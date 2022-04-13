"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через нічний обстріл станції

"Укрзалізниця" назвала потяги, які затримуються через нічний обстріл станції російськими окупантами. Станом на 8:30 відомо про відхилення від графіку за 18 маршрутами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

У транспортній компанії уточнили, що ворог атакував ділянку Шепетівка-Бердичів. Наразі просування цією ділянкою відновили.

Перелік потягів, що затримуються:

№95 Київ-Рахів +6,5

№149 Київ-Івано-Франківськ +4

№91 Київ-Львів +1.39

№29 Київ-Ужгород +3

№7 Київ-Чернівці +5.30

№30 Ужгород-Київ +4.30

№96 Рахів-Київ +5

№44 Івано-Франківськ-Київ +5

№2 Івано-Франківськ-Харків +6

№142 Львів-Лозова +2.5

№130 Івано-Франківськ-Кременчук +5

№98 Ковель-Київ +3

№18 Ужгород-Харків +6

№97 Київ-Ковель +7,36

№77 Одеса-Ковель +5,5

№232 Львів-Дніпро +7,41

№14 Солотвино-Київ +1,04

№716 Перемишль-Київ +1,11

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