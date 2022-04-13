"Укрзализныця" обнародовала список поездов, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции
"Укрзализныця" назвала поезда, которые задерживаются из-за ночного обстрела станции российскими оккупантами. По состоянию на 8:30 известно об отклонениях от графика по 18 маршрутам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
В транспортной компании уточнили, что враг атаковал участок Шепетовка-Бердичев. Продвижение по этому участку возобновили.
Перечень поездов, которые задерживаются:
- №95 Киев-Рахов +6,5
- №149 Киев-Ивано-Франковск +4
- №91 Киев-Львов +1.39
- №29 Киев-Ужгород +3
- №7 Киев-Черновцы +5.30
- №30 Ужгород-Киев +4.30
- №96 Рахов-Киев +5
- №44 Ивано-Франковск-Киев +5
- №2 Ивано-Франковск-Харьков +6
- №142 Львов-Лозовая +2.5
- №130 Ивано-Франковск-Кременчуг +5
- №98 Ковель-Киев
- №18 Ужгород-Харьков +6
- №97 Киев-Ковель +7,36
- №77 Одесса-Ковель +5,5
- №232 Львов-Днепр +7,41
- №14 Солотвино-Киев +1,04
- №716 Перемышль-Киев +1,11
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Andry Moon
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