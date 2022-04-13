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геноцид (415) россия (92999) Франция (3350) Макрон (1169)

Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом

макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России на Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья".

"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.

"То, что мы можем с уверенностью сказать - что  эта ситуация неприемлема и что это - военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле - нашей европейской земле" - подчеркнул Макрон.

Он также отметил сотрудничество Франции с Украиной в деле расследования военных преступлений.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну. Было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон объяснил, почему Путин напал на Украину: "Обида переросла в паранойю"
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Топ комментарии
+75
Це все, що вам потрібно знати про всратих жабоїдів !
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13.04.2022 12:12
+53
Дай бог Макрону таких братів як Роісся.
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13.04.2022 12:12
+45
Гандон, а не макрон.
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13.04.2022 12:12
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Страница 2 из 2
Різницю бачите?, між купами лайна??
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13.04.2022 13:48 Ответить
примите мои соболезнования ...
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13.04.2022 15:22 Ответить
Ваша аоля, дегустуйте
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13.04.2022 17:28 Ответить
вам бы к доктору ...
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13.04.2022 18:17 Ответить
Ви,вже,спізнилися. В Вас невиліковне
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13.04.2022 19:35 Ответить
я вам выразил свое соболезнование, дал бесплатный совет, это всё, чем мог ..!
Для вас больше ничего нет, впредь не обращайтесь.
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13.04.2022 20:43 Ответить
Прошу,ненабридати недолугістю й хамством. Можете відпочити
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13.04.2022 21:08 Ответить
Його що - #уйло вкусило? Може пора вже перестати по ночах слухати мордорські новини?

Я тепер засумнівався, чи потрібні нам ті французькі експерди-криміналісти для розслідування злочинів орків на звільнених від них територіях. Бо можуть ще не знати що понаписувати під диктовку #уйла.
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13.04.2022 12:56 Ответить
О, аби Ви знали, що то за "спеціалісти" в тій жандармерії! То капєц.
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13.04.2022 14:05 Ответить
Сучий лягушатник!!!! Вчи історію України!!! Монголоїди з мокшанських болот ні коли не були нам братами!!!!
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13.04.2022 12:56 Ответить
Жабоїд є жабоїд нічого нового.Та ясно шо йому переживати він в сан тропе туди куйло точно не дійде бо є українці попереду потім поляки на підстраховці а потім і кацапів не буде.От так мислить мукрон ган..н!!!
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13.04.2022 12:57 Ответить
Як знищемо,- недійде. Ал,внього вже кацапізм в єстві. Він,вже окуповаий
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13.04.2022 13:04 Ответить
Знайдемо відповідальних,і перед вагою фактів,дії російської федерації будуть визнані геноцидом українського народу.
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13.04.2022 12:58 Ответить
Покидьок й сміття. Нічого людського Смердючий катсабський виплодок
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13.04.2022 13:01 Ответить
І оце " гарант" , якого рекламує президент України !
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13.04.2022 13:01 Ответить
Ну варто дивуватися Макарону. Маємо те, що маємо.
У Франції вже давно вибирати ні з кого. Тому я давно не голосую, принципово. Цього разу проголосувала, щоб завадити Льо Пенші.
Макрон грає у гру Ротшильдів, він їхній викормиш. Що вони йому скажуть - те й каже. А які відносини у ротшильдів з рашкою - ми можемо зрозуміти.
Й крім того, санкції санкціями. А рашкованське пальне російськими танкерами (правда, зареєстрованими НЕ в раші), регулярно приходить у французькі порти.
Влада Франції не здасть свого торговорого партнера, з яким у них сильні зв"язки.
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13.04.2022 13:03 Ответить
Жаль не попросили Макрона прокоментировать "братскость" народов в свете резни в Буче...
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13.04.2022 13:03 Ответить
Джонсон сегодня вносит законопроект в свой парламент о прознании рашки-государством террористом. Может макрит обделался из за єтого?
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13.04.2022 13:03 Ответить
Гниді стосовно братства:- ті нелюди, йому брати
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13.04.2022 13:06 Ответить
"Мосфильм" представляет новый фильм "Касапобланка".
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13.04.2022 13:07 Ответить
Ось тому я думаю, що нам краще увійти в новостворений союз англосаксів, ніж у ЕС, де грають перші скрипки Німеччина та Франція. Зозірвати контракт про катери-******** і до побачення.
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13.04.2022 13:07 Ответить
Щоб виграти вибори, Макрон може казати все що завгодно.
Це все - лише для внутрішнього французького виборця, який дуже далекий від Української війни.
До речі, хто там посол України у Франції, щось його не чутно, не видно?
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13.04.2022 13:08 Ответить
Перед второй мировой войной Франция имела самую передовую и оснащенную армию в Европе. Обосралась и сдалась фашистам меньше чем за полтора месяца. Вот как то таки вояки.
Сейчас в Европе есть армия сильнее Украинской? Если бы кацапы напали на Европу, а не на Украину и Америка бы высказала бы свою озабоченность, Европа бы пала за 10 дней.
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13.04.2022 13:10 Ответить
Хотів би я побачити, що би воно запівало, якщо би у нього, не дай Боже, таке відбувалося
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13.04.2022 13:10 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5019920571406768?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·



Президент Франції вважає українців і московитів братніми народами.

