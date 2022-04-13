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Експорт української електроенергії в Європу допоможе уникнути банкрутства енергосистеми, - Міненерго

енергетика

Падіння рівня платежів в умовах розпочатої Росією війни спровокувало дефіцит ліквідності на енергоринку України в розмірі близько 250 мільйонів євро на місяць.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Економічна правда", передає Цензор.НЕТ

За його словами є два варіанти виходу з цієї ситуації. З одного боку, дефіцит можна покрити за рахунок фінансової допомоги партнерів, а також за рахунок розширення експорту української електроенергії в Європу.

"По-перше, ми звернулися до міжнародних фінансових організацій з відповідним запитом", - додав Галущенко.

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Другим варіантом вирішення проблеми може бути дозвіл комерційного експорту електроенергії з України в значущих обсягах, що дало б змогу суттєво знизити розміри цих потенційних кредитів. "Відсутність ліквідності може призвести до краху і банкрутства всієї енергосистеми", - резюмував він.

Нагадуємо, з початку війни був зафіксований спад електроенергії на 35%, а платежів – приблизно на 60%.

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Що значить "був зафіксований спад електроенергії на 35%"? Можливо спад споживання електроенергії, або зафіксований спад виробництва електроенергії? Пишіть коректно, а то читачі мають додумувати, що ви мали на увазі.
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13.04.2022 14:17 Відповісти
споживання.
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13.04.2022 14:33 Відповісти
не свистіть за світло люди платять справно тому ,щ не заплати хоч місяць негайно відключають ,а щоб знову підключтись космічні ціни даної послуги..треба порахувати куди і кому йдуть наші гроші...
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13.04.2022 14:59 Відповісти
Он куди: https://focus.ua/lifestyle/449024-korolevskaia_soderzhanka_i_proizvoditel_likera_kto_vladel_villoi_les_cdres_do_rinata_akhmetova https://focus.ua/lifestyle/449024-korolevskaia_soderzhanka_i_proizvoditel_likera_kto_vladel_villoi_les_cdres_do_rinata_akhmetova

http://argumentua.com/stati/nedvizhimost-rinata-akhmetova-oplacheno-krovyu-i-gorem-ukraintsev

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13.04.2022 18:44 Відповісти
Головне, це не уникнення банкрутства (яке у військовий час взагалі неможливо), а саме постачання енергії у ЄС, як стимул відмови від кацапських енергоресурсів
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13.04.2022 15:41 Відповісти
Це тонкий натяк Ахметки: раз громадяни гроші зараз справно не платять, я буду продать в Европу, де платять, а цих повідключаю, скажу - пошкоджено ворогом.
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13.04.2022 18:40 Відповісти
 
 