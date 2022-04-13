Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився назвати дії Росії в Україні геноцидом, як це зробив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання, чи він, як і президент США Джо Байден, використовуватиме термін "геноцид" для опису вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я буду обережний із такими термінами сьогодні, тому що ці два народи [росіяни та українці] - брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки можу, зупинити цю війну та відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", – додав він.

"Те, що ми можемо з упевненістю сказати, це те, що ситуація неприйнятна і що це воєнні злочини. Ми переживаємо воєнні злочини, які є безпрецедентними на нашій землі - нашій європейській землі" - наголосив Макрон.

Він також відзначив співпрацю Франції з Україною у розслідуванні воєнних злочинів.

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, було встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми маємо знайти відповідальних", – сказав Макрон.

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