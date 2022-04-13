Нідерланди заморозили 600 млн євро російських активів

Нідерланди заморозили до 600 млн євро російських активів. Влада продовжує перевірку активів або майна компаній та осіб з Росії, які можуть бути заморожені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Нідерландів.

"У Нідерландах ми заморозили російські активи на суму від 500 до 600 мільйонів. Це не означає, що ми розташовуємочя в нижній частині європейської турнірної таблиці. Зовсім ні", - заявив координатор з реалізації санкцій проти Росії Стеф Блок.

Блок наголосив, що в деяких країнах діють особливі обставини, які дозволяють заморозити більше російських коштів.

"У Нідерландах ми дуже ретельно перевіряємо, чи не пропустили ми будь-які компанії або приватних осіб у першому раунді заморожування. На цей час у нас немає конкретних ознак того, що це відбувається у великих масштабах. Проте служби реалізації знову з'ясовують, чи є компанії або особи, чиї активи ми все ще можемо заморозити", - додав він.

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