Відновлювати Харків буде відомий британський архітектор Фостер

Британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер дав згоду брати участь у відновленні Харкова після війни.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Харківська міська рада.

У повідомленні зазначається: "Архітектурне бюро Нормана Фостера "Foster+Partners" було засноване 1967 року. Норман Фостер тісно пов'язаний з розвитком архітектури у стилі "хай-тек" та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.

Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році - найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири "Apple" - "Apple Park" у Каліфорнії (США)".

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