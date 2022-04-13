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архитектура (149) Харьков (7286)

Восстанавливать Харьков будет известный британский архитектор Фостер

архітектура,фостер

Британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер согласился участвовать в восстановлении Харькова после войны.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Харьковский городской совет.

В сообщении отмечается: "Архитектурное бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" было основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле "хай-тек" и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые просторы, разнообразие стекла и металла, многофункциональность.

Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году – самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, начиная с 2009 года до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры "Apple" – "Apple Park" в Калифорнии (США)".

Читайте также: С начала войны в Харькове разрушены более 1,6 тыс. многоэтажек, - Терехов

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Топ комментарии
+19
Совковые уродливые серые блоки будут перестроены на Западно Европейские красивейшие сооружения. А Мариуполь станет самым красивым городом Европы и Украины, а Харьков вторым
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13.04.2022 03:25
+14
Ребята, а может не нужно сейчас это пиарить? Займитесь ка лучше снабжением города и теробороной. А мыльные пузыри после войны пускать будете.
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13.04.2022 03:32
+12
Маріуполь треба зберегти як музей рашизму під відкритим небом. І возити туди ватників на перевиховання. Як німчур возять в Треблінку чи Аушвіц.
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13.04.2022 03:39
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Совковые уродливые серые блоки будут перестроены на Западно Европейские красивейшие сооружения. А Мариуполь станет самым красивым городом Европы и Украины, а Харьков вторым
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13.04.2022 03:25 Ответить
Маріуполь треба зберегти як музей рашизму під відкритим небом. І возити туди ватників на перевиховання. Як німчур возять в Треблінку чи Аушвіц.
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13.04.2022 03:39 Ответить
Согласе полностью. Нужно построить рядом с разрушенным еще красивее и практичнее город для мариупольцам, а разрушенный город оставить как память озабоченным и нерешительным, а так же таким, которые торгуют с рашизмом.
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13.04.2022 05:19 Ответить
Владимир, вы не знаете историю Мариуполя, это город-завод. Там главное предприятие Азовсталь и меткомбинат ильича. ну и грузовой порт конечно. там работало полгорода.
Я одно время там жил и знаю
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13.04.2022 07:09 Ответить
не все так гладко если тендера выиграют наши затройщики то что бы сэкономить - будут лепить дома из газобетона или шлакоблоков - которые не сильно пригодны для человеческого проживания - нужно использовать только кирпич или хотя-бы керамический блок что бы на века
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13.04.2022 06:36 Ответить
Я бы сказал, уродливые совковые серые многоэтажные однобразные БАРАКИ салтовки. А вот исторический центр конечно жалко, не у многих городов такой был. Надеюсь его просто востановят там где это возможно.
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13.04.2022 07:04 Ответить
Нехай Ваше бажання збудеться, це буде прекрасне Нове місто Маріуполь.
