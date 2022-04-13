Макрон анонсував розмову із Зеленським та за потреби - із Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує найближчим часом провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і, якщо буде потрібно, з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це Макрон сказав в ефірі телеканалу "Франс 2", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене знову будуть телефонні переговори із Зеленським і, якщо буде потрібно, з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.

Він додав, що докладе "максимум зусиль, щоб зберегти здатність зупинити ці бойові дії". За словами Макрона, він багато часу приділяє українській темі й нині - у розпал боротьби за посаду президента Франції.

У неділю у Франції відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого у другий тур вийшли Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбудеться 24 квітня.

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