Між українцями й московитами справді багато спільного. Кров, наприклад. Московити ********** пити кров українців.

Ґвалтівник є ближчим до жертви, ніж сторонній спостерігач. Спостерігачу навіть може здатися, що жертва вмирає від задоволення.

І все ж таки, яка ганьба, що націю Готфріда Бульйонського, Луї святого, Жанни Д'Арк і Наполеона очолює, прости Господи, Макрон!
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13.04.2022 13:15 Ответить
то є чиста правда, останні яйця в Франції були у женераля де Голля
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13.04.2022 13:32 Ответить
Венедіктова також сказала, що військові злочини очевидні, а щодо геноциду, ще треба розбиритись. Це журналісти чи політики можуть собі дозволити говорити, що хочеться, а прокурор чи президент мають певно дотримуватись певих юридичних фактів. немає покищо доказів щодо геноциду.
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13.04.2022 13:18 Ответить
Я был бы осторожным в оценках Франции и лично Макрона - вспомните историю с Мистралями.
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13.04.2022 13:23 Ответить
А Макрон яким боком до Містралей?
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13.04.2022 13:27 Ответить
Може, я вже забув, але та історія була вже за його часів.
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13.04.2022 15:25 Ответить
То було за Олланда
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13.04.2022 18:00 Ответить
То було за Олланда, Макарон тут ні до чого
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13.04.2022 18:01 Ответить
Интересно сколько «пу»заплатил Макрону в его предвыборной компании.Потому что такой БРЕД можно нести,только когда ты находишься на «кормушке»»пу»Не думаю,что эти долгие и частые телефонныеразговоры ,касались Украины..,может быть чуть чуть..но определенно они шли на тему президентских выборов
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13.04.2022 13:28 Ответить
**** и геронтофил
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13.04.2022 13:41 Ответить


Макрон? Ви не знаєте Макрона- Саркозі?

" Вы не знаете Паниковского.

Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

Політична проститутка ?

Макрон, - макрони, - з особливоъ породи європейських політиків які виросли і викормлені на грунті експорту природного газу та інших багатств СССР і РФ, виросли і викормлені експортом корупції.

Опортунізм /opportunity - можливість, нагода) - політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів.
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13.04.2022 13:48 Ответить
Гнидний, тупий передаст, про які "народи брати" воно хрипить? наслухалось пуйла й повторює його... причина може бути більш банальна й серйозна - часті розмови з пуйлом в виборну компанію можуть свідчити на те, що бабло колядував у кремлівського фашиста, тому повторює його маячню й окупаційні наративи. нах!!!, тоді хай буде краще Ле Пен.
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13.04.2022 13:57 Ответить
Макарон, нащадок фильки петена...
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13.04.2022 13:57 Ответить
пішов і цей виродок за кораблем...
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13.04.2022 14:06 Ответить
Не спешите раздувать зраду . . .

Вы все смотрите на вопросы во-первых, отсюда, из Украины, а во-вторых, на эмоциях. И хотите политических заявлений сразу максимальных. Так не бывает. Хотя бы потому, что мир - это не только Украина, а Макрон - не просто политик, а официальное лицо, глава государства - постоянного члена Совбеза ООН, которые не может себе позволить стиль общения "по целесообразности" или "по эмоциям", даже если они и очень сильные.

Преступление геноцида - это тяжёлое международное преступление, но и военное преступление - это тяжёлое международное преступление. И за то, и за то наступает жёсткая ответственность по всему миру и без сроков давности. И даже обвинений в военных преступлениях для путинской камарильи - достаточно с головой, чтобы за ними, как за нацистами по всему миру носились десятками лет.

