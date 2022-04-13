Назначение Дворникова отражает неэффективное довоенное планирование РФ, - Минобороны Британии
Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова руководителем военных действий в Украине является попыткой централизовать командование и управление.
Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.
"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.
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Чей холоп- Дворников , Мельников,
Украинские фамилии , как и европейские - это аватарка хозяина- Мельник, Мюллер( мельник) , Дворник , Сабо ( Венгрия- обувь) , Цвикла( свекла- Словакия) и т д
Кацапня там воювала зі звичайними повстанцями , у яких не було нічого крім легкого піхотного озброєння ,, а тут регулярна армія , з бронетехнікою і ППО ,, та ще й в якої на озброєнні - ефективна натівська зброя . !!
Зважаючи на це , своїм - досвідом , кацапські хєнєрали можуть підтерти свій зад . .
За словами адмірала у відставці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%81 Джеймса Ставрідіса , «призначення цього нового генерала вказує на намір Володимира Путіна продовжувати цей конфлікт [в Україні] протягом місяців, якщо не років... це горлоріз і покидьок, кого Путін застосовував щоб зрівняти із землею такі міста, як Алеппо в Сирії... Він повсякчас використав методи тероризму, включаючи роботу із сирійськими військами, центри тортур, систематичні зґвалтування, застосування нервово-паралітичні речовини. Він найгірший із найгірших»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Butcher-18 [18] .
Это значит, что нам теперь еще и дворников жарить?