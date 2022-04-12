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Канцлер Австрії Негаммер поінформував Зеленського про розмову з Путіним

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

негаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер поінформував президента України Володимира Зеленського про результати переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє ORF із посиланням на австрійську федеральну канцелярію.

За інформацією телеканалу, Негаммер повідомив Зеленському, що зустріч не була "дружнім візитом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негаммер заявив, що Путін на зустрічі висловився за якнайшвидше закінчення війни в Україні
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Топ коментарі
+9
нашел кого информировать ... его пол-мира информировали про начало широкомасштабной войны, а оно к шашлычкам готовилось...
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12.04.2022 22:49
+6
Еще раз подчеркнул что пуйло неадекват, но это все и так знали.
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12.04.2022 22:46
+5
Паніку? Ти з якої вселеної? Зебобики навіть нечули про попередження, сужу зі свого оточення. Всі ковідну тищю обсмоктували.
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12.04.2022 23:01
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https://t.me/bozhejakekonchene/3809 рабсійські самиці...
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12.04.2022 22:43 Відповісти
Війна буде йти до останнього російського військового- бо вони конкуренти *****. А генералів чекає тюрма за зраду- як при Сталіні.
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12.04.2022 22:44 Відповісти
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12.04.2022 23:44 Відповісти
Еще раз подчеркнул что пуйло неадекват, но это все и так знали.
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12.04.2022 22:46 Відповісти
Його місія була зовсім не в тому, щоб пересвідчуватися в неадекватності ***** та повідомляти нашого клоуна. Він привіз кацапам вєстачку (від ЄС, бо Австрія не член НАТО), реакцію на яку ми побачимо протягом тижня-двох.
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13.04.2022 10:17 Відповісти
нашел кого информировать ... его пол-мира информировали про начало широкомасштабной войны, а оно к шашлычкам готовилось...
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12.04.2022 22:49 Відповісти
А як ще заспокоїти паніку? Так що вірно усе робив.
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12.04.2022 22:52 Відповісти
Паніку? Ти з якої вселеної? Зебобики навіть нечули про попередження, сужу зі свого оточення. Всі ковідну тищю обсмоктували.
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12.04.2022 23:01 Відповісти
З цієї, на відміну від тобі подібних. Про те, що знали, давно заявили офіційно.
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12.04.2022 23:08 Відповісти
Да ну нафіг? Заявили що в очку "мір узрелі, гдето по серідінє"
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12.04.2022 23:11 Відповісти
Гугл тобі в руки. Повідомив Данілов.
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12.04.2022 23:17 Відповісти
Це жарт? Ветеринар буде бекати на 20 день війни що готувалися ще з 2021р...?
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12.04.2022 23:45 Відповісти
Вибачте за комент, нерви, те що вони продати домовилися в 2021р. Я повірю. Але щось пішло не так...
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12.04.2022 23:52 Відповісти
Лікуйте нерви.
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13.04.2022 07:01 Відповісти
Знову неправда. Вони говорили кожного разу по різному,але,якщо Чонгар розмінували то знали,але не думали,що люди вистоять.
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12.04.2022 23:11 Відповісти
Вище відповів.
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12.04.2022 23:18 Відповісти
Що за фігню несете. ЛЮДЕЙ потрібно було евакуювати, а не тільки Київ, за 4 місяці закупити зброю, а не нападати сьогодні на всіх,щоб захищали любителя шашликів і очей
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12.04.2022 23:08 Відповісти
Ви цивільна, вам не зрозуміти.
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12.04.2022 23:19 Відповісти
Читаю вас і думаю,а ви хто? Що засланий козачок,то точно. На других анонсах пишете все ж ту фігню
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12.04.2022 23:25 Відповісти
Якщо ви не цівільна, то дайте професіне пояснення, чому перед самим вторгненням влада Чонгар розмінувала?
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12.04.2022 23:32 Відповісти
бот он кацапскиц или зеленский
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13.04.2022 00:37 Відповісти
Зеленский? Кто это? Думаю, что кто-то из Тель-Авива.......
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13.04.2022 07:28 Відповісти
 
 