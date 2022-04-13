В Ленинградской области РФ сформирован батальон из 400 "добровольцев". В нем исключительно опытные военные, - Генштаб ВСУ
РФ сформировала в Ленинградской области батальон из 400 "добровольцев", которых уже направили на войну в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в оперативной информации Генштаба в Facebook.
"Оккупанты продолжают перебрасывание в Украину так называемых "добровольцев". Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью примерно 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42- й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.
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-Байрік-ти що в мене ж бойовий досвід!-Я СКАЗАВ НА КУЙ!!!
А тут у них надеюсь будет другий бецінний досвід -в мешки себя запаковывать по кускам.
И что у них за опыт? Воевали против мирняка в Сирии?
Неужели все так плохо у *****?
чи просто рухаючись в колоні під удар артилерії )
Сюда--- "билет", назад---"пакет" !!!!!!!!!!!
З любов'ю від України!!!
Лише тоді,коли ми переможемо..(перемовини про мир -це НІ ПРО ЩО.Відтермінування вирішення питання).
Коли в рашки закінчаться можливості воювати(коли поповнення на фронт стануть меншими від втрат.
Адля цього необхідна умова- максимальне знищення військової потуги(можливостей) рашки.
танки ,гелікоптери у них в же йок. Калібрів залишилось обмаль..
на черзі решта видів оброєнь -кораблі ЧФ,артилерія,літаки..