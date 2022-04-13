Войска РФ обстреляли село на Запорожье фосфорными бомбами, - ОВА

В Пологовском районе оккупанты обстреляли фосфорными бомбами село Новоданиловка, загорелся дом.

Об этом в фейсбуке написал спикер ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Запорожского края, а также вероятность активизации действий российских оккупантов с целью продвижения в город Запорожье.

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На Пологовском направлении противник пытается удержать захваченную территорию, проводит воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами, обстреливает украинских военных и местное население из реактивных систем залпового огня, пытаясь овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет, а защитники Украины наносят врагу потери.

Вследствие артобстрела фосфорными боеприпасами в селе Новоданиловка Пологовского района загорелась крыша жилого дома по улице Хрусталькова. Подразделения ГСЧС Запорожской области ликвидировали последствия. В результате пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.