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13.04.2022 07:13 Ответить
в Харькове есть прекрасные здания эпохи конструктивизма
надеюсь что хотя бы Госпром с его полутораметровыми железобетонными стенами которые не смогли взорвать гитлеровцы уцелеет от бомбежек
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13.04.2022 07:56 Ответить
Мариуполь должен быть последним городом, где столько ватников
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13.04.2022 10:03 Ответить
Ребята, а может не нужно сейчас это пиарить? Займитесь ка лучше снабжением города и теробороной. А мыльные пузыри после войны пускать будете.
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13.04.2022 03:32 Ответить
Треба і про відбудову думати. Кожен робить свою справу. Хтось нищить орків, хтось плани відбудови розробляє, а
Як каже українське прислів'я: гуртом і батька добре бити.
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13.04.2022 03:44 Ответить
Это демагогия. Если ты забыл, то сейчас война. Харьков обстреливают. Генштаб предполагает очередное наступление на Харьков. А чуваки в мерии занимаются развешиванием занавесок при пожаре. Тоже работа, как и мыльные пузири пускать.
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13.04.2022 04:15 Ответить
100500, але щас Вам раскажут как нада правельно думать і жьіть))
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13.04.2022 07:12 Ответить
Стоит! Уже сейчас надо думать о восстановлении городов и создавать фонд восстановления Украины! Это хорошая мотивация.
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13.04.2022 05:21 Ответить
Еще один вумник нашелся. Ну ка распиши шо такое "думать про восстановление городов"? Вот сидишь ты на унитазе и думаешь про "восстановлении", а внизу дядя сантехник Вася с грохотом канализацию рушит. А ты сидишь на унитазе, как ни в чем не бывало и "думаешь про восстановление"....
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13.04.2022 09:39 Ответить
А ти, вумник, за часи війни українську не думаєш хоч якось вивчити, бо твоє кацапське ниття вже остогидло?
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13.04.2022 12:13 Ответить
Це станеться тільки якщо по кордону з Мордором буде вирита система траншей, обладнані мінні поля на кілька кілометрів, повністю закритий кордон з забороною в*їзду ЛЮБОГО з мордору + при наявності у України потужної системи ППО...
Інакше гроші в примордорські міста ніхто вкладати не буде(
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13.04.2022 03:37 Ответить
Ви забули додати також: "якщо зе-великобудівельники не вимагатимуть 30% відкату за участь Foster+Partners у відбудові.
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13.04.2022 03:53 Ответить
Не вимагатимуть. Якщо до лав "слуг" не пролізуть розенблати , дубневичі та інші свинарчуки.
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13.04.2022 04:20 Ответить
А як тобі новина, що заступником міністра оборони, став бізнес партнер дєрьмака? Зараз армія отоварюється на сотні мільярдів, і зе-гниди ставлять потрібних людей на потоки щоб мати з цього зиск. Так що поки зелені виродки у владі, доти будуть схематози з відкатами
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13.04.2022 07:15 Ответить
А-я-яй ... Добре , що при папіредніку відкатів і схематозів не було. То усе зільоний клован поробив...
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13.04.2022 09:41 Ответить
Там кахлети коленькі достатньо з юзіком- кришувальниками доріг і митниці. Вони більге нікого не пустять - не переживай
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13.04.2022 08:26 Ответить
А в нас нема архітекторів ?
Я вважаю, що наших спеціалістів також потрібно долучати.

