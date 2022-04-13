Восстанавливать Харьков будет известный британский архитектор Фостер
Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер согласился участвовать в восстановлении Харькова после войны.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Харьковский городской совет.
В сообщении отмечается: "Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" было основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые просторы, разнообразие стекла и металла, многофункциональность.
Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, начиная с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" – "Apple Park" в Калифорнии (США)".
Пожалуйста, подождите...
Я одно время там жил и знаю
надеюсь что хотя бы Госпром с его полутораметровыми железобетонными стенами которые не смогли взорвать гитлеровцы уцелеет от бомбежек
Як каже українське прислів'я: гуртом і батька добре бити.
Інакше гроші в примордорські міста ніхто вкладати не буде(
Я вважаю, що наших спеціалістів також потрібно долучати.
Це - українське місто.
а як це вам буде не в писок будувати дороґи? - це вас турбує?
не коцали тебе аб асфальт - асфальт зараз в тренді?
в мене є кому домогати....
кацапню згорілу і безногу горобці слклюють і добре...
я б дав горобцям ще рік.. - дохлу кацапню жерти ? - ні.
В порту в Одесской области задержали восемь российских грузовых судов и два танкера, которые стояли там на профилактическом ремонте.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.
Согласно информации, изъятые суда передали в Администрацию морских портов Украины. Их планируют национализировать.
Задержанные корабли были вовлечены в логистические операции РФ в акватории Черного моря и Дуная. Владельцы судов пытались незаконно вывести их из Украины, сменив флаг.
Источник: odessa-life.od.ua
Но, пля, если только вчера неподалёку было 4 прилёта рсзо ( а я сейчас считается в относительно безопасном районе города нахожусь, бо свалил с салтовки где вобще прилетает непрерывно. А у знакомого в частном секторе крышу снесло и трупы по соседству) , то о какой відбудові тут можно думать? Этих тварей надо сначала хоть от города отодвинуть, а потом уже про відновлюваня рассуждать.
і дають - і це правильно! і так і треба і більше! - і навіть більше ніж більше.
вопрос - союзникі дають і навіть не питають, де ти зелена мавпа була 3 роки?
союзникі дають, навіть незважаючі на те шо зелення ту даючу руку кусає...
союзникі дають і тільки за це "дають" тримається Україна! - не за зелені дороги ж....
Т.е. кто-то сделал ему какое-то предложение. Когда война только началась ... Почему же это "кто" и "какое именно предложение сделано" удобненько замяли для ясности?
Поясняю:
Строительная отрасль в Украине - это самая жирная коррупционная тема. Поэтому была создана целая армия госчиновников (и приближенных коммерсантов), которые сидели на этой теме набивая свои карманы и карманы верхушки власти. И с началом войны, вся эта армия никуда не делась. Все они "работают" и продолжают получать зарплату, высасывая деньги из бюджета воюющей страны. Но официальная зарплата их никогда особо не интересовала. Что такое 20 000 грн/мес. по сравнению с чемоданами долларов за "порешать"? С началом войны "чемоданов" не стало и у них возникло две проблемы:
1. Программа минимум - сохранить свое рабочее место и хотя бы официальную зарплату (не маленькую кстати)
2. Программа максимум - возобновить "Большое строительство" в любом виде, как источник "чемоданов" с $.
Именно и только поэтому мы так часто слышим о всевозможных программах восстановления с совершенно космическими цифрами без единого обоснования и расчета.
Хотя всем адекватным людям очевидно, что нужно быть полным имбициллом чтобы говорить о "Большом восстановлении" когда война только началась, когда враг использует тактику бесконтактного боя и уничтожает инфраструктуру (ракеты, САУ, РСЗО, бомбардировщики), когда бюджет Украины пуст и нет определенных источников финансирования.
До 24.02 денег Украине выделялось достаточно много. В том числе всяких "грантов", "безвозмездно" и т.д. И большая часть этих денег разворовывалась. И деньги продолжали выделять."Отчеты об эффективном использовании средств" наши умеют рисовать такие, что комар носа не подточит.
Весь світ повинен знати, що нам будуть допомагати найкращі, найвпливовіщі , найрозумніші люди своєї професії. Відбудова України - це вже буде справа честі для кожного фахівця своєї галузі, а задіяні будуть усі. Лише тільки уявіть, як добре доведеться попрацювати виробникам будматеріалів та сантехніки, може вже і Ikea ,нарешті, відкриє в Україні свої супермаркети.
Все буде Україна !!!