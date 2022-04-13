Призначення Дворнікова відображає неефективне довоєнне планування РФ, - Міноборони Британії

Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова керівником військових дій в Україні є спробою централізувати командування та управління.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Нездатність злагоджено координувати військові дії досі заважала російському вторгненню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командує Південним військовим округом Росії, який межує з Донбасом.

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"Російські повідомлення нещодавно підкреслювали прогресуючий наступ на Донбасі, коли російські сили переорієнтуються на схід. Вибір Дворнікова ще раз демонструє, як рішучий український опір та неефективне довоєнне планування змусили Росію переглянути свої операції", - йдеться у заяві.