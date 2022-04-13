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Новини Війна
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армія рф (16162) Велика Британія (5333)

Призначення Дворнікова відображає неефективне довоєнне планування РФ, - Міноборони Британії

дворніков

Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Нездатність злагоджено координувати військові дії досі заважала російському вторгненню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, який межує з Донбасом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,8 тис. осіб, 158 літаків, 143 гелікоптери, 739 танків і 1 964 броньованих машини

"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі, коли російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили Росію переглянути свої операції", - йдеться у заяві.

Призначення Дворнікова відображає неефективне довоєнне планування РФ, - Міноборони Британії 01

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Топ коментарі
+15
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13.04.2022 10:22
+12
І тебе закатуємо падло москальське. В Сирії не добили, то тут получиш своє. Підор мохнорилий. Слава Україні !!!
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13.04.2022 10:24
+12
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13.04.2022 10:41
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13.04.2022 10:22 Відповісти
Одна фамилия говорит о том что он может соревноваться с таджиками на улицах мацквы.
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13.04.2022 10:23 Відповісти
це часом не той бевзь у котрого ІДІЛ віджала Плаьміру
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13.04.2022 10:24 Відповісти
Вам говорять,що непотрібні зусилля на недооцінку противника. Адреналіну вже не має,а одна Армія проти другої. Вони ще пишуть, разом з Америкою,що ЗСУ на Донбасі можуть потрапити в кільце. Це головне,а не на кого схожий орк. Бережіть себе і Україну
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13.04.2022 10:27 Відповісти
Його військовий досвід відповідає війні з мирними містами, так як і його попередника. Будемо впевнені, що наші козаки, з божою поміччю, його орків і його самого змішають з гівном.
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13.04.2022 10:44 Відповісти
І тебе закатуємо падло москальське. В Сирії не добили, то тут получиш своє. Підор мохнорилий. Слава Україні !!!
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13.04.2022 10:24 Відповісти
про нього Бабченко сказав, що воно таке саме боягузливе нічтожество, як і всі вони там, гімнюки.
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13.04.2022 10:25 Відповісти
Висіти й цьому генералу десь у Лефортово...
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13.04.2022 10:27 Відповісти
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13.04.2022 10:41 Відповісти
Дворников лишь сорт кацапского гавна и не более.
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13.04.2022 10:32 Відповісти
Усі їхні "грозні" генерали, такі самі вояки, як чеченскі тік-токери. Най в Чорнобаївку їдуть керувати.
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13.04.2022 10:33 Відповісти
Ніякі дворнікі не врятують все лапотне біо-сміття від повної утілізації в Україні...
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13.04.2022 10:36 Відповісти
Генералы раши могли бы арестовать ***** и закончить жтот бардак
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13.04.2022 10:37 Відповісти
Хєнєрал з іплом алкоголіка приречений на поразку.
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13.04.2022 10:39 Відповісти
Ох и ХФАМИЛИИ У КАЦАПСКИХ РАБОВ
Чей холоп- Дворников , Мельников,

Украинские фамилии , как и европейские - это аватарка хозяина- Мельник, Мюллер( мельник) , Дворник , Сабо ( Венгрия- обувь) , Цвикла( свекла- Словакия) и т д
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13.04.2022 10:41 Відповісти
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13.04.2022 10:42 Відповісти
Знову - хєнєрал який пройшов Сирію . пц .. ! Не розумію , чому перебування військової кацапні , на війні в Сирії , подається як неоціненний військовий досвід . . ? Ну який в біса - досвід , можна набути , віддаючи накази авіації , яку ніхто не атакує , бомбити беззахисні міста ,, чи йти в атаку танкам наприклад , по яким не б'є артилерія ?? Та в Сирії для них був - курорт , в порівнянні з Україною .
Кацапня там воювала зі звичайними повстанцями , у яких не було нічого крім легкого піхотного озброєння ,, а тут регулярна армія , з бронетехнікою і ППО ,, та ще й в якої на озброєнні - ефективна натівська зброя . !!
Зважаючи на це , своїм - досвідом , кацапські хєнєрали можуть підтерти свій зад . .
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13.04.2022 11:15 Відповісти
Все просто: по перше, це іллюзія того що все налагодиться, по друге, шукають самих кінчених садистів, для подальшого геноциду українців.
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13.04.2022 11:32 Відповісти
Дворников має вельми погану репутацію через жорстоке ведення військових кампаній, особливо у Чечні та Сирії, де його називали «м'ясником Сирії» за його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 політику «випаленої землі» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17]

За словами адмірала у відставці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%81 Джеймса Ставрідіса , «призначення цього нового генерала вказує на намір Володимира Путіна продовжувати цей конфлікт [в Україні] протягом місяців, якщо не років... це горлоріз і покидьок, кого Путін застосовував щоб зрівняти із землею такі міста, як Алеппо в Сирії... Він повсякчас використав методи тероризму, включаючи роботу із сирійськими військами, центри тортур, систематичні зґвалтування, застосування нервово-паралітичні речовини. Він найгірший із найгірших»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-Butcher-18 [18] .
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13.04.2022 11:21 Відповісти
Сколько живу, но никогда не знал, что у дворников есть свой генерал! 👀
Это значит, что нам теперь еще и дворников жарить?
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13.04.2022 11:31 Відповісти
Чи дворнікові, чи шаріков - суть його одна вбивця і кат. Він загарбник. Наші хлопці - сила і честь, вони боронять Україну, свій народ, свої сім"ї. Перемога та Правда на нашій стороні!
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13.04.2022 11:34 Відповісти
Просто ***** призначив цапів відбувайл зараз та на майбутнє. Нічого більше.
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13.04.2022 11:42 Відповісти
А може пора дегенералу дворнікову відвідати Чорнобаївку? Ну, щоб досвід багатшим був...
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13.04.2022 16:02 Відповісти
 
 