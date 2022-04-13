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Экспорт украинской электроэнергии в Европу поможет избежать банкротства энергосистемы, - Минэнерго

енергетика

Падение уровня платежей в условиях начатой Россией войны спровоцировало дефицит ликвидности на энергорынке Украины в размере около 250 миллионов евро в месяц.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Экономическая правда", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, есть два варианта выхода из этой ситуации. С одной стороны, дефицит можно покрыть за счет финансовой помощи партнеров, а также за счет расширения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

"Во-первых, мы обратились в международные финансовые организации с соответствующим запросом", - добавил Галущенко.

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Вторым вариантом решения проблемы может быть разрешение коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в значительных объемах, что позволило бы существенно снизить размеры этих потенциальных кредитов. "Отсутствие ликвидности может привести к краху и банкротству всей энергосистемы", – резюмировал он.

Напомним, с начала войны был зафиксирован спад электроэнергии на 35%, а платежей – примерно на 60%.
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Що значить "був зафіксований спад електроенергії на 35%"? Можливо спад споживання електроенергії, або зафіксований спад виробництва електроенергії? Пишіть коректно, а то читачі мають додумувати, що ви мали на увазі.
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13.04.2022 14:17 Ответить
споживання.
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13.04.2022 14:33 Ответить
не свистіть за світло люди платять справно тому ,щ не заплати хоч місяць негайно відключають ,а щоб знову підключтись космічні ціни даної послуги..треба порахувати куди і кому йдуть наші гроші...
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13.04.2022 14:59 Ответить
Он куди: https://focus.ua/lifestyle/449024-korolevskaia_soderzhanka_i_proizvoditel_likera_kto_vladel_villoi_les_cdres_do_rinata_akhmetova https://focus.ua/lifestyle/449024-korolevskaia_soderzhanka_i_proizvoditel_likera_kto_vladel_villoi_les_cdres_do_rinata_akhmetova

http://argumentua.com/stati/nedvizhimost-rinata-akhmetova-oplacheno-krovyu-i-gorem-ukraintsev

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13.04.2022 18:44 Ответить
Головне, це не уникнення банкрутства (яке у військовий час взагалі неможливо), а саме постачання енергії у ЄС, як стимул відмови від кацапських енергоресурсів
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13.04.2022 15:41 Ответить
Це тонкий натяк Ахметки: раз громадяни гроші зараз справно не платять, я буду продать в Европу, де платять, а цих повідключаю, скажу - пошкоджено ворогом.
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13.04.2022 18:40 Ответить
 
 