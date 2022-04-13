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Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего "русский мир". ФОТО

В Житомире правоохранители разоблачили мужчину, который в соцсетях поддерживал вторжение России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно известно, что 54-летний мужчина через ряд интернет-месседжеров активно комментировал и размещал посты в поддержку широкомасштабного вторжения российских войск в Украину и отрицания основ нашей государственности, а также негативно высказывался по поводу защитников героического Мариуполя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме еще одного 52-летнего жителя Житомира во время обыска правоохранители изъяли наглядные агитационные материалы, среди которых распечатанная конституция России, мобильный телефон, ноутбук, системный блок, другие предметы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности в ущерб государственности.

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Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего русский мир 01

Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего русский мир 02

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Топ комментарии
+20
ну написали, і написали, **** приїбався? суть то не в тому
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13.04.2022 03:12
+6
Так чому ви ще в Житомирі, падлюки ?
Зібрали манатки і пошурували на рашку.
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13.04.2022 03:54
+6
Такого лайна в Україні дуже багато, але це дрібнота на рівні базарної баби. Щось там собі роздруковує, та гавкає в інтернеті. А депутати ВР, що втекли за кордон напередодні вторгнення кацапів - мали доступ до державної таємниці. Кремлівський агент Козирь контролює дії президента.
А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
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13.04.2022 06:34
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На кого эта инфа рассчитана? під час обшуку правоохоронці вилучили "мобільний телефон, ноутбук, системний блок"! На хрена писать про телефон и т.д.?
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13.04.2022 03:10 Ответить
ну написали, і написали, **** приїбався? суть то не в тому
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13.04.2022 03:12 Ответить
як то кажуть, не всіх дурних війна побила... на фронт його, як гарматне м'ясо
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13.04.2022 03:11 Ответить
Не можна цьому виродку давати зброю. На фронті воно ще наших постріляє. У камеру його до самих "стурбованих" зеків!
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13.04.2022 08:51 Ответить
"- Ловят? Как поймают, Якина на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.."(с)
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13.04.2022 03:44 Ответить
Так чому ви ще в Житомирі, падлюки ?
Зібрали манатки і пошурували на рашку.
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13.04.2022 03:54 Ответить
там їх до ..уя отставники бл.
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13.04.2022 08:19 Ответить
чел похоже не в курсе, что за конституцию (или даже ее чтение) на территории бывшей рф ловят, впаивают штрафы и вроде даже как сажают.
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13.04.2022 04:14 Ответить
А правоохоронців не відвідувала думка повідловлювати таки же на цьому форумі і подібних інших інтернет видань? Влов буде такий що і на премії чи нагороди потягне.
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13.04.2022 05:20 Ответить
давеча недавно показали фото самого ваньки быканова, дерехтора, или как там его, сбу... его клерки пишут о разоблачении агентуры в таком количестве, что хоть в космос запускай... говорят - вот он ратный сбушный труд... молодцы... но у меня вопрос - они сами выращивали аппендицит в теле Украины или он вырос сам по себе? сбу - 30 лет... итог - море навербованной кацапами агентуры... где было сбу - мешало работать экономике... потом вдруг резко проснулось? а ведь после войны гнилые сусеки слабоумных надо не просевать, а вычищать...
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13.04.2022 05:42 Ответить
Служба безопасности Украины открыла дело в отношении российского журналиста Армена Гаспаряна

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении в отношении российского журналиста и публициста Армена Гаспаряна в связи с его публичными призывами к геноциду, а также изготовлением и распространением соответствующих материалов.

"Подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации", - сообщается в Телеграм-канале Офиса генпрокурора во вторник.

В информации отмечается, что автор призывал власти РФ провести т.н. "денацификацию" Украины, в том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля.

"Подозреваемый отметил необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа, с границ т.н."ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди его идей - фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

По данным ведомства, утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины, а Управление делами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами.

