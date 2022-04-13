Полиция в Житомире разоблачила вражеского интернет-пропагандиста, продвигавшего "русский мир". ФОТО
В Житомире правоохранители разоблачили мужчину, который в соцсетях поддерживал вторжение России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУНП в Житомирской области.
"Предварительно известно, что 54-летний мужчина через ряд интернет-месседжеров активно комментировал и размещал посты в поддержку широкомасштабного вторжения российских войск в Украину и отрицания основ нашей государственности, а также негативно высказывался по поводу защитников героического Мариуполя", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доме еще одного 52-летнего жителя Житомира во время обыска правоохранители изъяли наглядные агитационные материалы, среди которых распечатанная конституция России, мобильный телефон, ноутбук, системный блок, другие предметы, которые могут свидетельствовать о противоправной деятельности в ущерб государственности.
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Зібрали манатки і пошурували на рашку.
Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении в отношении российского журналиста и публициста Армена Гаспаряна в связи с его публичными призывами к геноциду, а также изготовлением и распространением соответствующих материалов.
"Подозреваемый, являющийся автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков", в своем произведении системно продвигал утверждение о несостоятельности украинского государства к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации", - сообщается в Телеграм-канале Офиса генпрокурора во вторник.
В информации отмечается, что автор призывал власти РФ провести т.н. "денацификацию" Украины, в том числе путем военных действий на ее территории и обеспечения полного внешнего контроля.
"Подозреваемый отметил необходимость начала "денацификации", а по сути геноцида украинского народа, с границ т.н."ДНР" и "ЛНР", продвигаясь дальше по всей территории Украины. Среди его идей - фильтрационные и концентрационные лагеря для украинцев и даже их полное уничтожение", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
По данным ведомства, утверждения из книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неоднократно использовались высшим политическим и военным руководством РФ для оправдания военной агрессии против Украины, а Управление делами президента РФ закупило ее для изучения и использования должностными лицами.
Следствие по уголовному производству продолжается и осуществляется следователями Службы безопасности Украины.
Источник: "Интерфакс-Украина"
А незабаром хапати будуть ще й тих, хто криво подивиться в бік ОП, підкидаючи "докази" на кшталт роздрукованої конституції мордору - для створення красивої картинки.
Критикувати владу - це нормально, більше того, це необхідно, щоб люди у владі не перетворювалися на *****.
Закликати до державної зради - це має бути навіть не тюрма, бо нема чого годувати таку гниду і облаштовувати її життя за кошт нормальних людей, які чесно платять податки. Депортація та конфіскація майна - оце нормальний вирок. Топиш за мразєстан - пензлюй туди жити.
не має сенсу..
Ці речі є у кожного і не по одному.....це не є злочин.... А ось за реально доведені факти праці проти нашої України потрібно дійсно карати....бо доказ "роздрукована конституція *********" це сумнівний доказ провини , ми не повинні перетворюватись на Мордор !!!
Окрім того, обов'язково повинна бути розроблена процедура позбавлення громадянства України, бо якщо людина любить Мордор, але "страждає" в Україні, то треба допомогти такому "клієнту" виїхати на "історічєскую родіну"....
До речі, рускамірци на раську не їдуть, вони хочуть, щоб вона сюди до нас прийшла, а коли вона вже прийшла, то ці сцуки тікають до Європи та Еміратів. Знаю таких і проклинаю.