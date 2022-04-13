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Войска РФ обстреляли село на Запорожье фосфорными бомбами, - ОВА

фосфорні

В Пологовском районе оккупанты обстреляли фосфорными бомбами село Новоданиловка, загорелся дом.

Об этом в фейсбуке написал спикер ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Запорожского края, а также вероятность активизации действий российских оккупантов с целью продвижения в город Запорожье.

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На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери.

Вследствие артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталькова. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Не знаете что делать? Садите кацапских пленных на крыши домов пускай смотрят что творит их рузькиймир. Вон с Мертвечука первого начните. Пускай кум ***** первым встречает подарки от своего родственничка
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13.04.2022 10:57 Ответить
З мерветчука ще треба потрібну інфу вижати, а потім??? В рашці він живий небізчик, міняти на нього навряд чи хто, що буде. Україні він нах не потрібен.
Хоча, заради прогнутись перед ******, може і обміняють. Бо орків прорахувати просто не можливо, кисіль голови непередбачуваний.
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13.04.2022 11:13 Ответить
Как человек, Мертвечук абсолютно для ***** никакого веса не имеет. А как кум путена еще как имеет. Вы только вдумайтесь, КУМ ПУТИНА СИДИТ В КАМЕРЕ НА БУТЫЛКЕ. Для ***** который начал войну ради своих амбиций, ето звучит как позор на весь мир. Главное почаще Мертвечину сидящего на параше крутить по ТВ и говорить что скоро к нему присоеденится и ***** и Бульбофюрер.
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13.04.2022 11:24 Ответить
А шуфрич мураев и остальные ОПЗЖопники ,бондаренко Ленка и лукаш , такие же твари призывавшие "русских фашистов"
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13.04.2022 11:23 Ответить
«То, что мы делаем, - помогаем людям, спасаем людей» - заявил ***** вчера
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13.04.2022 11:07 Ответить
 
 