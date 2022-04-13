Макрон анонсировал разговор с Зеленским и при необходимости – с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и, если потребуется, с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом Макрон сказал в эфире телеканала "Франс 2", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня снова будут телефонные переговоры с Зеленским и, если потребуется, с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.
Он добавил, что приложит "максимум усилий, чтобы сохранить способность остановить эти боевые действия". По словам Макрона, он много времени уделяет украинской теме и сейчас – в разгар борьбы за пост президента Франции.
В воскресенье во Франции состоялся первый тур президентских выборов, по результатам которого во второй тур вышли Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй тур состоится 24 апреля.
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В нього другий тур виборів - вкрай потрібно позицінувати себе для виборців "голубом миру".
Уявіть собі як важко протистояти популістським обіцянкам тієї шльондри (ми в себе теж проходили - і квартиру кожній сім'ї і газ по 50$ і з/п вчителям по 4000$).
От виграє вибори - тоді вже можна буде чіткіше судити.
Будут похороны на красной площади 9 мая
А між тим, справді "Французское фуфло суетится перед 2 туром"-
ЛУЧШЕ БЫ В БУЧУ ПОЕХАЛ СО СВОИМ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ
Тодя ,тільки тоді його фашистську суперницю назвуть "пі...ой фашистською".
Ну, а якщо стане - то останні сумніви щодо місії зеленського на посаді президента відпадуть...
Макрон ерепенится из-за выборов и пиарится на украинском вопросе.
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.