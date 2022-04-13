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Новости Война
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армия РФ (18012) Великобритания (4717)

Назначение Дворникова отражает неэффективное довоенное планирование РФ, - Минобороны Британии

дворніков

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова руководителем военных действий в Украине является попыткой централизовать командование и управление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

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"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.

Назначение Дворникова отражает неэффективное довоенное планирование РФ, - Минобороны Британии 01
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Топ комментарии
+15
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13.04.2022 10:22
+12
І тебе закатуємо падло москальське. В Сирії не добили, то тут получиш своє. Підор мохнорилий. Слава Україні !!!
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13.04.2022 10:24
+12
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13.04.2022 10:41
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13.04.2022 10:22 Ответить
Одна фамилия говорит о том что он может соревноваться с таджиками на улицах мацквы.
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13.04.2022 10:23 Ответить
це часом не той бевзь у котрого ІДІЛ віджала Плаьміру
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13.04.2022 10:24 Ответить
Вам говорять,що непотрібні зусилля на недооцінку противника. Адреналіну вже не має,а одна Армія проти другої. Вони ще пишуть, разом з Америкою,що ЗСУ на Донбасі можуть потрапити в кільце. Це головне,а не на кого схожий орк. Бережіть себе і Україну
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13.04.2022 10:27 Ответить
Його військовий досвід відповідає війні з мирними містами, так як і його попередника. Будемо впевнені, що наші козаки, з божою поміччю, його орків і його самого змішають з гівном.
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13.04.2022 10:44 Ответить
І тебе закатуємо падло москальське. В Сирії не добили, то тут получиш своє. Підор мохнорилий. Слава Україні !!!
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13.04.2022 10:24 Ответить
про нього Бабченко сказав, що воно таке саме боягузливе нічтожество, як і всі вони там, гімнюки.
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13.04.2022 10:25 Ответить
Висіти й цьому генералу десь у Лефортово...
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13.04.2022 10:27 Ответить
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13.04.2022 10:41 Ответить
Дворников лишь сорт кацапского гавна и не более.
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13.04.2022 10:32 Ответить
Усі їхні "грозні" генерали, такі самі вояки, як чеченскі тік-токери. Най в Чорнобаївку їдуть керувати.
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13.04.2022 10:33 Ответить
Ніякі дворнікі не врятують все лапотне біо-сміття від повної утілізації в Україні...
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13.04.2022 10:36 Ответить
Генералы раши могли бы арестовать ***** и закончить жтот бардак
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13.04.2022 10:37 Ответить
Хєнєрал з іплом алкоголіка приречений на поразку.
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13.04.2022 10:39 Ответить
Ох и ХФАМИЛИИ У КАЦАПСКИХ РАБОВ
Чей холоп- Дворников , Мельников,

Украинские фамилии , как и европейские - это аватарка хозяина- Мельник, Мюллер( мельник) , Дворник , Сабо ( Венгрия- обувь) , Цвикла( свекла- Словакия) и т д
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13.04.2022 10:41 Ответить
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13.04.2022 10:42 Ответить
Знову - хєнєрал який пройшов Сирію . пц .. ! Не розумію , чому перебування військової кацапні , на війні в Сирії , подається як неоціненний військовий досвід . . ? Ну який в біса - досвід , можна набути , віддаючи накази авіації , яку ніхто не атакує , бомбити беззахисні міста ,, чи йти в атаку танкам наприклад , по яким не б'є артилерія ?? Та в Сирії для них був - курорт , в порівнянні з Україною .
Кацапня там воювала зі звичайними повстанцями , у яких не було нічого крім легкого піхотного озброєння ,, а тут регулярна армія , з бронетехнікою і ППО ,, та ще й в якої на озброєнні - ефективна натівська зброя . !!
Зважаючи на це , своїм - досвідом , кацапські хєнєрали можуть підтерти свій зад . .
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13.04.2022 11:15 Ответить
Все просто: по перше, це іллюзія того що все налагодиться, по друге, шукають самих кінчених садистів, для подальшого геноциду українців.
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13.04.2022 11:32 Ответить
Дворников має вельми погану репутацію через жорстоке ведення військових кампаній, особливо у Чечні та Сирії, де його називали «м'ясником Сирії» за його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 політику «випаленої землі» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]

За словами адмірала у відставці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%81 Джеймса Ставрідіса , «призначення цього нового генерала вказує на намір Володимира Путіна продовжувати цей конфлікт [в Україні] протягом місяців, якщо не років... це горлоріз і покидьок, кого Путін застосовував щоб зрівняти із землею такі міста, як Алеппо в Сирії... Він повсякчас використав методи тероризму, включаючи роботу із сирійськими військами, центри тортур, систематичні зґвалтування, застосування нервово-паралітичні речовини. Він найгірший із найгірших»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Butcher-18 [18] .
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13.04.2022 11:21 Ответить
Сколько живу, но никогда не знал, что у дворников есть свой генерал! 👀
Это значит, что нам теперь еще и дворников жарить?
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13.04.2022 11:31 Ответить
Чи дворнікові, чи шаріков - суть його одна вбивця і кат. Він загарбник. Наші хлопці - сила і честь, вони боронять Україну, свій народ, свої сім"ї. Перемога та Правда на нашій стороні!
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13.04.2022 11:34 Ответить
Просто ***** призначив цапів відбувайл зараз та на майбутнє. Нічого більше.
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13.04.2022 11:42 Ответить
А може пора дегенералу дворнікову відвідати Чорнобаївку? Ну, щоб досвід багатшим був...
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13.04.2022 16:02 Ответить
 
 