Следствие по уголовному производству продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина"
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13.04.2022 06:16 Ответить
Це вірменське г****но, один з тих вірмен, які так активно підтримують путіна, сволота рідкісна, підлюка.
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13.04.2022 07:40 Ответить
Такого лайна в Україні дуже багато, але це дрібнота на рівні базарної баби. Щось там собі роздруковує, та гавкає в інтернеті. А депутати ВР, що втекли за кордон напередодні вторгнення кацапів - мали доступ до державної таємниці. Кремлівський агент Козирь контролює дії президента.
А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
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13.04.2022 06:34 Ответить
Морду для чого закрили? Люди мають знати в обличчя своїх «героїв».
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13.04.2022 06:49 Ответить
в Росії теж арештовують людей за коментарі в інтернеті, хочеш бути таким же? «Я не схвалюю те, що ви говорите, але я буду захищати до смерті ваше право говорити це».
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13.04.2022 07:15 Ответить
демагогія
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13.04.2022 07:25 Ответить
принципів, а не демагогії. Вам сподобалося, коли канали, які критикували асфальт Зеленського, замовкли? у вас або є вільна країна зі свободою слова, чи ні. якщо ви обираєте свободу, то ви повинні змиритися з тим, що деякі люди будуть говорити погані речі.
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13.04.2022 10:36 Ответить
Критикувати асфальт і призивати до державної зради та втрати територій - це троха разні речі.
Критикувати владу - це нормально, більше того, це необхідно, щоб люди у владі не перетворювалися на *****.
Закликати до державної зради - це має бути навіть не тюрма, бо нема чого годувати таку гниду і облаштовувати її життя за кошт нормальних людей, які чесно платять податки. Депортація та конфіскація майна - оце нормальний вирок. Топиш за мразєстан - пензлюй туди жити.
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13.04.2022 10:51 Ответить
Я можу погодитися з підведенням лінії на зраду, але це має бути дуже чітка лінія, яка не рухається.
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13.04.2022 11:01 Ответить
Während des Krieges den Feind unterstützen? Wir verteidigen uns, Hujlo - greift an, sogar hat dafür kein Grund. Und das ist ein kleines/winziges Unterschied. Naja))) keine Diskussion
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13.04.2022 11:00 Ответить
не знаю, що ви маєте на увазі, але, звісно, ​​я підтримую Україну та її воїнів. інакше я б не надсилав гроші і не був би на цьому сайті.
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13.04.2022 11:06 Ответить
Під час війни не можє бути ніякої демократії по відношенню до ворога
не має сенсу..
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13.04.2022 19:05 Ответить
Це дещо інші коментарі, вам не здається?
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13.04.2022 08:14 Ответить
Я маю право сказати , що ти телепень і бовдур, два в одному ?
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13.04.2022 08:35 Ответить
countries that support Ukraine are predominantly free democracies. Do you think that the citizens of such countries will be more or less interested in helping Ukraine when they find out that Ukraine is arresting people for what they write on the Internet? Did you like it when the channels criticizing Zelensky's asphalt fell silent? it is a choice of principles, freedom of speech or not.
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13.04.2022 10:53 Ответить
"мобільний телефон, ноутбук, системний блок, інші предмети, що можуть свідчити про протиправну діяльність на шкоду державності...".
Ці речі є у кожного і не по одному.....це не є злочин.... А ось за реально доведені факти праці проти нашої України потрібно дійсно карати....бо доказ "роздрукована конституція *********" це сумнівний доказ провини , ми не повинні перетворюватись на Мордор !!!
Окрім того, обов'язково повинна бути розроблена процедура позбавлення громадянства України, бо якщо людина любить Мордор, але "страждає" в Україні, то треба допомогти такому "клієнту" виїхати на "історічєскую родіну"....
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13.04.2022 07:40 Ответить
Він не страждає, він тут працює.

До речі, рускамірци на раську не їдуть, вони хочуть, щоб вона сюди до нас прийшла, а коли вона вже прийшла, то ці сцуки тікають до Європи та Еміратів. Знаю таких і проклинаю.
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13.04.2022 09:05 Ответить
і чому він не лежить писком в підлогу з кайданками за спиною??? В черговий раз попередження шо наступного разу батьків у школу викличуть
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13.04.2022 10:12 Ответить
враження шо показна активність. Тра' якось оправдовувати повишене жалованіє та мєнтовську пайку в глибокому тилу
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13.04.2022 10:15 Ответить
 
 