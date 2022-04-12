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Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"

путін

Путін "ухваливрішення, що він не зупиниться" в Україні, тому що "йому потрібна військова перемога для себе".

Про це, як Цензор.НЕТ із посиланням на BFM TV, заявив президент Франції Емманюель Макрон.

Відповідаючи на запитання про причини, які спонукали його Путіна вторгнутися в Україну, Макрон вважає, що його "образа переросла в паранойю".

"І ізоляція Путіна лише посилила ситуацію після санкцій 2014 року. Роль Covid-19 також не варто недооцінювати ... для багатьох керівників, які вже були на межі самотності... Він місяцями залишався в Сочі, замикався, менше спілкувався з іншими політиками", - пояснив президент Франції.

Макрон додав, що "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями".

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Топ коментарі
+101
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13.04.2022 00:00
+72
Не розводячи дипломатію і кажучи простіше - психічно хвора істота.
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12.04.2022 23:59
+53
Вони досі нікуя незрозуміли чи лепять дурака - там весь нарід ображений, опущений, живуть здебільшого у дермі та ненавидять увесь білий світ, це раби і вони лише ******* свого сцаря та красти і крадуть все що можуть, а що не можуть то руйнують та ламають, одним словом - орда, як вона є
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13.04.2022 00:00
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Не розводячи дипломатію і кажучи простіше - психічно хвора істота.
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12.04.2022 23:59 Відповісти
Та ні, хай судять як здорового
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13.04.2022 00:00 Відповісти
Повністю згоден.
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13.04.2022 00:01 Відповісти
Ця істота - психічно здорова. Просто вона - імперський шовініст, який всім з 2008 року в Європі не втомлюється казати, що він буде відновлювати СРСР(росію). Йому ніхто не вірить - всі качають його газ, нафту тощо. А ця істота , почавши з Грузії - перейшла за 2 заходи (при 2-х проросійських призидентах) всерйоз до України. І нам її треба остаточно перемогти - знищити, бо інакше незалежної України не буде
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13.04.2022 00:30 Відповісти
Знищити ********* фізично не можливо - ну дуже великий смітник! А загнати носіїв "руzкого міра" за порєбрік змусивши виплачувати репарації та контрибуції цілком реально.
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13.04.2022 01:30 Відповісти
Воно хоч і *****, але психічно здорове.
А значить - осудне.
І тому - повинне бути притягнуте за яйця до лавки підсудного.
Звісно, не він один.
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13.04.2022 00:50 Відповісти
Этот мелкие дрыщ с манией величия очень злопамятный. Например, Харькову этот членоголовый ублюдок не может простить, что харьковские и донецкие футбольные фаны спели песню, которая стала мировым
хитом , "путин *****", и теперь ее поют во всех странах.
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13.04.2022 07:25 Відповісти
Ну так, сидиш в бункері наодинці з 400кг кокаїну, що прийшли з Аргентини, що може підти не так ?
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12.04.2022 23:59 Відповісти
Подивись "кримінальне чтиво" і побачиш сам що може підти не так.
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13.04.2022 01:32 Відповісти
та ладно, девушку спасли после прямого укола в сердце, а этож обычное дело. любой сможет
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13.04.2022 02:07 Відповісти
А могли ж і не врятувати...
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13.04.2022 02:20 Відповісти
так то девушка, а тут старое обнуленное *****. Ему хоть в анус введи адреналин любым способом, не поможет
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13.04.2022 02:32 Відповісти
Щось таки має "підти не так"!...
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13.04.2022 02:53 Відповісти
Вони досі нікуя незрозуміли чи лепять дурака - там весь нарід ображений, опущений, живуть здебільшого у дермі та ненавидять увесь білий світ, це раби і вони лише ******* свого сцаря та красти і крадуть все що можуть, а що не можуть то руйнують та ламають, одним словом - орда, як вона є
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13.04.2022 00:00 Відповісти
Досить називати кацапів ордою, кацапи - це просто кацапи, кацап - це слово яке вже давно мало стати гіршим за слово мерзота. Орда це військо монголів і вони йшли за грошима. Якщо їм платили і визнавали свою залежність від них то вони нікого не вбивали і впринципі були доволі таки хорошими воїнами. На той час вони були великою силою і вели себе як і всі армії, за вийнятком того що за гроші з ними можна було домовитись (право сильного тоді діяло максимально ефективно). Потім та сама орда заснувала купу держав в Азії з прекрасною культурою, наприклад Імперія Великих Моголів, чи імперія Юань (я не оговорився паперові гроші в Китаї запровадили монголи), кацапи, - навпаки плем'я котре від усіх народів брало тільки найгірше, називало чужу культуру своєю і всю історію було принижене і зле на весь світ.
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13.04.2022 00:56 Відповісти
Стоит только послушать перехваты СБУ телефонных разговоров ********** армии со своими родственниками, что-бы убедится в очередной раз, что надо уничтожить не только их армию, а и всю расею, всех до одного.
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13.04.2022 07:30 Відповісти
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13.04.2022 00:00 Відповісти
От такі роздуми мені в голову прийшли ... Великобританія - це країна переможець . І на лузерів вона ніколи не ставила . Якщо англійці з нами , то вони усе зрозуміли і відчули до останньої ниточки . Україна не підведе, Мордор буде поховано !
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13.04.2022 00:25 Відповісти
Борис Джонсонюк.

