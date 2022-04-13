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Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" для опису вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] - брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – додав він.

"Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі - нашій європейській землі" - наголосив Макрон.

Він також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні воєнних злочинів.

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми маємо знайти відповідальних", – сказав Макрон.

Також читайте: Макрон пояснив, чому Путін напав на Україну: "Образа переросла в паранойю"

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Топ коментарі
+75
Це все, що вам потрібно знати про всратих жабоїдів !
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13.04.2022 12:12
+53
Дай бог Макрону таких братів як Роісся.
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13.04.2022 12:12
+45
Гандон, а не макрон.
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13.04.2022 12:12
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Різницю бачите?, між купами лайна??
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13.04.2022 13:48 Відповісти
примите мои соболезнования ...
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13.04.2022 15:22 Відповісти
Ваша аоля, дегустуйте
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13.04.2022 17:28 Відповісти
вам бы к доктору ...
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13.04.2022 18:17 Відповісти
Ви,вже,спізнилися. В Вас невиліковне
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13.04.2022 19:35 Відповісти
я вам выразил свое соболезнование, дал бесплатный совет, это всё, чем мог ..!
Для вас больше ничего нет, впредь не обращайтесь.
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13.04.2022 20:43 Відповісти
Прошу,ненабридати недолугістю й хамством. Можете відпочити
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13.04.2022 21:08 Відповісти
Його що - #уйло вкусило? Може пора вже перестати по ночах слухати мордорські новини?

Я тепер засумнівався, чи потрібні нам ті французькі експерди-криміналісти для розслідування злочинів орків на звільнених від них територіях. Бо можуть ще не знати що понаписувати під диктовку #уйла.
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13.04.2022 12:56 Відповісти
О, аби Ви знали, що то за "спеціалісти" в тій жандармерії! То капєц.
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13.04.2022 14:05 Відповісти
Сучий лягушатник!!!! Вчи історію України!!! Монголоїди з мокшанських болот ні коли не були нам братами!!!!
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13.04.2022 12:56 Відповісти
Жабоїд є жабоїд нічого нового.Та ясно шо йому переживати він в сан тропе туди куйло точно не дійде бо є українці попереду потім поляки на підстраховці а потім і кацапів не буде.От так мислить мукрон ган..н!!!
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13.04.2022 12:57 Відповісти
Як знищемо,- недійде. Ал,внього вже кацапізм в єстві. Він,вже окуповаий
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13.04.2022 13:04 Відповісти
Знайдемо відповідальних,і перед вагою фактів,дії російської федерації будуть визнані геноцидом українського народу.
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13.04.2022 12:58 Відповісти
Покидьок й сміття. Нічого людського Смердючий катсабський виплодок
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13.04.2022 13:01 Відповісти
І оце " гарант" , якого рекламує президент України !
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13.04.2022 13:01 Відповісти
Ну варто дивуватися Макарону. Маємо те, що маємо.
У Франції вже давно вибирати ні з кого. Тому я давно не голосую, принципово. Цього разу проголосувала, щоб завадити Льо Пенші.
Макрон грає у гру Ротшильдів, він їхній викормиш. Що вони йому скажуть - те й каже. А які відносини у ротшильдів з рашкою - ми можемо зрозуміти.
Й крім того, санкції санкціями. А рашкованське пальне російськими танкерами (правда, зареєстрованими НЕ в раші), регулярно приходить у французькі порти.
Влада Франції не здасть свого торговорого партнера, з яким у них сильні зв"язки.
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13.04.2022 13:03 Відповісти
Жаль не попросили Макрона прокоментировать "братскость" народов в свете резни в Буче...
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13.04.2022 13:03 Відповісти
Джонсон сегодня вносит законопроект в свой парламент о прознании рашки-государством террористом. Может макрит обделался из за єтого?
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13.04.2022 13:03 Відповісти
Гниді стосовно братства:- ті нелюди, йому брати
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13.04.2022 13:06 Відповісти
"Мосфильм" представляет новый фильм "Касапобланка".
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13.04.2022 13:07 Відповісти
Ось тому я думаю, що нам краще увійти в новостворений союз англосаксів, ніж у ЕС, де грають перші скрипки Німеччина та Франція. Зозірвати контракт про катери-******** і до побачення.
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13.04.2022 13:07 Відповісти
Щоб виграти вибори, Макрон може казати все що завгодно.
Це все - лише для внутрішнього французького виборця, який дуже далекий від Української війни.
До речі, хто там посол України у Франції, щось його не чутно, не видно?
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13.04.2022 13:08 Відповісти
Перед второй мировой войной Франция имела самую передовую и оснащенную армию в Европе. Обосралась и сдалась фашистам меньше чем за полтора месяца. Вот как то таки вояки.
Сейчас в Европе есть армия сильнее Украинской? Если бы кацапы напали на Европу, а не на Украину и Америка бы высказала бы свою озабоченность, Европа бы пала за 10 дней.
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13.04.2022 13:10 Відповісти
Хотів би я побачити, що би воно запівало, якщо би у нього, не дай Боже, таке відбувалося
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13.04.2022 13:10 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/5019920571406768?__cft__[0]=AZXp5wJZal3dTub9WQMYRDOv_Jfu8VDCR8t5jrT-8Dr6zRzZ9WvzrDcwvROpuu7xc4Sm_H6uhghwLGL6XrFO1HA1iuSJguga49vcNe86NylGaDiT0HaOeQY2aohX3utdt4Q&__tn__=%2CO%2CP-R 34 хв ·



Президент Франції вважає українців і московитів братніми народами.

