Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"

Путін "ухваливрішення, що він не зупиниться" в Україні, тому що "йому потрібна військова перемога для себе".

Про це, як Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Відповідаючи на запитання про причини, які спонукали його Путіна вторгнутися в Україну, Макрон вважає, що його "образа переросла в паранойю".

"І ізоляція Путіна лише посилила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль Covid-19 також не варто недооцінювати ... для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він місяцями залишався в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими політиками", - пояснив президент Франції.

Макрон додав, що "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями".

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