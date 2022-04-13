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Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО

Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.

Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.

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President Biden calls the war in Ukraine "genocide."

"Your ability to fill up your tank, none of it, should hinge on whether a dictator declares war and commits genocide a half a world away." pic.twitter.com/lYW7B0xKMB

— CBS News (@CBSNews) April 12, 2022
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Топ комментарии
+22
Я думаю-ни у кого не осталось иллюзий-Они хотят убить нас. Просто убить. Уничтожить 3/4 населения-ну там-"чтобы ни у кого не осталось мыслей про Украину"-ну это минимум 3/4 уничтожить физически.
И тут просто нет вариантов-они нас хотят убить всех. А мы-мы не хотим. Мы хотим и будем жить. И наши дети. Это наша земля и мы будем тут жить. И наши дети-главное-дети-будут.
И вот просто нет вариантов у нас.
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13.04.2022 01:27
+17
Вони полізуть куди завгодно. Вони в Грузії визволяли тих, хто грузинською говорив, а в Сирії тих, хто арабською. То натура така - прийти та вбивати. Не тіште себе ілюзією, що якщо б в нас українською всі розмовляли, то пуйло не прийшов. Прийшов би.
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13.04.2022 01:35
+14
ні. Я російскомовний . Поки що. Дружина-також. Так було.Цьому є історичне підгрунтя. Але-Ми працюємо над цім. А діти-ні в якому разі. Діти не будуть російськомовними.
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13.04.2022 01:43
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И хутин - военный преступник. Байден.
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13.04.2022 01:21 Ответить
Непоганий видався день космонавтики.
Багато гарних новин для нас, а для "космонавтів" - поганих.
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13.04.2022 01:37 Ответить
Я думаю-ни у кого не осталось иллюзий-Они хотят убить нас. Просто убить. Уничтожить 3/4 населения-ну там-"чтобы ни у кого не осталось мыслей про Украину"-ну это минимум 3/4 уничтожить физически.
И тут просто нет вариантов-они нас хотят убить всех. А мы-мы не хотим. Мы хотим и будем жить. И наши дети. Это наша земля и мы будем тут жить. И наши дети-главное-дети-будут.
И вот просто нет вариантов у нас.
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13.04.2022 01:27 Ответить
Ви ростите російськомовних дітей, а значить наступні покоління кацапів будуть вважати їх своїми і прийдуть їх асвабаждать.
Думати починайте нарешті.
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13.04.2022 01:30 Ответить
Вони полізуть куди завгодно. Вони в Грузії визволяли тих, хто грузинською говорив, а в Сирії тих, хто арабською. То натура така - прийти та вбивати. Не тіште себе ілюзією, що якщо б в нас українською всі розмовляли, то пуйло не прийшов. Прийшов би.
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13.04.2022 01:35 Ответить
все так, але маємо остаточно поховати націю мишєбратьєв в головах кацапів !

хочете воювати?
будь ласка, вас зустріне 101% нація бандеровців !
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13.04.2022 01:44 Ответить
Грузини - старші всі знають російську, молоді - ні. І через років 20 кацапи забудуть, що мали вплив на Грузію.
Це не моя ілюзія - мова це те, що визначає націю, народ. І кацапи так і кажуть - ''там наши, - русскоязьічньіє''.
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13.04.2022 01:46 Ответить
А в ЦАР що вони казали - там наші авроязичні, та полізли туди.
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13.04.2022 03:23 Ответить
Я не чув, що Путін про Грузію казав: ''там наши, - русскоязьічньіє''. Яка вам різниця, яку причину Путін видумає. Нема мовного питання, видумають біолабораторії, нема того видумають щось інше, захист від інопланетян.