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13.04.2022 00:56 Відповісти
Скажи пожалуйста, какое-то ***** обиделось, что ему сказали, кто оно на самом деле. На Западе вон в отставку уходят, а тут в четвертом рейхе *****фюрер двинул армады...
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13.04.2022 00:00 Відповісти
во всем, как обычно виноваты харьковские футбольные фанаты
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13.04.2022 02:14 Відповісти
Теперь предвыборные речи в Европе - Кто точнее укажет медицинский диагноз Ху...лу!
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13.04.2022 00:01 Відповісти
***** обидивси. Написяли ему в норку, выходит. Мощный мотив для войны. На уровне логики тупоконечников, для нападения на остроконечников.
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13.04.2022 00:02 Відповісти
Теперь надо что-ба эта "паранойя" переросла в клаустрофобию...
""
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13.04.2022 00:02 Відповісти
х**ло, ну, яка перемога ? ще й для тебе ?

Що ти ліпиш ?!

Коли ти вже здохнеш і перестанеш отруювати світ !
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13.04.2022 00:02 Відповісти
Тому треба піти, і ще раз йому подзвонити
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13.04.2022 00:03 Відповісти
Блін!!! До чого тут пуцин? Тут причетні всі кацапи. Бо якби вони не хворіли б на цю саму паранойю, то просто ізолювати б хворого, а не зливалися б з ним в екстазі від "ваєннай апєрації" з криками "пакажєм піндосам і зазлам кузткіну мать!".
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13.04.2022 00:03 Відповісти
так Макрон про це і сказав: "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями". Джерело:
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13.04.2022 00:16 Відповісти
Що,він незупиниться в Україні ..!
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13.04.2022 00:10 Відповісти
Росіянцями керує психічно хвора ,жорстока людина!Зараз вже почне винищувати своїх громадян як сталін....
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13.04.2022 00:11 Відповісти
«Чем тяжелей наказания
тем им милей господа»
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13.04.2022 01:30 Відповісти
Воно образилось що всі його боялись, а українці назвали ******.
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13.04.2022 00:13 Відповісти
Невігласи з Европи просто мали б вивчити історію України. Тоді б не вигадували всіляку дурню.
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13.04.2022 00:13 Відповісти
Ну конечно, это путин напал, а рф вообще не при делах. Хотя от макарона другого ожидать не приходится
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13.04.2022 00:14 Відповісти
та він сказав про всіх кацапів : "у нього (Путіна. - Ред.) дійсно є переконання, яке десятиліттями жило у свідомості росіян, що його головна тема пов'язана з американцями". Джерело:
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13.04.2022 00:17 Відповісти
Ознаки шизофренії у Пуйла були явні, ще у 2014 році. Тоді і Меркель помітила, але вона не психіатр і не деопетрала що з ним таке.
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13.04.2022 00:15 Відповісти
"головна тема пов'язана з американцями", а бомбит Украину....логики - 0
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13.04.2022 00:16 Відповісти
Макрон після регулярного сєкасу по телефону з ******, таки поставив йому даіагноз.
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13.04.2022 00:17 Відповісти
Поэтому в нормальных странах и придумали сменяемость власти, а когда на троне сидит царь, с неограниченной властью, то вполне такое бывает
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13.04.2022 00:21 Відповісти
То есть *****- параноик !!! И вот его поддерживает китайский лидер .
ЗНАЧИТ КИТАЕЦ ТОЖЕ ПАРАНОИК
ЗНАЧИТ ОРБАН ТОДЕ ПАРАНОИК
группа параноиков терроризирует мир
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13.04.2022 00:23 Відповісти
Они все живут в прошлом, у них нет будущего, потому что нет национальной идеи.
У них все перемешано, царская россия, советы, ленин, коммунизм, вставание с колен, рабы, цари, величие (можем повторить) и прочая лабуда.
Одним словом, империя зла.
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13.04.2022 00:24 Відповісти
Я колись тут уже писав, як колись до наших друзів приїхали погостювати старі друзі з Москви, року так у 2005му. Сидимо ми, точимо ляси, і тут москалі й питають - а чого у вас про росію ну нічогісінько не кажуть, не згадують? У нас в Москві з кожної праски - "Америка, Америка..."
Ну ми їм пояснили, що всі зайняті своїми справами, своїм життям - не до росії нам, часу нема і нецікаво.