Між українцями й московитами справді багато спільного. Кров, наприклад. Московити ********** пити кров українців.

Ґвалтівник є ближчим до жертви, ніж сторонній спостерігач. Спостерігачу навіть може здатися, що жертва вмирає від задоволення.

І все ж таки, яка ганьба, що націю Готфріда Бульйонського, Луї святого, Жанни Д'Арк і Наполеона очолює, прости Господи, Макрон!
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13.04.2022 13:15 Відповісти
то є чиста правда, останні яйця в Франції були у женераля де Голля
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13.04.2022 13:32 Відповісти
Венедіктова також сказала, що військові злочини очевидні, а щодо геноциду, ще треба розбиритись. Це журналісти чи політики можуть собі дозволити говорити, що хочеться, а прокурор чи президент мають певно дотримуватись певих юридичних фактів. немає покищо доказів щодо геноциду.
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13.04.2022 13:18 Відповісти
Я был бы осторожным в оценках Франции и лично Макрона - вспомните историю с Мистралями.
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13.04.2022 13:23 Відповісти
А Макрон яким боком до Містралей?
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13.04.2022 13:27 Відповісти
Може, я вже забув, але та історія була вже за його часів.
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13.04.2022 15:25 Відповісти
То було за Олланда
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13.04.2022 18:00 Відповісти
То було за Олланда, Макарон тут ні до чого
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13.04.2022 18:01 Відповісти
Интересно сколько «пу»заплатил Макрону в его предвыборной компании.Потому что такой БРЕД можно нести,только когда ты находишься на «кормушке»»пу»Не думаю,что эти долгие и частые телефонныеразговоры ,касались Украины..,может быть чуть чуть..но определенно они шли на тему президентских выборов
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13.04.2022 13:28 Відповісти
**** и геронтофил
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13.04.2022 13:41 Відповісти


Макрон? Ви не знаєте Макрона- Саркозі?

" Вы не знаете Паниковского.

Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже.

Політична проститутка ?

Макрон, - макрони, - з особливоъ породи європейських політиків які виросли і викормлені на грунті експорту природного газу та інших багатств СССР і РФ, виросли і викормлені експортом корупції.

Опортунізм /opportunity - можливість, нагода) - політичний курс, який характеризується пристосуванством, безпринципністю, запопадливістю, зрадою інтересів.
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13.04.2022 13:48 Відповісти
Гнидний, тупий передаст, про які "народи брати" воно хрипить? наслухалось пуйла й повторює його... причина може бути більш банальна й серйозна - часті розмови з пуйлом в виборну компанію можуть свідчити на те, що бабло колядував у кремлівського фашиста, тому повторює його маячню й окупаційні наративи. нах!!!, тоді хай буде краще Ле Пен.
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13.04.2022 13:57 Відповісти
Макарон, нащадок фильки петена...
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13.04.2022 13:57 Відповісти
пішов і цей виродок за кораблем...
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13.04.2022 14:06 Відповісти
Не спешите раздувать зраду . . .

Вы все смотрите на вопросы во-первых, отсюда, из Украины, а во-вторых, на эмоциях. И хотите политических заявлений сразу максимальных. Так не бывает. Хотя бы потому, что мир - это не только Украина, а Макрон - не просто политик, а официальное лицо, глава государства - постоянного члена Совбеза ООН, которые не может себе позволить стиль общения "по целесообразности" или "по эмоциям", даже если они и очень сильные.

Преступление геноцида - это тяжёлое международное преступление, но и военное преступление - это тяжёлое международное преступление. И за то, и за то наступает жёсткая ответственность по всему миру и без сроков давности. И даже обвинений в военных преступлениях для путинской камарильи - достаточно с головой, чтобы за ними, как за нацистами по всему миру носились десятками лет.

