського про розмову з Путіним

Канцлер Австрії Карл Негаммер поінформував президента України Володимира Зеленського про результати переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ORF із посиланням на австрійську федеральну канцелярію.

За інформацією телеканалу, Негаммер повідомив Зеленському, що зустріч не була "дружнім візитом".

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