Це - українське місто.
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13.04.2022 03:50 Ответить
трамп - фас!
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13.04.2022 04:00 Ответить
ну і до чого був цей висер?
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13.04.2022 07:58 Ответить
ти багато чого не знаєш, а як не знаеш - мовчи..
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13.04.2022 08:18 Ответить
У вас - це де? На Канадії?
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13.04.2022 09:13 Ответить
Городская архитектура это не только про дома. А еще про дороги, зоны отдыха и т.п. Наши специалисты в довоенное время на любом свободном клочке земли лепили активно уродливые новострои, ни мало не заботясь как это впишется в уже существующую застройку и в окружающий ландшафт. За парки и зоны отдыха вообще никто не парился, как правило, они рассматривались как зоны где нужно настроить домов в первую очередь. За дороги, строительство развязок и говорить не приходится. Поэтому город с каждым новым построенным домом и жилым массивом становился все более уродским и меньше пригодным для комфортного жилья, т.к. количество населения на площадь увеличивалось, пропускная способность дорог оставалась такой же, вследствие пробок на дорогах увеличивалась загазованность, новые парки и скверы не строились, как и школы и садики.
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13.04.2022 10:47 Ответить
Жаль.
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13.04.2022 21:04 Ответить
Звісно немає, чи ти хочеш, щоб відновлений Харків виглядав так само уйобісто як до війни?
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13.04.2022 11:07 Ответить
може спочатку відієбомося від кацапських сук , а вже потім архітектори?
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13.04.2022 03:59 Ответить
Хай буде архітектор британець. Будувати усе рівно українці будуть. Я проблем не бачу. Вийде гарно.
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13.04.2022 03:59 Ответить
а я не бачу проблем зі зничтожити кацапню сперши
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13.04.2022 04:07 Ответить
Спершу ... Я теж вважаю , що усе має бути за планом.
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13.04.2022 04:11 Ответить
не прийобуйтесь до буков.
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13.04.2022 04:16 Ответить
я вам зараз анґліську клаву дам - натайпайте мені україньскою без помилок до понеділка...
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13.04.2022 04:20 Ответить
До понеділка ще п'ять діб. Пийте ,пане, Jim Beam і релаксуйте ...
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13.04.2022 04:25 Ответить
казав же, завжди знайдеться дебіл....
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13.04.2022 04:27 Ответить
Пий спокійно . Ти не дебіл.
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13.04.2022 04:29 Ответить
так ти да ...
а як це вам буде не в писок будувати дороґи? - це вас турбує?
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13.04.2022 04:34 Ответить
Сьорбай джим бім і релаксуй. Бо це "не в писок" ніхто не зрозуміє. Краще не напружуйся...
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13.04.2022 04:45 Ответить
кожний раз якесь падло є ...
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13.04.2022 04:22 Ответить
З усіх , хто сюди заходить під американським прапором , ти самий придуркуватий . Чому так ?
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13.04.2022 04:31 Ответить
Якби що , то ти явно не "помогньош". Рівень піздуватості в тебе таки зашкалює. Вмієш.
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13.04.2022 04:54 Ответить
не думай шо як ти не розуміеш, то і ніхто - може ти просто без тями, ну довбень як би?
не коцали тебе аб асфальт - асфальт зараз в тренді?
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13.04.2022 04:50 Ответить
Як там янкі з тобою уживаються ? Не кажуть , що ти "крейзі"?
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13.04.2022 04:56 Ответить
я тебе не знаю, а на слова ти чистий коцап - *** копійки.
в мене є кому домогати....
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13.04.2022 05:03 Ответить
тобі воно треба тоба?
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13.04.2022 05:05 Ответить
а мо вам зеленим брова поперещіпувати один одному і нікуди не лізти?
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13.04.2022 05:18 Ответить
ім'я твое марік?
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13.04.2022 06:43 Ответить
Моє ім'я і повне ,і коротке - Марко . Марікі - у Ізраїлі . Але ти троха на голову слабий і знаю , що не запам'ятаєш .
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13.04.2022 09:38 Ответить
Нехай спроектує, щоб було видно за кілометри з того боку кордону, що відбивало б охоту той кордон перетинати.
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13.04.2022 04:21 Ответить
Там тоді має ґавтоматична далекобійна гармата на даху , що наводиться саме на кацапів.
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13.04.2022 04:28 Ответить
Відновлювати Харків буде Україна...
кацапню згорілу і безногу горобці слклюють і добре...
я б дав горобцям ще рік.. - дохлу кацапню жерти ? - ні.
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13.04.2022 05:56 Ответить
В Одесской области задержали 10 российских кораблей - ФОТО






