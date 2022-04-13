На Сумщине оккупанты убили свыше 100 человек, - глава ОВА Живицкий

В Сумской области известно о более чем 100 убитых российскими оккупантами гражданских лиц, значительное количество людей считают пропавшими без вести.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Погибло свыше 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи. Многие пропали без вести, есть люди, находящиеся в плену – в отношении них работает переговорная группа. Очень много граждан, о судьбе которых мы вообще ничего не знаем - на дорогах и трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", - рассказал Живицкий.

По его словам, в больницах Сумской и соседних областей продолжают находиться много раненых людей.

Он также сообщил, что в области уже восстановлено электроснабжение почти 25 тысяч абонентов, однако еще около 500 домохозяйств остаются без света. Продолжается восстановление проездов по дорогам, разминирование, параллельно идет посевная, в связи с чем он призвал трудоспособных людей максимально быстро возвращаться в свои населенные пункты и приступать к работе.

Смотрите: Из плена оккупантов освобождены супруги из Сумщины, - ОВА. ФОТО

Кроме того, в регионе активно восстанавливается региональное и межрегиональное транспортное сообщение.

"Запускаем поезда по направлениям Конотоп, Шостка, Краснополье, Ахтырка, Кириковка, Лебедин, Ромны, другие населенные пункты будут с железнодорожным сообщением с Харьковской областью. К сожалению, пока сложно восстановить сообщение с Киевом через Конотоп, но мы совместно с железнодорожниками над этим работаем", - добавил глава военной администрации.

По предварительным оценкам, ущерб в результате уничтожения местной инфраструктуры превысил 10 млрд гривен. "Невозможно пока посчитать убытки, причиненные экономике, неполученная прибыль, неуплаченные налоги, неработающие предприятия", - сказал Живицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине найдено более 100 тел убитых оккупантами мирных жителей – Живицкий