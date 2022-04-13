Макрон анонсував розмову із Зеленським та за потреби - із Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує найближчим часом провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і, якщо буде потрібно, з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це Макрон сказав в ефірі телеканалу "Франс 2", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене знову будуть телефонні переговори із Зеленським і, якщо буде потрібно, з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.
Він додав, що докладе "максимум зусиль, щоб зберегти здатність зупинити ці бойові дії". За словами Макрона, він багато часу приділяє українській темі й нині - у розпал боротьби за посаду президента Франції.
У неділю у Франції відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого у другий тур вийшли Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбудеться 24 квітня.
Будь ласка, зачекайте...
В нього другий тур виборів - вкрай потрібно позицінувати себе для виборців "голубом миру".
Уявіть собі як важко протистояти популістським обіцянкам тієї шльондри (ми в себе теж проходили - і квартиру кожній сім'ї і газ по 50$ і з/п вчителям по 4000$).
От виграє вибори - тоді вже можна буде чіткіше судити.
Будут похороны на красной площади 9 мая
А між тим, справді "Французское фуфло суетится перед 2 туром"-
ЛУЧШЕ БЫ В БУЧУ ПОЕХАЛ СО СВОИМ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ
Тодя ,тільки тоді його фашистську суперницю назвуть "пі...ой фашистською".
Ну, а якщо стане - то останні сумніви щодо місії зеленського на посаді президента відпадуть...
Макрон ерепенится из-за выборов и пиарится на украинском вопросе.
"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.