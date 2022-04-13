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Зеленський (22411) путін (23317) Макрон Емманюель (1323)

Макрон анонсував розмову із Зеленським та за потреби - із Путіним

макрон,зеленський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує найближчим часом провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і, якщо буде потрібно, з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це Макрон сказав в ефірі телеканалу "Франс 2", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене знову будуть телефонні переговори із Зеленським і, якщо буде потрібно, з Володимиром Путіним", - сказав Макрон. 

Він додав, що докладе "максимум зусиль, щоб зберегти здатність зупинити ці бойові дії". За словами Макрона, він багато часу приділяє українській темі й нині - у розпал боротьби за посаду президента Франції.

У неділю у Франції відбувся перший тур президентських виборів, за результатами якого у другий тур вийшли Макрон та лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Другий тур відбудеться 24 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"

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Топ коментарі
+19
Цей шльома - якийсь телефонний терорист.
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13.04.2022 10:12
+19
***))) заберіть в нього хто небуть мобільний телефон,це вже не можливо
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13.04.2022 10:12
+12
Коли зброю даси, мікроне?
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13.04.2022 10:12
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Коли зброю даси, мікроне?
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13.04.2022 10:12 Відповісти
Пиарщик пустопорожний , какие переговоры с террористом №1 , кровавым палачем ? Т
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Не треба критикувати зеленського під час війни.
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13.04.2022 10:42 Відповісти
Це Зеля попросив...
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13.04.2022 12:07 Відповісти
У нього її нема-всю мордорфюреру віддав
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13.04.2022 11:34 Відповісти
Цей шльома - якийсь телефонний терорист.
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13.04.2022 10:12 Відповісти
Він звичайний політичний проститут, якими були майже всі президенти Франції, починаючи з де Голля.
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13.04.2022 10:44 Відповісти
Українці зараз "молитися" на Макрона та його перемогу в другому турі мають, а не розповсюджувати тупу пропаганду єрмаківців.
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13.04.2022 11:33 Відповісти
Особливо після того як він назвав нас і кацапів браттями.. Тьху на цю шльондру
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13.04.2022 11:48 Відповісти
Плюйся собі тихенько, якщо ідіот
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13.04.2022 11:50 Відповісти
Все одно - це кращий варіант, ніж Марін Ле Пєн.
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13.04.2022 12:26 Відповісти
Молитися на кого? На того, хто називає кацапів нашими братами? Ти мариш, свинособако?
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13.04.2022 12:10 Відповісти
***))) заберіть в нього хто небуть мобільний телефон,це вже не можливо
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13.04.2022 10:12 Відповісти
Та лишіть його вже в спокої.
В нього другий тур виборів - вкрай потрібно позицінувати себе для виборців "голубом миру".
Уявіть собі як важко протистояти популістським обіцянкам тієї шльондри (ми в себе теж проходили - і квартиру кожній сім'ї і газ по 50$ і з/п вчителям по 4000$).
От виграє вибори - тоді вже можна буде чіткіше судити.
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13.04.2022 10:24 Відповісти
он больной???????
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13.04.2022 10:13 Відповісти
У него выборы.
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13.04.2022 10:16 Відповісти
З бункерним смердючим клопом немає про що говорити,його потрібно лише розчавити...
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13.04.2022 10:14 Відповісти
путін як і московітський корабель йде на х-й-про що розмовляти з тією потворою?
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13.04.2022 10:14 Відповісти
Пашол нах. Микрон. путинская подстилка.
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13.04.2022 10:15 Відповісти
Французское фуфло суетится перед 2 туром.
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13.04.2022 10:15 Відповісти
Путана з вузькою спеціалізацією - переводить гонорею з гострої стадії у хронічну.
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13.04.2022 10:16 Відповісти
А фотосессия со смартфоном будет?
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13.04.2022 10:18 Відповісти
Ескобаріат по-французьки... але все ж мікрон буде краще лепенщи, відверто кажучи
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13.04.2022 10:19 Відповісти
французьского агента рашиста з підпільною назвою "макарон" ,варто посилати туда ж само,куда вчора "зе" послав ще одного німецького рашистського агента"штангельциркуля" за рашистським кораблем.
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13.04.2022 10:20 Відповісти
До девятого мая ***** хочет сделать хоть какую то победу. Для етого и засылает к нам своих агентов. Не дайте ему етого сделать. Иначе ***** начнет все сначала и ета война будет длиться вечность. ***** нужно победить именно на поле боя и никак иначе.
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13.04.2022 10:20 Відповісти
На поле боя. Хотя и новичком могли бы травануть до 9 мая , шоб не позорился парадом .
Будут похороны на красной площади 9 мая
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13.04.2022 10:34 Відповісти
От що вибори з політиками роблять- просто плазун якийсь, а не президент.
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13.04.2022 10:22 Відповісти
Старается перед выборами надо балы набрать.
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13.04.2022 10:26 Відповісти
макрон явно хоче зазернути комусь в дупу
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13.04.2022 10:27 Відповісти
"Провести телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським і, якщо буде потрібно, з російським президентом Володимиром Путіним" - це як спроби пробитися до живого спілкування через рогатки автовідповідачів, - рубежі захисту від клієнтів ОщадБанку України.

