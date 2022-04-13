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Франция заморозила более 23 млрд евро российских активов

франція

Во вторник Франция опубликовала подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро, или 25,6 млрд долларов США, замороженных из-за вторжения России в Украину 24 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов Франции.

Издание сообщает, что основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.

В список активов также входят 33 объекта недвижимости общей стоимостью 573,6 миллиона евро, включая ряд курортных адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на французской Ривьере, а также 178 миллиардов евро.

Кроме того, заблокированы банковские счета, три яхты на сумму свыше 125 млрд евро, шесть вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

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Франція-за це респект,ала цього дуже замало...
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13.04.2022 09:10 Ответить
23 млрд - це не замало навіть в масштабах рашки. Техніка, шо вони втратили в нас за ці неповні 1,5 місяці - коштує менше 10 млрд, на хвилиночку... 23 млрд - це десь 5000 найкрутіших їх ракет, наприклад.
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13.04.2022 09:14 Ответить
Блін. Я просто в шоці. Якщо вже зараз просумувати всі аналогічні повідомлення, то приходить думка:
Якби не Україна, то років через 20 вони б скупили півєвропи і Європа б безсило борсалася, як та муха в павутинні.
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13.04.2022 09:23 Ответить
Та які двадцать років,вони вже скупили половину політиків але їм це не допомогло,ніхто з них не виступив на підтримку *****,або відморозилися як Орбан,або засудили,несподівано,як от Берлусконі.
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13.04.2022 09:46 Ответить
Я не про політиків - це і так ясно.
Я про землю, підприємства, корпорації і т.д.
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13.04.2022 09:53 Ответить
якраз з майном саме простіше,його просто арештували та продадуть з молотка.
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13.04.2022 10:01 Ответить
От впертий .
Так я ж і про це пишу - якби Україна капітулювала і все тихонько - що ти будеш арештовувати в мирний час і як? А потім схаменуться -"поздно пить боржоми -терпи моя красавица"
Ото ж.
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13.04.2022 10:27 Ответить
Прекрасно.
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13.04.2022 10:05 Ответить
Какой-то набор цифр, противоречащих одна другой.
"Редактор" - от слова "редактировать", а не копипастить с помощью гугл-переводчика.
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13.04.2022 13:10 Ответить
 
 