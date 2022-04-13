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путин (30476) Франция (3348) Макрон (1166)

Макрон объяснил, почему Путин напал на Украину: "Обида переросла в паранойю"

путін

Путин "принял решение, что он не остановится" в Украине, потому что "ему нужна военная победа для себя".

Об этом, как Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон считает, что его "обида переросла в паранойю".

"И изоляция Путина лишь усугубила ситуацию после санкций 2014 года. Роль Covid-19 также не стоит недооценивать... для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества... Он месяцами оставался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими политиками" , – объяснил президент Франции.

Макрон добавил, что "у него (Путина. – Ред.) действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с американцами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин манипулирует Минскими соглашениями и меняет нарратив сущности "спецоперации" в Украине, - Центр противодействия дезинформации

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Топ комментарии
+101
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13.04.2022 00:00
+72
Не розводячи дипломатію і кажучи простіше - психічно хвора істота.
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12.04.2022 23:59
+53
Вони досі нікуя незрозуміли чи лепять дурака - там весь нарід ображений, опущений, живуть здебільшого у дермі та ненавидять увесь білий світ, це раби і вони лише ******* свого сцаря та красти і крадуть все що можуть, а що не можуть то руйнують та ламають, одним словом - орда, як вона є
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13.04.2022 00:00
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Не розводячи дипломатію і кажучи простіше - психічно хвора істота.
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12.04.2022 23:59 Ответить
Та ні, хай судять як здорового
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13.04.2022 00:00 Ответить
Повністю згоден.
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13.04.2022 00:01 Ответить
Ця істота - психічно здорова. Просто вона - імперський шовініст, який всім з 2008 року в Європі не втомлюється казати, що він буде відновлювати СРСР(росію). Йому ніхто не вірить - всі качають його газ, нафту тощо. А ця істота , почавши з Грузії - перейшла за 2 заходи (при 2-х проросійських призидентах) всерйоз до України. І нам її треба остаточно перемогти - знищити, бо інакше незалежної України не буде
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13.04.2022 00:30 Ответить
Знищити ********* фізично не можливо - ну дуже великий смітник! А загнати носіїв "руzкого міра" за порєбрік змусивши виплачувати репарації та контрибуції цілком реально.
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13.04.2022 01:30 Ответить
Воно хоч і *****, але психічно здорове.
А значить - осудне.
І тому - повинне бути притягнуте за яйця до лавки підсудного.
Звісно, не він один.
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13.04.2022 00:50 Ответить
Этот мелкие дрыщ с манией величия очень злопамятный. Например, Харькову этот членоголовый ублюдок не может простить, что харьковские и донецкие футбольные фаны спели песню, которая стала мировым
хитом , "путин *****", и теперь ее поют во всех странах.
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13.04.2022 07:25 Ответить
Ну так, сидиш в бункері наодинці з 400кг кокаїну, що прийшли з Аргентини, що може підти не так ?
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12.04.2022 23:59 Ответить
Подивись "кримінальне чтиво" і побачиш сам що може підти не так.
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13.04.2022 01:32 Ответить
та ладно, девушку спасли после прямого укола в сердце, а этож обычное дело. любой сможет
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13.04.2022 02:07 Ответить
А могли ж і не врятувати...
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13.04.2022 02:20 Ответить
так то девушка, а тут старое обнуленное *****. Ему хоть в анус введи адреналин любым способом, не поможет
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13.04.2022 02:32 Ответить
Щось таки має "підти не так"!...
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13.04.2022 02:53 Ответить
Вони досі нікуя незрозуміли чи лепять дурака - там весь нарід ображений, опущений, живуть здебільшого у дермі та ненавидять увесь білий світ, це раби і вони лише ******* свого сцаря та красти і крадуть все що можуть, а що не можуть то руйнують та ламають, одним словом - орда, як вона є
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13.04.2022 00:00 Ответить
Досить називати кацапів ордою, кацапи - це просто кацапи, кацап - це слово яке вже давно мало стати гіршим за слово мерзота. Орда це військо монголів і вони йшли за грошима. Якщо їм платили і визнавали свою залежність від них то вони нікого не вбивали і впринципі були доволі таки хорошими воїнами. На той час вони були великою силою і вели себе як і всі армії, за вийнятком того що за гроші з ними можна було домовитись (право сильного тоді діяло максимально ефективно). Потім та сама орда заснувала купу держав в Азії з прекрасною культурою, наприклад Імперія Великих Моголів, чи імперія Юань (я не оговорився паперові гроші в Китаї запровадили монголи), кацапи, - навпаки плем'я котре від усіх народів брало тільки найгірше, називало чужу культуру своєю і всю історію було принижене і зле на весь світ.
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13.04.2022 00:56 Ответить
Стоит только послушать перехваты СБУ телефонных разговоров ********** армии со своими родственниками, что-бы убедится в очередной раз, что надо уничтожить не только их армию, а и всю расею, всех до одного.
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13.04.2022 07:30 Ответить
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13.04.2022 00:00 Ответить
От такі роздуми мені в голову прийшли ... Великобританія - це країна переможець . І на лузерів вона ніколи не ставила . Якщо англійці з нами , то вони усе зрозуміли і відчули до останньої ниточки . Україна не підведе, Мордор буде поховано !
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13.04.2022 00:25 Ответить
Борис Джонсонюк.

