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Канцлер Австрії Негаммер поінформував Зеленського про розмову з Путіним
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Канцлер Австрії Карл Негаммер поінформував президента України Володимира Зеленського про результати переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ORF із посиланням на австрійську федеральну канцелярію.
За інформацією телеканалу, Негаммер повідомив Зеленському, що зустріч не була "дружнім візитом".
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