В порту в Одесской области задержали восемь российских грузовых судов и два танкера, которые стояли там на профилактическом ремонте.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

Согласно информации, изъятые суда передали в Администрацию морских портов Украины. Их планируют национализировать.

Задержанные корабли были вовлечены в логистические операции РФ в акватории Черного моря и Дуная. Владельцы судов пытались незаконно вывести их из Украины, сменив флаг.







Источник: odessa-life.od.ua
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13.04.2022 06:11 Ответить
Одеса, ти завжди дивуєш!❤️💙💛
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13.04.2022 07:26 Ответить
Про нещасних бєлгородців ніхто не подумав..Їх жєж кондратій хватіт
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13.04.2022 06:19 Ответить
Заманчиво конечно.
Но, пля, если только вчера неподалёку было 4 прилёта рсзо ( а я сейчас считается в относительно безопасном районе города нахожусь, бо свалил с салтовки где вобще прилетает непрерывно. А у знакомого в частном секторе крышу снесло и трупы по соседству) , то о какой відбудові тут можно думать? Этих тварей надо сначала хоть от города отодвинуть, а потом уже про відновлюваня рассуждать.
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13.04.2022 06:38 Ответить
Та, звичайно. То вони говорять на потім.
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13.04.2022 07:13 Ответить
коли я чую слово "зеленьский" - я чую ДАЙТЕ!
і дають - і це правильно! і так і треба і більше! - і навіть більше ніж більше.
вопрос - союзникі дають і навіть не питають, де ти зелена мавпа була 3 роки?
союзникі дають, навіть незважаючі на те шо зелення ту даючу руку кусає...
союзникі дають і тільки за це "дають" тримається Україна! - не за зелені дороги ж....
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13.04.2022 07:01 Ответить
Боже!? Скiльки кончених порадникiв!?
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13.04.2022 07:12 Ответить
Війна не може тривати вічно. Рано чи пізно рашистів розіб'ють, якщо не військово так економічно. А планувати майбутнє треба уже сьогодні аби потім швидко починати відбудову.
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13.04.2022 07:19 Ответить
Британский архитектор "дал согласие" ...
Т.е. кто-то сделал ему какое-то предложение. Когда война только началась ... Почему же это "кто" и "какое именно предложение сделано" удобненько замяли для ясности?
Поясняю:
Строительная отрасль в Украине - это самая жирная коррупционная тема. Поэтому была создана целая армия госчиновников (и приближенных коммерсантов), которые сидели на этой теме набивая свои карманы и карманы верхушки власти. И с началом войны, вся эта армия никуда не делась. Все они "работают" и продолжают получать зарплату, высасывая деньги из бюджета воюющей страны. Но официальная зарплата их никогда особо не интересовала. Что такое 20 000 грн/мес. по сравнению с чемоданами долларов за "порешать"? С началом войны "чемоданов" не стало и у них возникло две проблемы:
1. Программа минимум - сохранить свое рабочее место и хотя бы официальную зарплату (не маленькую кстати)
2. Программа максимум - возобновить "Большое строительство" в любом виде, как источник "чемоданов" с $.
Именно и только поэтому мы так часто слышим о всевозможных программах восстановления с совершенно космическими цифрами без единого обоснования и расчета.
Хотя всем адекватным людям очевидно, что нужно быть полным имбициллом чтобы говорить о "Большом восстановлении" когда война только началась, когда враг использует тактику бесконтактного боя и уничтожает инфраструктуру (ракеты, САУ, РСЗО, бомбардировщики), когда бюджет Украины пуст и нет определенных источников финансирования.
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13.04.2022 09:05 Ответить
Єдина річ, яку не розуміють квартальні дегенерати полягає у тому, що відновити такі міста як Харків просто неможливо за державний кошт. А європейці не дадуть гроші на "бальшую стройку президента" оскільки знають, що бабло буде вкрадено зе-командою. Інша справа - світовий фонд відновлення України. Однак його будуть контролювати менеджери зі США чи ЄС, відповідно грабежу не буде. Правда зе-гниди можуть заблокувати цей фонд з метою мати доступ до фін потоків і тоді відновлення просто не буде.
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13.04.2022 09:29 Ответить
Не уверен.
До 24.02 денег Украине выделялось достаточно много. В том числе всяких "грантов", "безвозмездно" и т.д. И большая часть этих денег разворовывалась. И деньги продолжали выделять."Отчеты об эффективном использовании средств" наши умеют рисовать такие, что комар носа не подточит.
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13.04.2022 09:46 Ответить
Крутий чувак! Лондонський «огірок» - це його робота?

Весь світ повинен знати, що нам будуть допомагати найкращі, найвпливовіщі , найрозумніші люди своєї професії. Відбудова України - це вже буде справа честі для кожного фахівця своєї галузі, а задіяні будуть усі. Лише тільки уявіть, як добре доведеться попрацювати виробникам будматеріалів та сантехніки, може вже і Ikea ,нарешті, відкриє в Україні свої супермаркети.

Все буде Україна !!!
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13.04.2022 09:22 Ответить
ага завтра давай шпеер...это мечты через сколько лет тут еще года войны
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13.04.2022 10:49 Ответить
Храм с гранитными столбами там статуи голые фонтаны.. доктора фон ИМПЕРАТОРА Гепы и статую на троне высотой 50 метров из золота и слонячих копыт и рогов стуло -а внутри мовзолей бога Допы все в брюльянтах и сапфирах и девственницы набирают водуу в бассейн с лепестками роз и эти как их патриции на лежанках пьют виноград и едят вино ..так сказать морально разлагаются..и оргии..
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13.04.2022 10:52 Ответить
 
 