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росія (63568) санкції (11290) Франція (2902) актив (231)

Франція заморозила понад €23 млрд російських активів

франція

У вівторок Франція опублікувала детальний список російських активів на суму 23,7 млрд євро, або 25,6 млрд доларів США, заморожених через вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство фінансів Франції

Видання повідомляє, що основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку, вартість яких, за даними міністерства, становить 22,8 млрд євро.

До списку активів також входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 мільйона євро, включно з низкою курортних адрес в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 мільярдів євро.

Крім того, заблоковано банківські рахунки, три яхти на суму понад 125 мільярдів євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 мільйонів євро і три твори мистецтва на суму 7 мільйонів євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європол розпочав операцію з пошуку активів підсанкційних росіян

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Франція-за це респект,ала цього дуже замало...
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13.04.2022 09:10 Відповісти
23 млрд - це не замало навіть в масштабах рашки. Техніка, шо вони втратили в нас за ці неповні 1,5 місяці - коштує менше 10 млрд, на хвилиночку... 23 млрд - це десь 5000 найкрутіших їх ракет, наприклад.
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13.04.2022 09:14 Відповісти
Блін. Я просто в шоці. Якщо вже зараз просумувати всі аналогічні повідомлення, то приходить думка:
Якби не Україна, то років через 20 вони б скупили півєвропи і Європа б безсило борсалася, як та муха в павутинні.
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13.04.2022 09:23 Відповісти
Та які двадцать років,вони вже скупили половину політиків але їм це не допомогло,ніхто з них не виступив на підтримку *****,або відморозилися як Орбан,або засудили,несподівано,як от Берлусконі.
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13.04.2022 09:46 Відповісти
Я не про політиків - це і так ясно.
Я про землю, підприємства, корпорації і т.д.
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13.04.2022 09:53 Відповісти
якраз з майном саме простіше,його просто арештували та продадуть з молотка.
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13.04.2022 10:01 Відповісти
От впертий .
Так я ж і про це пишу - якби Україна капітулювала і все тихонько - що ти будеш арештовувати в мирний час і як? А потім схаменуться -"поздно пить боржоми -терпи моя красавица"
Ото ж.
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Прекрасно.
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13.04.2022 10:05 Відповісти
Какой-то набор цифр, противоречащих одна другой.
"Редактор" - от слова "редактировать", а не копипастить с помощью гугл-переводчика.
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13.04.2022 13:10 Відповісти
 
 