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Нидерланды (1531) россия (93003) санкции (11040) актив (88)

Нидерланды заморозили 600 млн евро российских активов

нидерланды

Нидерланды заморозили до 600 млн евро российских активов. Власти продолжают проверку активов или имущества компаний и лиц из России, которые могут быть заморожены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства Нидерландов.

"В Нидерландах мы заморозили российские активы на сумму от 500 до 600 миллионов. Это не значит, что мы размещаемся в нижней части европейской турнирной таблицы. Вовсе нет", - заявил координатор по реализации санкций против России Стеф Блок.

Блок подчеркнул, что в некоторых странах действуют особые обстоятельства, позволяющие заморозить больше российских средств.

"В Нидерландах мы очень тщательно проверяем, не пропустили ли мы какие-либо компании или частные лица в первом раунде "заморозки". На данный момент у нас нет конкретных признаков того, что это происходит в больших масштабах. Однако службы реализации снова выясняют, ли есть компании или лица, активы которых мы все еще можем заморозить", - добавил он.

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Зараз за паребріком заверещать про єврогеїв.
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13.04.2022 14:00 Ответить
 
 