Пройшло майже двадцять років. росія на перших шпальтах всюди, але, впевнений, вони вже воліли б щоб ні.
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13.04.2022 00:31 Відповісти
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13.04.2022 00:31 Відповісти
Молодец, Макрон, телефонные звонки не прошли даром
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13.04.2022 00:36 Відповісти
Макрон-такое ощущение-какой-то недалекий "мужчинка" случайно ставший президентом большой страны
А *****-ну фашист и убийца и мразь. Но дело ж не в нем-дело в том, что 80% населения рф-его люто поддерживают. Они все-фашисты, нелюди и мрази. Насильники и убийцы-или реальные или при первой же возможности
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13.04.2022 00:37 Відповісти
Макарон идет найух. Адвокат дьявола.
Сказки детям свои рассказывай.
Пуйлу просто нужна вся Украина. Её ресурсы: природные, человеческие и территория.
Денацифиткация - это миф для идиотов рашистских потому, миф про триединство сегодня не прокатывает.
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13.04.2022 00:38 Відповісти
Мабуть х@йло образилося на те що ми його 8 років називали х@йлом. Тим більше що народився цел лозунг у Харкові. Тут не лише імперські амбіції, а й звичайна помста. Але коли раша остаточно програє х@йлу доведеться змиритися з реальністю.
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13.04.2022 00:43 Відповісти
НЕ ВЕРЬ ЕМУ !!!
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13.04.2022 01:23 Відповісти
Тиць пиз....ць, знову Америка. Що вони курять напару з шольцом.
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13.04.2022 01:29 Відповісти
Головне, щоб Макрон через це надто не розчулився і не почав годувати пуйла цицькою.
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13.04.2022 01:54 Відповісти
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13.04.2022 02:11 Відповісти
Вже давно відомо про його комплекс меншовартости.
Страх померти не увійшовши у історію як "вєлікій сабіратєль зємєль" підштовхнув його на прискорення початку війни навіть без належної підготовки.
Не міг почекати 2-3 роки, поки США ув'язнуть у протистояння з Китаєм.
Що власне сьогодні на користь Україні, оскільки війна однак була неминуча.
З відповідним політичним керівництвом Україна навіть як є, була б не тільки вибити ворога зі своєї території зі значно меншими втратами, але і навязати мокшандії власні умови подальшого існування останьої.
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13.04.2022 02:16 Відповісти
Сердце Емануеля разбито
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13.04.2022 02:19 Відповісти
Боже какой идиот... Ах путин замыкался, мало общался и решил устроить геноцид от одиночества наверное.
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13.04.2022 02:44 Відповісти
микрон... макрон... дерьмо оно, как и шаркози с меркель...
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13.04.2022 05:02 Відповісти
Макрон может ***** больше не звонить Правда, останется ли он при власти, пока вопрос...
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13.04.2022 07:30 Відповісти
У німців був такий вислів " Вечно вчерашние". Це стосувалося неонацистів . Але дуже влучно стосовно усієї кацапії. Так, кацапія " вечно вчерашняя". Територія, населенню якої нема чим пишатися в сьогоденні, та не буде чим пишатися в майбутньому. А живе та помийка тільки вологими спогадами про "дедивоєвалі". На тому і здохне...
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13.04.2022 07:41 Відповісти
Американці зробили величезну помилку , не давши Гітлеру розгромити кацапів і загнати все, що залишиться від Орди, за Урал. Весь світ зараз жив би спокійно . Німці війною були б знесилені, іх можна було б Другим фронтом назад загнати в Берлін, прийняти капітуляцію і не носились би тепер "пабидитили" з своєю "Пабедою", а збирали б мухоомори і кололи кедрові горішки. А так маємо ракову пухлину що роз"ідає світ і рано чи пізно іі треба вирізати.
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13.04.2022 08:29 Відповісти
Краще й не скажеш.
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13.04.2022 08:58 Відповісти
У Макрона гарні консультанти психіатри - все розклав по полицях
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Макрон не прав, он слишком поверхностно смотрит на первопричину и всё упрщает.
Одним из главных аргументов в росимперии, а позже и в совке была и остаётся парадигма "Без Украины нет России".
Украина для орды примерно то же самое, чем была Индия для империи Британской. Без Украины нет никакой империи. А значит признание украинского народа - народом отдельным, а также и украинского языка - вполне самостоятельным иностранным языком, а не "провинциальным диалектом" русского, означает гибель имперского сознания.
Для ордынцев, у которых имперское сознание составляет ядро личности, это непереносимо. Отсюда и дикая украинофобия имперцев: от ху*ла до "экспертов" в студиях телевизора.
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13.04.2022 11:22 Відповісти
це таке недолуге виправдання пуйла ?

Макрон чмо ?
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13.04.2022 16:12 Відповісти
Не тільки ця істота хвора імперіалізмом і шовінізмом, в вся смердюча і відстала московія. Вони не можуть заспокоїтися вже тисячоліття, що хтось живе краще їх і вільно, може творити добробут і рай на землі. А ці потвори можуть тільки вбивати, все руйнувати і тішитися, що комусь нашкодили. Вони ніколи не виправляться. Орда є орда, вона не прогресує, а тільки одіває іншу одежу,всередині залишилося те саме.
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13.04.2022 18:26 Відповісти
 
 