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13.04.2022 00:56 Ответить
Скажи пожалуйста, какое-то ***** обиделось, что ему сказали, кто оно на самом деле. На Западе вон в отставку уходят, а тут в четвертом рейхе *****фюрер двинул армады...
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13.04.2022 00:00 Ответить
во всем, как обычно виноваты харьковские футбольные фанаты
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13.04.2022 02:14 Ответить
Теперь предвыборные речи в Европе - Кто точнее укажет медицинский диагноз Ху...лу!
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13.04.2022 00:01 Ответить
***** обидивси. Написяли ему в норку, выходит. Мощный мотив для войны. На уровне логики тупоконечников, для нападения на остроконечников.
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13.04.2022 00:02 Ответить
Теперь надо что-ба эта "паранойя" переросла в клаустрофобию...
""
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13.04.2022 00:02 Ответить
х**ло, ну, яка перемога ? ще й для тебе ?

Що ти ліпиш ?!

Коли ти вже здохнеш і перестанеш отруювати світ !
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13.04.2022 00:02 Ответить
Тому треба піти, і ще раз йому подзвонити
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13.04.2022 00:03 Ответить
Блін!!! До чого тут пуцин? Тут причетні всі кацапи. Бо якби вони не хворіли б на цю саму паранойю, то просто ізолювати б хворого, а не зливалися б з ним в екстазі від "ваєннай апєрації" з криками "пакажєм піндосам і зазлам кузткіну мать!".
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13.04.2022 00:03 Ответить
так Макрон про це і сказав: "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями". Джерело:
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13.04.2022 00:16 Ответить
Що,він незупиниться в Україні ..!
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13.04.2022 00:10 Ответить
Росіянцями керує психічно хвора ,жорстока людина!Зараз вже почне винищувати своїх громадян як сталін....
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13.04.2022 00:11 Ответить
«Чем тяжелей наказания
тем им милей господа»
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13.04.2022 01:30 Ответить
Воно образилось що всі його боялись, а українці назвали ******.
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13.04.2022 00:13 Ответить
Невігласи з Европи просто мали б вивчити історію України. Тоді б не вигадували всіляку дурню.
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13.04.2022 00:13 Ответить
Ну конечно, это путин напал, а рф вообще не при делах. Хотя от макарона другого ожидать не приходится
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13.04.2022 00:14 Ответить
та він сказав про всіх кацапів : "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями". Джерело:
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13.04.2022 00:17 Ответить
Ознаки шизофренії у Пуйла були явні, ще у 2014 році. Тоді і Меркель помітила, але вона не психіатр і не деопетрала що з ним таке.
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13.04.2022 00:15 Ответить
"головна тема пов'язана з американцями", а бомбит Украину....логики - 0
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13.04.2022 00:16 Ответить
Макрон після регулярного сєкасу по телефону з ******, таки поставив йому даіагноз.
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13.04.2022 00:17 Ответить
Поэтому в нормальных странах и придумали сменяемость власти, а когда на троне сидит царь, с неограниченной властью, то вполне такое бывает
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13.04.2022 00:21 Ответить
То есть *****- параноик !!! И вот его поддерживает китайский лидер .
ЗНАЧИТ КИТАЕЦ ТОЖЕ ПАРАНОИК
ЗНАЧИТ ОРБАН ТОДЕ ПАРАНОИК
группа параноиков терроризирует мир
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13.04.2022 00:23 Ответить
Они все живут в прошлом, у них нет будущего, потому что нет национальной идеи.
У них все перемешано, царская россия, советы, ленин, коммунизм, вставание с колен, рабы, цари, величие (можем повторить) и прочая лабуда.
Одним словом, империя зла.
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13.04.2022 00:24 Ответить
Я колись тут уже писав, як колись до наших друзів приїхали погостювати старі друзі з Москви, року так у 2005му. Сидимо ми, точимо ляси, і тут москалі й питають - а чого у вас про росію ну нічогісінько не кажуть, не згадують? У нас в Москві з кожної праски - "Америка, Америка..."
Ну ми їм пояснили, що всі зайняті своїми справами, своїм життям - не до росії нам, часу нема і нецікаво.