По наличию состава преступления во всём мире уже есть консенсус, что военные преступления со стороны российских военных и российских властей имеют место быть (в частности умышленные убийства или ранения гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры, грабежи, похищения, изнасилования . . .). И это уже не отмотаешь, потому заявления Лаврова, Медведева и прочих ублюдков так радикализируются - они понимают, что уже "попали" и вынуждены идти до конца.
Что же касается геноцида - тут, во-первых, нужна исчерпывающая юридическая доказательная база (не только фотки и видео, а протоколы осмотра места происшествия, опросы свидетелей, приказы командиров, допросы пленных исполнителей, более широкий политический контекст типа статьи этого людоеда Сергейцева и т.д.), что задача была именно уничтожить определённую этническую группу, а не просто грабить и насиловать всех подряд. А её сбор требует времени. А во-вторых, почему именно исчерпывающая юридическая база нужна, потому что преступление геноцида, в отличие от просто военных преступлений, с большой долей вероятности предусматривает рассмотрение возможности так называемой "гуманитарной интервенции", то есть применения военной силы против страны, осуществляющей геноцид, с целью защитить этническую группу, подвергаемую геноциду. Причём в данном случае ситуация осложняется тем, что невозможно получить решения Совбеза ООН на применение военной силы, потому что россияне и китайцы применят право вето + ядерный потенциал русских. То есть гуманитарная интервенция нужна будет БЕЗ решения Совбеза ООН, а это дополнительные политические сложности и тут должно быть всё настолько описано, зафиксировано, учтено и доказано, чтобы 10-кратно перекрыть любые возможные сомнения. Так что осторожность Макрона в риторике объяснима - если геноцид, то великим нациям (американцам, англичанам, французам, немцам, японцам, китайцам и т.п.) зададут вопрос - и что, так и будем смотреть за геноцидом в центре Европы в ХХI столетии ? Когда начинался геноцид в Косово, НАТО было вынуждено бомбить Сербию, так косоваров - пару штук . . . Ну, а сейчас чего ждём, чтобы 40-миллионную нацию всю вырезали ? Вот что спросит мировая общественность. Поэтому Макрон и тщательно выбирает слова, потому что сорваться в пучину обмена ядерными ударами можно, но как минимум всё должно быть чётко, однозначно, а не просто эмоционально.

Ну и в практике международного права нет чётких критериев объёмов данного преступления, поскольку речь должна идти об уничтожении этнической или религиозной группы и тут возникает вопрос : Чтобы признать акт геноцида всех должны вырезать ? Или бОльшую часть ? Или большУю часть ? Или просто значимое количество людей ? Ведь в Буче имеем пока от 400 до 700 трупов по разным оценкам. Но в городе же жило не 400 и не 700 человек, а тысячи . . . Поэтому и стоит вопрос : это уже геноцид или ещё масштабное военное преступление ?

По нашему мнению - геноцид. Кроме того, страна защищается, армия работает. Так что даже не столько геноцид, сколько попытка геноцида . . . По мнению Европы - уже военное преступление, но с геноцидом ещё надо получить больше уверенности и для этого там и работают эксперты-криминалисты и т.п. Потому что сказать можно, но будет вопрос : "И дальше что ?". А дальше мировая война, возможно термоядерная. И пути назад уже не будет ни для кого.
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13.04.2022 14:13 Ответить
та геноцид шо капец. Взять 80% видеороликов с войны, шо тут каменты на Цензоре, большая часть радующихся виду обезображенных трупов российских солдат и их уничтоженной техники - русскоязычные
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13.04.2022 22:15 Ответить
Чувак давав пресу на французькій чи рідною мокшанською?
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13.04.2022 14:13 Ответить
що можна хотвти від використаного рашистом французьского (préservatifa)?
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13.04.2022 14:17 Ответить
Не Макрону вирішувати хто нам "брацкій народ".
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13.04.2022 14:34 Ответить
Гнилая проституирующая нация. Такой же и вождь. После Де Голля только левая мразота там у власти. Разной степени продажности.
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13.04.2022 14:35 Ответить
*****, краще мовчало б про мишебратів
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13.04.2022 15:02 Ответить
брат меркель
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13.04.2022 15:03 Ответить
а я всегда говорил, говорю и всегда буду говорить - страна, которая ходила по колено в говне - это не страна... франция - это кусок дерьма, как и сами французы... низкие, подлые и вонючие...
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13.04.2022 15:17 Ответить
Тут теж братські народи виходить.

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13.04.2022 15:18 Ответить
5 лет жабоедов **** немцы,они за 2 недели сдали всю страну почти без боя.уроды как и их макарон!
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13.04.2022 16:03 Ответить
Что он там ********?! Какие, на хрен, "братья" - с деграднутыми выродками рашистами?
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13.04.2022 16:05 Ответить
французская дешевка.....
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13.04.2022 16:44 Ответить
Может кто-нибудь из министерства иностранных дел объяснить Макрону, что во-первых, мы не братья даже отдалённые, украинцы и русские это две совершенно разные этнические группы, во-вторых для украинца это оскорбление, когда его каким-то образом связывают с русским, или называют русских и украинцев братскими народами. Макрон этого может банально не знать, а русская пропаганда вбивает в голову западного обывателя тему, что мы братские народы, и европейцам не надо вмешиваться, типа мы тут сами разберёмся в наших делах.
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13.04.2022 17:03 Ответить
Дайте йому спокій до другого туру. Вам що - потрібна Ле Пен президентом?
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13.04.2022 21:17 Ответить
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