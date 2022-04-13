Назначение Дворникова отражает неэффективное довоенное планирование РФ, - Минобороны Британии

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова руководителем военных действий в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

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"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.