Макрон объяснил, почему Путин напал на Украину: "Обида переросла в паранойю"
Путин "принял решение, что он не остановится" в Украине, потому что "ему нужна военная победа для себя".
Об этом, как Цензор.НЕТ со ссылкой на BFM TV, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон считает, что его "обида переросла в паранойю".
"И изоляция Путина лишь усугубила ситуацию после санкций 2014 года. Роль Covid-19 также не стоит недооценивать... для многих руководителей, которые уже были на грани одиночества... Он месяцами оставался в Сочи, замыкался, меньше общался с другими политиками" , – объяснил президент Франции.
Макрон добавил, что "у него (Путина. – Ред.) действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с американцами".
Пожалуйста, подождите...
А значить - осудне.
І тому - повинне бути притягнуте за яйця до лавки підсудного.
Звісно, не він один.
хитом , "путин *****", и теперь ее поют во всех странах.
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Що ти ліпиш ?!
Коли ти вже здохнеш і перестанеш отруювати світ !
тем им милей господа»
ЗНАЧИТ КИТАЕЦ ТОЖЕ ПАРАНОИК
ЗНАЧИТ ОРБАН ТОДЕ ПАРАНОИК
группа параноиков терроризирует мир
У них все перемешано, царская россия, советы, ленин, коммунизм, вставание с колен, рабы, цари, величие (можем повторить) и прочая лабуда.
Одним словом, империя зла.
Ну ми їм пояснили, що всі зайняті своїми справами, своїм життям - не до росії нам, часу нема і нецікаво.
Пройшло майже двадцять років. росія на перших шпальтах всюди, але, впевнений, вони вже воліли б щоб ні.
А *****-ну фашист и убийца и мразь. Но дело ж не в нем-дело в том, что 80% населения рф-его люто поддерживают. Они все-фашисты, нелюди и мрази. Насильники и убийцы-или реальные или при первой же возможности
Сказки детям свои рассказывай.
Пуйлу просто нужна вся Украина. Её ресурсы: природные, человеческие и территория.
Денацифиткация - это миф для идиотов рашистских потому, миф про триединство сегодня не прокатывает.
Страх померти не увійшовши у історію як "вєлікій сабіратєль зємєль" підштовхнув його на прискорення початку війни навіть без належної підготовки.
Не міг почекати 2-3 роки, поки США ув'язнуть у протистояння з Китаєм.
Що власне сьогодні на користь Україні, оскільки війна однак була неминуча.
З відповідним політичним керівництвом Україна навіть як є, була б не тільки вибити ворога зі своєї території зі значно меншими втратами, але і навязати мокшандії власні умови подальшого існування останьої.
Одним из главных аргументов в росимперии, а позже и в совке была и остаётся парадигма "Без Украины нет России".
Украина для орды примерно то же самое, чем была Индия для империи Британской. Без Украины нет никакой империи. А значит признание украинского народа - народом отдельным, а также и украинского языка - вполне самостоятельным иностранным языком, а не "провинциальным диалектом" русского, означает гибель имперского сознания.
Для ордынцев, у которых имперское сознание составляет ядро личности, это непереносимо. Отсюда и дикая украинофобия имперцев: от ху*ла до "экспертов" в студиях телевизора.
Макрон чмо ?