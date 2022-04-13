Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО
Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.
"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.
Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.
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President Biden calls the war in Ukraine "genocide."— CBS News (@CBSNews) April 12, 2022
"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/lYW7B0xKMB
Пожалуйста, подождите...
Багато гарних новин для нас, а для "космонавтів" - поганих.
И тут просто нет вариантов-они нас хотят убить всех. А мы-мы не хотим. Мы хотим и будем жить. И наши дети. Это наша земля и мы будем тут жить. И наши дети-главное-дети-будут.
И вот просто нет вариантов у нас.
Думати починайте нарешті.
хочете воювати?
будь ласка, вас зустріне 101% нація бандеровців !
Це не моя ілюзія - мова це те, що визначає націю, народ. І кацапи так і кажуть - ''там наши, - русскоязьічньіє''.
Їх ціль - вбивати. Мова то другорядне.
Саме існування України (Русі) і Українців (русичів, русів, русинів) з її тисячолітньою історією підриває цивілізаційні основи, ідеологію т.з. "русского міра". Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Історичний корінь московшини - у параші біля монгольського вігвама.. Тому, ставши на ноги, Україна повертає собі украдену москалями історію, мову, церкву руську, культуру. А кацапів виставляє на весь світ жалюгідними тупими злодюжками чужої історії, святинь і цінностей.
путін боїться не наших "оплотів", "джевелінів", "нептунів" чи "корсарів". ***** біситься від загрози значно більшої - утрати самих ідеологічних цивілізаційних основ свого краденого гнилого дутого т.з."русского міра". Саме тому кремль заперечує сам факт тисячолітнього існування України - Русі і Українців-Русичів і закликає до геноциду, етноциду, лінгвоциду і готовий застосувати (і застосує!) усі засоби для знищення.. Існування України -Русі - то погибель для московщини.
https://www.google.com/maps/place/309th+Aerospace+Maintenance+and+Regeneration+Group+(AMARG)/@32.1699659,-110.8562392,2487m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x86d6651b14a7a001:0xe2b3056ef02768fc!2sDavis+Monthan+AFB,+Tucson,+AZ+85707,+USA!3b1!8m2!3d32.1614426!4d-110.8681253!3m4!1s0x86d665089308f641:0x442f3d7bca07237a!8m2!3d32.1675525!4d-110.8592578
могло б змінити хід війни і зупинити геноцид планети.
А то завтра білий дім знову заперечуватиме.