Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом. ВИДЕО

Президент США Джо Байден впервые назвал войну в Украине геноцидом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS.

"Ваша способность заправлять свой бак, ни одна из них, не должна зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид на расстоянии полмира", - отметил американский лидер, комментируя события в Украине.

Напомним, ранее Байден заявил, что преступления российских оккупантов в Буче – это военное преступление, а не геноцид.

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