Мининфраструктуры адаптировало систему Prozorro к условиям военного времени

Правительство приняло изменения в постановление от 2 марта 2022 г. № 185 по осуществлению публичных закупок в условиях военного положения через систему Prozorro.

Теперь заказчик обязан обнародовать сообщение о закупке в течение 5 дней после согласования цен на товары, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Решение было принято с целью исключения коррупционных рисков, касающихся госзакупок. Речь идет о трехсторонних договорах, заказчиками которых выступают областные военные администрации, а плательщиком – "Укрзалізниця" за счет бюджетных средств.

"Возвратим прозрачность в сферу государственных закупок. Раньше заказчик такой закупки не был обязан публиковать договор сразу, но должен это сделать в течение 20 дней после завершения военного положения. Поскольку источником финансирования этих трехсторонних договоров являются исключительно средства госбюджета – а плательщиком выступает "Укрзализныця", мы разработали более действенный механизм обеспечения прозрачности и открытости", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кроме того, нововведение в процедуре позволит быстро закрывать потребности военно-гражданских администраций в условиях военного времени. В частности, это касается закупки продовольственных и упаковочных товаров, санитарно-гигиенических товаров, горючего, лекарственных средств, вакцин, медицинских изделий, оборудования, строительных материалов для первоочередных работ на поврежденных боевыми действиями объектах.

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Теперь заказчик в течение 5 дней после согласования цен на товары будет размещать на электронном портале Prozorro уведомление о закупке с информацией о товарах и ценах.

"Формирование сообщения о закупке будет осуществляться в автоматическом режиме через взаимодействие портала Prozorro с порталом заключения трехсторонних договоров на закупку и акцепт предложений (счетов) поставщиков. Полный отчет о закупке товаров будет размещен заказчиками закупок впоследствии", - разъясняют в министерстве.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в семи областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.