Їх ціль - вбивати. Мова то другорядне.
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13.04.2022 03:26 Ответить
Причина, за якою мацкав1ти нападають- мацкав1тська идея величност1, що всмоктуеться 1х д1тьми змалку, разом з казками, п1сеньками, грою, пот1м насаджуеться вс1ма засобами протягом життя. Нос1ем ман11 величност1 е б1льша частина рос1йськомовно1 культури, тому не можна в Укра1н1 продовжувати ростити д1тей, як1 вважатимуть "своею" мову рос1йську, бо вони будуть б1льшою частиною поглинати "токсичну" 1нформац1ю з рос1йськомовних джерел. Мова не е другорядною, говорячи завжди рос1йською, дивлячись РТВ, читаючи книги, сп1ваючи п1сень, людина вважае себе часткою того народу 1 як насл1док 1х п1дтримуе. Хочемо мати внутр1шн1х ворог1в? Тих, що мр1ють про "великий и могучий русский язык", про "широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек"? Рос1йська мова як частка та нос1й великодержавно1 рос1йсько1 культури не можна вважати нейтральною мовою, нос1ем загальнолюдськ1х ц1нностей, якими стали б1льш1сть мов народ1в св1ту. Чому не хочете бачити д1йсност1? Уроки 1стор11 необх1дно добре вивчити та враховувати, щоб не повторювати г1рких помилок.
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13.04.2022 11:10 Ответить
Саме москвороті кричали в Криму і на Донбасі "Путін пріді! Путін ввіді!"
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13.04.2022 09:51 Ответить
ні. Я російскомовний . Поки що. Дружина-також. Так було.Цьому є історичне підгрунтя. Але-Ми працюємо над цім. А діти-ні в якому разі. Діти не будуть російськомовними.
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13.04.2022 01:43 Ответить
С первого дня понятно что это война на уничтожение, и закончится она уничтожением одной из сторон
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13.04.2022 02:06 Ответить
Не переживай, кацапи в першу чергу знищують україномовне населення
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13.04.2022 10:45 Ответить
Питання значно глибше. Ідея і ідеологія кремля - т.з. "русскій мір" і його поширення.
Саме існування України (Русі) і Українців (русичів, русів, русинів) з її тисячолітньою історією підриває цивілізаційні основи, ідеологію т.з. "русского міра". Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Історичний корінь московшини - у параші біля монгольського вігвама.. Тому, ставши на ноги, Україна повертає собі украдену москалями історію, мову, церкву руську, культуру. А кацапів виставляє на весь світ жалюгідними тупими злодюжками чужої історії, святинь і цінностей.
путін боїться не наших "оплотів", "джевелінів", "нептунів" чи "корсарів". ***** біситься від загрози значно більшої - утрати самих ідеологічних цивілізаційних основ свого краденого гнилого дутого т.з."русского міра". Саме тому кремль заперечує сам факт тисячолітнього існування України - Русі і Українців-Русичів і закликає до геноциду, етноциду, лінгвоциду і готовий застосувати (і застосує!) усі засоби для знищення.. Існування України -Русі - то погибель для московщини.
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13.04.2022 13:40 Ответить
То може пан Байден відсипить трішки цього -
https://www.google.com/maps/place/309th+Aerospace+Maintenance+and+Regeneration+Group+(AMARG)/@32.1699659,-110.8562392,2487m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x86d6651b14a7a001:0xe2b3056ef02768fc!2sDavis+Monthan+AFB,+Tucson,+AZ+85707,+USA!3b1!8m2!3d32.1614426!4d-110.8681253!3m4!1s0x86d665089308f641:0x442f3d7bca07237a!8m2!3d32.1675525!4d-110.8592578
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13.04.2022 01:41 Ответить
Хоча б 2-3 % цього

могло б змінити хід війни і зупинити геноцид планети.
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13.04.2022 01:49 Ответить
Там точно таке в шпаргалці було написано ?
А то завтра білий дім знову заперечуватиме.
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13.04.2022 01:50 Ответить
Баддя жжётъ кацапские пуканы, но для них это как поздравление , скажите спасибо что космический корабль на х%й не послал
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13.04.2022 01:54 Ответить
Вигодоотримувач очистки України від населення залишається за кадром.
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13.04.2022 02:40 Ответить
и хто же это?
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13.04.2022 04:18 Ответить
Путін виконує накази лише однієї людини: Берл Лазара на прізвисько "француз".
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13.04.2022 04:26 Ответить
а почему некий "француз" Берл Лазар может приказывать пу и уйло ещё и выполняет?
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13.04.2022 05:04 Ответить
любопытно другое, за что Лазар получил орден "за заслуги перед отечеством" сразу после отжатия крыма. Его сынок - сейчас главный раввин Симферополя, столицы АР Крым.
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13.04.2022 11:11 Ответить
видать, были "заслуги", лазар и пу знакомы ещё с 90х.
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14.04.2022 03:40 Ответить
Маю п1дозру, що вигодоотримувач1в набагато б1льше, н1ж Ви (та я з Вами згодна) можете уявити. Укра1нськ1 чорноземи, надра, кл1мат дуже приваблив1 не лише для мацковит1в.
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13.04.2022 10:28 Ответить
Нагадаю, що Байден назвав пляшивого вбивцею ще у 2021 році.
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13.04.2022 07:00 Ответить
тепер коли Байден сказав "genocide", це фактично карт бланш на будь-яку зброю. Сезон полювання на скаженого ведмедя оголошується відкритим!
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13.04.2022 11:10 Ответить
Ждем извинений что он не это имел в виду)
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13.04.2022 11:59 Ответить
Байдену респект!а макарону позор.он не считает зверства в Буче геноцидом!
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13.04.2022 16:34 Ответить
 
 