Пройшло майже двадцять років. росія на перших шпальтах всюди, але, впевнений, вони вже воліли б щоб ні.
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13.04.2022 00:31 Ответить
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13.04.2022 00:31 Ответить
Молодец, Макрон, телефонные звонки не прошли даром
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13.04.2022 00:36 Ответить
Макрон-такое ощущение-какой-то недалекий "мужчинка" случайно ставший президентом большой страны
А *****-ну фашист и убийца и мразь. Но дело ж не в нем-дело в том, что 80% населения рф-его люто поддерживают. Они все-фашисты, нелюди и мрази. Насильники и убийцы-или реальные или при первой же возможности
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13.04.2022 00:37 Ответить
Макарон идет найух. Адвокат дьявола.
Сказки детям свои рассказывай.
Пуйлу просто нужна вся Украина. Её ресурсы: природные, человеческие и территория.
Денацифиткация - это миф для идиотов рашистских потому, миф про триединство сегодня не прокатывает.
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13.04.2022 00:38 Ответить
Мабуть х@йло образилося на те що ми його 8 років називали х@йлом. Тим більше що народився цел лозунг у Харкові. Тут не лише імперські амбіції, а й звичайна помста. Але коли раша остаточно програє х@йлу доведеться змиритися з реальністю.
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13.04.2022 00:43 Ответить
НЕ ВЕРЬ ЕМУ !!!
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13.04.2022 01:23 Ответить
Тиць пиз....ць, знову Америка. Що вони курять напару з шольцом.
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13.04.2022 01:29 Ответить
Головне, щоб Макрон через це надто не розчулився і не почав годувати пуйла цицькою.
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13.04.2022 01:54 Ответить
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13.04.2022 02:11 Ответить
Вже давно відомо про його комплекс меншовартости.
Страх померти не увійшовши у історію як "вєлікій сабіратєль зємєль" підштовхнув його на прискорення початку війни навіть без належної підготовки.
Не міг почекати 2-3 роки, поки США ув'язнуть у протистояння з Китаєм.
Що власне сьогодні на користь Україні, оскільки війна однак була неминуча.
З відповідним політичним керівництвом Україна навіть як є, була б не тільки вибити ворога зі своєї території зі значно меншими втратами, але і навязати мокшандії власні умови подальшого існування останьої.
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13.04.2022 02:16 Ответить
Сердце Емануеля разбито
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13.04.2022 02:19 Ответить
Боже какой идиот... Ах путин замыкался, мало общался и решил устроить геноцид от одиночества наверное.
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13.04.2022 02:44 Ответить
микрон... макрон... дерьмо оно, как и шаркози с меркель...
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13.04.2022 05:02 Ответить
Макрон может ***** больше не звонить Правда, останется ли он при власти, пока вопрос...
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13.04.2022 07:30 Ответить
У німців був такий вислів " Вечно вчерашние". Це стосувалося неонацистів . Але дуже влучно стосовно усієї кацапії. Так, кацапія " вечно вчерашняя". Територія, населенню якої нема чим пишатися в сьогоденні, та не буде чим пишатися в майбутньому. А живе та помийка тільки вологими спогадами про "дедивоєвалі". На тому і здохне...
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13.04.2022 07:41 Ответить
Американці зробили величезну помилку , не давши Гітлеру розгромити кацапів і загнати все, що залишиться від Орди, за Урал. Весь світ зараз жив би спокійно . Німці війною були б знесилені, іх можна було б Другим фронтом назад загнати в Берлін, прийняти капітуляцію і не носились би тепер "пабидитили" з своєю "Пабедою", а збирали б мухоомори і кололи кедрові горішки. А так маємо ракову пухлину що роз"ідає світ і рано чи пізно іі треба вирізати.
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13.04.2022 08:29 Ответить
Краще й не скажеш.
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13.04.2022 08:58 Ответить
У Макрона гарні консультанти психіатри - все розклав по полицях
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13.04.2022 10:33 Ответить
Макрон не прав, он слишком поверхностно смотрит на первопричину и всё упрщает.
Одним из главных аргументов в росимперии, а позже и в совке была и остаётся парадигма "Без Украины нет России".
Украина для орды примерно то же самое, чем была Индия для империи Британской. Без Украины нет никакой империи. А значит признание украинского народа - народом отдельным, а также и украинского языка - вполне самостоятельным иностранным языком, а не "провинциальным диалектом" русского, означает гибель имперского сознания.
Для ордынцев, у которых имперское сознание составляет ядро личности, это непереносимо. Отсюда и дикая украинофобия имперцев: от ху*ла до "экспертов" в студиях телевизора.
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13.04.2022 11:22 Ответить
це таке недолуге виправдання пуйла ?

Макрон чмо ?
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13.04.2022 16:12 Ответить
Не тільки ця істота хвора імперіалізмом і шовінізмом, в вся смердюча і відстала московія. Вони не можуть заспокоїтися вже тисячоліття, що хтось живе краще їх і вільно, може творити добробут і рай на землі. А ці потвори можуть тільки вбивати, все руйнувати і тішитися, що комусь нашкодили. Вони ніколи не виправляться. Орда є орда, вона не прогресує, а тільки одіває іншу одежу,всередині залишилося те саме.
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13.04.2022 18:26 Ответить
 
 