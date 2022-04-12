Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"
Путін "ухваливрішення, що він не зупиниться" в Україні, тому що "йому потрібна військова перемога для себе".
Про це, як Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV, заявив президент Франції Емманюель Макрон.
Відповідаючи на запитання про причини, які спонукали його Путіна вторгнутися в Україну, Макрон вважає, що його "образа переросла в паранойю".
"І ізоляція Путіна лише посилила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль Covid-19 також не варто недооцінювати ... для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він місяцями залишався в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими політиками", - пояснив президент Франції.
Макрон додав, що "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями".
Будь ласка, зачекайте...
А значить - осудне.
І тому - повинне бути притягнуте за яйця до лавки підсудного.
Звісно, не він один.
хитом , "путин *****", и теперь ее поют во всех странах.
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Що ти ліпиш ?!
Коли ти вже здохнеш і перестанеш отруювати світ !
тем им милей господа»
ЗНАЧИТ КИТАЕЦ ТОЖЕ ПАРАНОИК
ЗНАЧИТ ОРБАН ТОДЕ ПАРАНОИК
группа параноиков терроризирует мир
У них все перемешано, царская россия, советы, ленин, коммунизм, вставание с колен, рабы, цари, величие (можем повторить) и прочая лабуда.
Одним словом, империя зла.
Ну ми їм пояснили, що всі зайняті своїми справами, своїм життям - не до росії нам, часу нема і нецікаво.
Пройшло майже двадцять років. росія на перших шпальтах всюди, але, впевнений, вони вже воліли б щоб ні.
А *****-ну фашист и убийца и мразь. Но дело ж не в нем-дело в том, что 80% населения рф-его люто поддерживают. Они все-фашисты, нелюди и мрази. Насильники и убийцы-или реальные или при первой же возможности
Сказки детям свои рассказывай.
Пуйлу просто нужна вся Украина. Её ресурсы: природные, человеческие и территория.
Денацифиткация - это миф для идиотов рашистских потому, миф про триединство сегодня не прокатывает.
Страх померти не увійшовши у історію як "вєлікій сабіратєль зємєль" підштовхнув його на прискорення початку війни навіть без належної підготовки.
Не міг почекати 2-3 роки, поки США ув'язнуть у протистояння з Китаєм.
Що власне сьогодні на користь Україні, оскільки війна однак була неминуча.
З відповідним політичним керівництвом Україна навіть як є, була б не тільки вибити ворога зі своєї території зі значно меншими втратами, але і навязати мокшандії власні умови подальшого існування останьої.
Одним из главных аргументов в росимперии, а позже и в совке была и остаётся парадигма "Без Украины нет России".
Украина для орды примерно то же самое, чем была Индия для империи Британской. Без Украины нет никакой империи. А значит признание украинского народа - народом отдельным, а также и украинского языка - вполне самостоятельным иностранным языком, а не "провинциальным диалектом" русского, означает гибель имперского сознания.
Для ордынцев, у которых имперское сознание составляет ядро личности, это непереносимо. Отсюда и дикая украинофобия имперцев: от ху*ла до "экспертов" в студиях телевизора.
Макрон чмо ?