А між тим, справді "Французское фуфло суетится перед 2 туром"-
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13.04.2022 10:29 Відповісти
Блин, когда у них уже выборы в той Хфранции ? Задолбал своими телефонными звонками .
ЛУЧШЕ БЫ В БУЧУ ПОЕХАЛ СО СВОИМ МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ
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13.04.2022 10:31 Відповісти
ЗАБЕРИТЕ У МУДАКА ТЕЛЕФОН
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13.04.2022 10:34 Відповісти
Телефонний мазохист
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13.04.2022 10:35 Відповісти
Макрону треба одрастити яйця,і можна не вибираючі сторону,просто називати речі своїми іменами.Тобто звяряче скотство є звіряче скотство.Знищення є знищення.
Тодя ,тільки тоді його фашистську суперницю назвуть "пі...ой фашистською".
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13.04.2022 10:49 Відповісти
***** як же бісять ці переговорники!!!! Нехай ***** забирається геть з української землі. Крапка. Їнших варіантів нема.
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13.04.2022 10:53 Відповісти
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13.04.2022 11:10 Відповісти
Шановні Українці,та позакривайте свої роти.Весь ЄС надає нам допомогу,США.НАТО,Велика Британія. Навіть просто словами піддержки.Ми маємо бути Вдячні,і Кланятись всім Союзникам. Якби не Союзники,то *****-путін вже разів зо два пройшовся по Україні від Хрькова до Львова. Ми б уже стріляли хіба що з рогаток. В нас в Україні не має ні одного патронного заводу.Всі **********,снаряди патрони,зброя йде від Союзників. Включіть розум,і дякуйте Богу,що нас піддержують і помагають. Слава Україні.Героям Слава.
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13.04.2022 11:10 Відповісти
Жабоїд на понтах.
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13.04.2022 11:22 Відповісти
Сподіваюся клоун не стане псувати Макрону другий тур, бо якщо лепенчиха стане президентом - це дуже сильно послабить позиції України в ЄС.
Ну, а якщо стане - то останні сумніви щодо місії зеленського на посаді президента відпадуть...
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13.04.2022 11:32 Відповісти
Выборы выборы, кандидаты пи....
Макрон ерепенится из-за выборов и пиарится на украинском вопросе.
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13.04.2022 11:38 Відповісти
Читаю стогін з приводу того, що Україна не впустила Штайнмайєра. А я вважаю, що має повне право. Формула Штайнмайєра була формулою руйнування України, яку Штайнмайєр та його колеги наполегливо проштовхували разом із Путіним", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Юрій Романенко

"Потім Штайнмайєр визнав, що він помилявся. Проте, ціна цієї помилки широкомасштабне вторгнення Росії 24 лютого. Бо займи Штайнмайєр та інші лідери Заходу жорсткішу позицію щодо Путіна та Росії, то їх можна було б купірувати ще в 2014 році.
А можливо ще й під час війни Росії та Грузії. Проте Штайнмайєри воліли турбуватися, підгодовуючи амбіції кремлівського упиря. Тому Україна може цілком ігнорувати Штайнмайєра. Його помилки обернулися для нас загибеллю десятків тисяч людей та збитком на трильйони доларів", - завершує політолог.
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13.04.2022 11:53 Відповісти
Мразь кончена, воно живе по історичним лекціям *****
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13.04.2022 11:59 Відповісти
Геноцид був би якби вбивали євреїв чи французів. В першому випадку зеля погодився б, а в іншому він.
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13.04.2022 12:06 Відповісти
Зеля всеж таки попросив підзвонити Путлеру та погодиться на особисту зустріч.
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13.04.2022 12:03 Відповісти
Споконвіків в Галичині все гидке, брудне і заразне називають "францою". І чого б то...
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13.04.2022 19:48 Відповісти
 
 