Призначення Дворнікова відображає неефективне довоєнне планування РФ, - Міноборони Британії
Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Нездатність злагоджено координувати військові дії досі заважала російському вторгненню", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, який межує з Донбасом.
"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі, коли російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили Росію переглянути свої операції", - йдеться у заяві.
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Чей холоп- Дворников , Мельников,
Украинские фамилии , как и европейские - это аватарка хозяина- Мельник, Мюллер( мельник) , Дворник , Сабо ( Венгрия- обувь) , Цвикла( свекла- Словакия) и т д
Кацапня там воювала зі звичайними повстанцями , у яких не було нічого крім легкого піхотного озброєння ,, а тут регулярна армія , з бронетехнікою і ППО ,, та ще й в якої на озброєнні - ефективна натівська зброя . !!
Зважаючи на це , своїм - досвідом , кацапські хєнєрали можуть підтерти свій зад . .
За словами адмірала у відставці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%81 Джеймса Ставрідіса , «призначення цього нового генерала вказує на намір Володимира Путіна продовжувати цей конфлікт [в Україні] протягом місяців, якщо не років... це горлоріз і покидьок, кого Путін застосовував щоб зрівняти із землею такі міста, як Алеппо в Сирії... Він повсякчас використав методи тероризму, включаючи роботу із сирійськими військами, центри тортур, систематичні зґвалтування, застосування нервово-паралітичні речовини. Він найгірший із найгірших»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Butcher-18 [18] .
Это значит, что нам теперь еще и дворников жарить?