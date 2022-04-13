Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом
Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Відповідаючи на запитання, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" для опису вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] - брати".
"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – додав він.
"Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі - нашій європейській землі" - наголосив Макрон.
Він також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні воєнних злочинів.
"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми маємо знайти відповідальних", – сказав Макрон.
Будь ласка, зачекайте...
Для вас больше ничего нет, впредь не обращайтесь.
Я тепер засумнівався, чи потрібні нам ті французькі експерди-криміналісти для розслідування злочинів орків на звільнених від них територіях. Бо можуть ще не знати що понаписувати під диктовку #уйла.
У Франції вже давно вибирати ні з кого. Тому я давно не голосую, принципово. Цього разу проголосувала, щоб завадити Льо Пенші.
Макрон грає у гру Ротшильдів, він їхній викормиш. Що вони йому скажуть - те й каже. А які відносини у ротшильдів з рашкою - ми можемо зрозуміти.
Й крім того, санкції санкціями. А рашкованське пальне російськими танкерами (правда, зареєстрованими НЕ в раші), регулярно приходить у французькі порти.
Влада Франції не здасть свого торговорого партнера, з яким у них сильні зв"язки.
Це все - лише для внутрішнього французького виборця, який дуже далекий від Української війни.
До речі, хто там посол України у Франції, щось його не чутно, не видно?
Сейчас в Европе есть армия сильнее Украинской? Если бы кацапы напали на Европу, а не на Украину и Америка бы высказала бы свою озабоченность, Европа бы пала за 10 дней.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5019920571406768?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·
Президент Франції вважає українців і московитів братніми народами.
Між українцями й московитами справді багато спільного. Кров, наприклад. Московити ********** пити кров українців.
Ґвалтівник є ближчим до жертви, ніж сторонній спостерігач. Спостерігачу навіть може здатися, що жертва вмирає від задоволення.
І все ж таки, яка ганьба, що націю Готфріда Бульйонського, Луї святого, Жанни Д'Арк і Наполеона очолює, прости Господи, Макрон!
Макрон? Ви не знаєте Макрона- Саркозі?
" Вы не знаете Паниковского.
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.
Політична проститутка ?
Макрон, - макрони, - з особливоъ породи європейських політиків які виросли і викормлені на грунті експорту природного газу та інших багатств СССР і РФ, виросли і викормлені експортом корупції.
Опортунізм /opportunity - можливість, нагода) - політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів.
Вы все смотрите на вопросы во-первых, отсюда, из Украины, а во-вторых, на эмоциях. И хотите политических заявлений сразу максимальных. Так не бывает. Хотя бы потому, что мир - это не только Украина, а Макрон - не просто политик, а официальное лицо, глава государства - постоянного члена Совбеза ООН, которые не может себе позволить стиль общения "по целесообразности" или "по эмоциям", даже если они и очень сильные.
Преступление геноцида - это тяжёлое международное преступление, но и военное преступление - это тяжёлое международное преступление. И за то, и за то наступает жёсткая ответственность по всему миру и без сроков давности. И даже обвинений в военных преступлениях для путинской камарильи - достаточно с головой, чтобы за ними, как за нацистами по всему миру носились десятками лет.
По наличию состава преступления во всём мире уже есть консенсус, что военные преступления со стороны российских военных и российских властей имеют место быть (в частности умышленные убийства или ранения гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры, грабежи, похищения, изнасилования . . .). И это уже не отмотаешь, потому заявления Лаврова, Медведева и прочих ублюдков так радикализируются - они понимают, что уже "попали" и вынуждены идти до конца.
Что же касается геноцида - тут, во-первых, нужна исчерпывающая юридическая доказательная база (не только фотки и видео, а протоколы осмотра места происшествия, опросы свидетелей, приказы командиров, допросы пленных исполнителей, более широкий политический контекст типа статьи этого людоеда Сергейцева и т.д.), что задача была именно уничтожить определённую этническую группу, а не просто грабить и насиловать всех подряд. А её сбор требует времени. А во-вторых, почему именно исчерпывающая юридическая база нужна, потому что преступление геноцида, в отличие от просто военных преступлений, с большой долей вероятности предусматривает рассмотрение возможности так называемой "гуманитарной интервенции", то есть применения военной силы против страны, осуществляющей геноцид, с целью защитить этническую группу, подвергаемую геноциду. Причём в данном случае ситуация осложняется тем, что невозможно получить решения Совбеза ООН на применение военной силы, потому что россияне и китайцы применят право вето + ядерный потенциал русских. То есть гуманитарная интервенция нужна будет БЕЗ решения Совбеза ООН, а это дополнительные политические сложности и тут должно быть всё настолько описано, зафиксировано, учтено и доказано, чтобы 10-кратно перекрыть любые возможные сомнения. Так что осторожность Макрона в риторике объяснима - если геноцид, то великим нациям (американцам, англичанам, французам, немцам, японцам, китайцам и т.п.) зададут вопрос - и что, так и будем смотреть за геноцидом в центре Европы в ХХI столетии ? Когда начинался геноцид в Косово, НАТО было вынуждено бомбить Сербию, так косоваров - пару штук . . . Ну, а сейчас чего ждём, чтобы 40-миллионную нацию всю вырезали ? Вот что спросит мировая общественность. Поэтому Макрон и тщательно выбирает слова, потому что сорваться в пучину обмена ядерными ударами можно, но как минимум всё должно быть чётко, однозначно, а не просто эмоционально.
Ну и в практике международного права нет чётких критериев объёмов данного преступления, поскольку речь должна идти об уничтожении этнической или религиозной группы и тут возникает вопрос : Чтобы признать акт геноцида всех должны вырезать ? Или бОльшую часть ? Или большУю часть ? Или просто значимое количество людей ? Ведь в Буче имеем пока от 400 до 700 трупов по разным оценкам. Но в городе же жило не 400 и не 700 человек, а тысячи . . . Поэтому и стоит вопрос : это уже геноцид или ещё масштабное военное преступление ?
По нашему мнению - геноцид. Кроме того, страна защищается, армия работает. Так что даже не столько геноцид, сколько попытка геноцида . . . По мнению Европы - уже военное преступление, но с геноцидом ещё надо получить больше уверенности и для этого там и работают эксперты-криминалисты и т.п. Потому что сказать можно, но будет вопрос : "И дальше что ?". А дальше мировая война, возможно термоядерная. И пути назад уже не будет ни для кого.