По наличию состава преступления во всём мире уже есть консенсус, что военные преступления со стороны российских военных и российских властей имеют место быть (в частности умышленные убийства или ранения гражданских лиц, разрушение гражданской инфраструктуры, грабежи, похищения, изнасилования . . .). И это уже не отмотаешь, потому заявления Лаврова, Медведева и прочих ублюдков так радикализируются - они понимают, что уже "попали" и вынуждены идти до конца.
Что же касается геноцида - тут, во-первых, нужна исчерпывающая юридическая доказательная база (не только фотки и видео, а протоколы осмотра места происшествия, опросы свидетелей, приказы командиров, допросы пленных исполнителей, более широкий политический контекст типа статьи этого людоеда Сергейцева и т.д.), что задача была именно уничтожить определённую этническую группу, а не просто грабить и насиловать всех подряд. А её сбор требует времени. А во-вторых, почему именно исчерпывающая юридическая база нужна, потому что преступление геноцида, в отличие от просто военных преступлений, с большой долей вероятности предусматривает рассмотрение возможности так называемой "гуманитарной интервенции", то есть применения военной силы против страны, осуществляющей геноцид, с целью защитить этническую группу, подвергаемую геноциду. Причём в данном случае ситуация осложняется тем, что невозможно получить решения Совбеза ООН на применение военной силы, потому что россияне и китайцы применят право вето + ядерный потенциал русских. То есть гуманитарная интервенция нужна будет БЕЗ решения Совбеза ООН, а это дополнительные политические сложности и тут должно быть всё настолько описано, зафиксировано, учтено и доказано, чтобы 10-кратно перекрыть любые возможные сомнения. Так что осторожность Макрона в риторике объяснима - если геноцид, то великим нациям (американцам, англичанам, французам, немцам, японцам, китайцам и т.п.) зададут вопрос - и что, так и будем смотреть за геноцидом в центре Европы в ХХI столетии ? Когда начинался геноцид в Косово, НАТО было вынуждено бомбить Сербию, так косоваров - пару штук . . . Ну, а сейчас чего ждём, чтобы 40-миллионную нацию всю вырезали ? Вот что спросит мировая общественность. Поэтому Макрон и тщательно выбирает слова, потому что сорваться в пучину обмена ядерными ударами можно, но как минимум всё должно быть чётко, однозначно, а не просто эмоционально.

Ну и в практике международного права нет чётких критериев объёмов данного преступления, поскольку речь должна идти об уничтожении этнической или религиозной группы и тут возникает вопрос : Чтобы признать акт геноцида всех должны вырезать ? Или бОльшую часть ? Или большУю часть ? Или просто значимое количество людей ? Ведь в Буче имеем пока от 400 до 700 трупов по разным оценкам. Но в городе же жило не 400 и не 700 человек, а тысячи . . . Поэтому и стоит вопрос : это уже геноцид или ещё масштабное военное преступление ?

По нашему мнению - геноцид. Кроме того, страна защищается, армия работает. Так что даже не столько геноцид, сколько попытка геноцида . . . По мнению Европы - уже военное преступление, но с геноцидом ещё надо получить больше уверенности и для этого там и работают эксперты-криминалисты и т.п. Потому что сказать можно, но будет вопрос : "И дальше что ?". А дальше мировая война, возможно термоядерная. И пути назад уже не будет ни для кого.
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13.04.2022 14:13 Відповісти
та геноцид шо капец. Взять 80% видеороликов с войны, шо тут каменты на Цензоре, большая часть радующихся виду обезображенных трупов российских солдат и их уничтоженной техники - русскоязычные
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13.04.2022 22:15 Відповісти
Чувак давав пресу на французькій чи рідною мокшанською?
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13.04.2022 14:13 Відповісти
що можна хотвти від використаного рашистом французьского (préservatifa)?
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13.04.2022 14:17 Відповісти
Не Макрону вирішувати хто нам "брацкій народ".
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13.04.2022 14:34 Відповісти
Гнилая проституирующая нация. Такой же и вождь. После Де Голля только левая мразота там у власти. Разной степени продажности.
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13.04.2022 14:35 Відповісти
*****, краще мовчало б про мишебратів
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13.04.2022 15:02 Відповісти
брат меркель
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13.04.2022 15:03 Відповісти
а я всегда говорил, говорю и всегда буду говорить - страна, которая ходила по колено в говне - это не страна... франция - это кусок дерьма, как и сами французы... низкие, подлые и вонючие...
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13.04.2022 15:17 Відповісти
Тут теж братські народи виходить.

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13.04.2022 15:18 Відповісти
5 лет жабоедов **** немцы,они за 2 недели сдали всю страну почти без боя.уроды как и их макарон!
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13.04.2022 16:03 Відповісти
Что он там ********?! Какие, на хрен, "братья" - с деграднутыми выродками рашистами?
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13.04.2022 16:05 Відповісти
французская дешевка.....
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13.04.2022 16:44 Відповісти
Может кто-нибудь из министерства иностранных дел объяснить Макрону, что во-первых, мы не братья даже отдалённые, украинцы и русские это две совершенно разные этнические группы, во-вторых для украинца это оскорбление, когда его каким-то образом связывают с русским, или называют русских и украинцев братскими народами. Макрон этого может банально не знать, а русская пропаганда вбивает в голову западного обывателя тему, что мы братские народы, и европейцам не надо вмешиваться, типа мы тут сами разберёмся в наших делах.
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13.04.2022 17:03 Відповісти
Дайте йому спокій до другого туру. Вам що - потрібна Ле Пен президентом?
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13.04.2022 21:17 Відповісти
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