В Украине 1 млн человек зарегистрировались как вынужденные переселенцы, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что уже 1 млн человек в Украине зарегистрировались как новые вынужденно перемещенные лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поддерживаем вынужденных переселенцев. Уже официально зарегистрировался 1 млн человек", – сказал Шмигаль в своем обращении во вторник вечером.

Премьер также отметил, что в прифронтовых городах власти продолжают раздавать бесплатные продуктовые наборы.

"Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций закупили от 30 до 80% всего необходимого", - рассказал премьер.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что за разъяснениями о получении компенсации за трудоустройство перемещенных лиц уже обратилось более 5 тыс. работодателей.

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