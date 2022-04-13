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Війська РФ обстріляли село на Запоріжжі фосфорними бомбами, - ОВА

фосфорні

У Пологівському районі окупанти обстріляли фосфорними бомбами село Новоданилівка, загорівся будинок.

Про це у Фейсбуці написав речник ОВА Іван Арєф’єв, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день, залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території Запорізького краю, а також ймовірність активізації дій російських окупантів із метою просування до міста Запоріжжя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці: 11 цивільних поранено, з них 4 дитини, - глава ОВА Кириленко

На Пологівському напрямку противник намагається утримати захоплену територію, проводить повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами, обстрілює українських військових і місцеве населення із реактивних систем залпового вогню, намагаючись оволодіти окремими населеними пунктами, але успіху не має, а захисники України завдають ворогу втрат.

У результаті артобстрілу фосфорними боєприпасами в селі Новоданилівка Пологівського району загорівся дах житлового будинку по вулиці Хрусталькова. Підрозділи ДСНС Запорізької області ліквідували наслідки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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Не знаете что делать? Садите кацапских пленных на крыши домов пускай смотрят что творит их рузькиймир. Вон с Мертвечука первого начните. Пускай кум ***** первым встречает подарки от своего родственничка
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13.04.2022 10:57 Відповісти
З мерветчука ще треба потрібну інфу вижати, а потім??? В рашці він живий небізчик, міняти на нього навряд чи хто, що буде. Україні він нах не потрібен.
Хоча, заради прогнутись перед ******, може і обміняють. Бо орків прорахувати просто не можливо, кисіль голови непередбачуваний.
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13.04.2022 11:13 Відповісти
Как человек, Мертвечук абсолютно для ***** никакого веса не имеет. А как кум путена еще как имеет. Вы только вдумайтесь, КУМ ПУТИНА СИДИТ В КАМЕРЕ НА БУТЫЛКЕ. Для ***** который начал войну ради своих амбиций, ето звучит как позор на весь мир. Главное почаще Мертвечину сидящего на параше крутить по ТВ и говорить что скоро к нему присоеденится и ***** и Бульбофюрер.
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13.04.2022 11:24 Відповісти
А шуфрич мураев и остальные ОПЗЖопники ,бондаренко Ленка и лукаш , такие же твари призывавшие "русских фашистов"
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13.04.2022 11:23 Відповісти
«То, что мы делаем, - помогаем людям, спасаем людей» - заявил ***** вчера
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13.04.2022 11:07 Відповісти
 
 