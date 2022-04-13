Макрон отказался назвать преступления РФ в отношении украинцев геноцидом
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России на Украине геноцидом, как это сделал президент США Джо Байден.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос, будет ли он, как и президент США Джо Байден, использовать термин "геноцид" для описания убийств украинцев российскими военными, Макрон сказал: "Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа [русские и украинцы] - братья".
"Я хочу продолжать пытаться, насколько могу, остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу", - добавил он.
"То, что мы можем с уверенностью сказать - что эта ситуация неприемлема и что это - военные преступления. Мы переживаем военные преступления, беспрецедентные на нашей земле - нашей европейской земле" - подчеркнул Макрон.
Он также отметил сотрудничество Франции с Украиной в деле расследования военных преступлений.
"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну. Было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.
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Для вас больше ничего нет, впредь не обращайтесь.
Я тепер засумнівався, чи потрібні нам ті французькі експерди-криміналісти для розслідування злочинів орків на звільнених від них територіях. Бо можуть ще не знати що понаписувати під диктовку #уйла.
У Франції вже давно вибирати ні з кого. Тому я давно не голосую, принципово. Цього разу проголосувала, щоб завадити Льо Пенші.
Макрон грає у гру Ротшильдів, він їхній викормиш. Що вони йому скажуть - те й каже. А які відносини у ротшильдів з рашкою - ми можемо зрозуміти.
Й крім того, санкції санкціями. А рашкованське пальне російськими танкерами (правда, зареєстрованими НЕ в раші), регулярно приходить у французькі порти.
Влада Франції не здасть свого торговорого партнера, з яким у них сильні зв"язки.
Це все - лише для внутрішнього французького виборця, який дуже далекий від Української війни.
До речі, хто там посол України у Франції, щось його не чутно, не видно?
Сейчас в Европе есть армия сильнее Украинской? Если бы кацапы напали на Европу, а не на Украину и Америка бы высказала бы свою озабоченность, Европа бы пала за 10 дней.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5019920571406768?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·
Президент Франції вважає українців і московитів братніми народами.
Між українцями й московитами справді багато спільного. Кров, наприклад. Московити ********** пити кров українців.
Ґвалтівник є ближчим до жертви, ніж сторонній спостерігач. Спостерігачу навіть може здатися, що жертва вмирає від задоволення.
І все ж таки, яка ганьба, що націю Готфріда Бульйонського, Луї святого, Жанни Д'Арк і Наполеона очолює, прости Господи, Макрон!
Макрон? Ви не знаєте Макрона- Саркозі?
" Вы не знаете Паниковского.
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
Політична проститутка ?
Макрон, - макрони, - з особливоъ породи європейських політиків які виросли і викормлені на грунті експорту природного газу та інших багатств СССР і РФ, виросли і викормлені експортом корупції.
Опортунізм /opportunity - можливість, нагода) - політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів.
Вы все смотрите на вопросы во-первых, отсюда, из Украины, а во-вторых, на эмоциях. И хотите политических заявлений сразу максимальных. Так не бывает. Хотя бы потому, что мир - это не только Украина, а Макрон - не просто политик, а официальное лицо, глава государства - постоянного члена Совбеза ООН, которые не может себе позволить стиль общения "по целесообразности" или "по эмоциям", даже если они и очень сильные.
Преступление геноцида - это тяжёлое международное преступление, но и военное преступление - это тяжёлое международное преступление. И за то, и за то наступает жёсткая ответственность по всему миру и без сроков давности. И даже обвинений в военных преступлениях для путинской камарильи - достаточно с головой, чтобы за ними, как за нацистами по всему миру носились десятками лет.
По наличию состава преступления во всём мире уже есть консенсус, что военные преступления со стороны российских военных и российских властей имеют место быть (в частности умышленные убийства или ранения гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры, грабежи, похищения, изнасилования . . .). И это уже не отмотаешь, потому заявления Лаврова, Медведева и прочих ублюдков так радикализируются - они понимают, что уже "попали" и вынуждены идти до конца.
Что же касается геноцида - тут, во-первых, нужна исчерпывающая юридическая доказательная база (не только фотки и видео, а протоколы осмотра места происшествия, опросы свидетелей, приказы командиров, допросы пленных исполнителей, более широкий политический контекст типа статьи этого людоеда Сергейцева и т.д.), что задача была именно уничтожить определённую этническую группу, а не просто грабить и насиловать всех подряд. А её сбор требует времени. А во-вторых, почему именно исчерпывающая юридическая база нужна, потому что преступление геноцида, в отличие от просто военных преступлений, с большой долей вероятности предусматривает рассмотрение возможности так называемой "гуманитарной интервенции", то есть применения военной силы против страны, осуществляющей геноцид, с целью защитить этническую группу, подвергаемую геноциду. Причём в данном случае ситуация осложняется тем, что невозможно получить решения Совбеза ООН на применение военной силы, потому что россияне и китайцы применят право вето + ядерный потенциал русских. То есть гуманитарная интервенция нужна будет БЕЗ решения Совбеза ООН, а это дополнительные политические сложности и тут должно быть всё настолько описано, зафиксировано, учтено и доказано, чтобы 10-кратно перекрыть любые возможные сомнения. Так что осторожность Макрона в риторике объяснима - если геноцид, то великим нациям (американцам, англичанам, французам, немцам, японцам, китайцам и т.п.) зададут вопрос - и что, так и будем смотреть за геноцидом в центре Европы в ХХI столетии ? Когда начинался геноцид в Косово, НАТО было вынуждено бомбить Сербию, так косоваров - пару штук . . . Ну, а сейчас чего ждём, чтобы 40-миллионную нацию всю вырезали ? Вот что спросит мировая общественность. Поэтому Макрон и тщательно выбирает слова, потому что сорваться в пучину обмена ядерными ударами можно, но как минимум всё должно быть чётко, однозначно, а не просто эмоционально.
Ну и в практике международного права нет чётких критериев объёмов данного преступления, поскольку речь должна идти об уничтожении этнической или религиозной группы и тут возникает вопрос : Чтобы признать акт геноцида всех должны вырезать ? Или бОльшую часть ? Или большУю часть ? Или просто значимое количество людей ? Ведь в Буче имеем пока от 400 до 700 трупов по разным оценкам. Но в городе же жило не 400 и не 700 человек, а тысячи . . . Поэтому и стоит вопрос : это уже геноцид или ещё масштабное военное преступление ?
По нашему мнению - геноцид. Кроме того, страна защищается, армия работает. Так что даже не столько геноцид, сколько попытка геноцида . . . По мнению Европы - уже военное преступление, но с геноцидом ещё надо получить больше уверенности и для этого там и работают эксперты-криминалисты и т.п. Потому что сказать можно, но будет вопрос : "И дальше что ?". А дальше мировая война, возможно термоядерная. И пути назад уже не будет ни для кого.