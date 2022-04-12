Из плена оккупантов освобождены супруги из Сумщины, - ОВА. ФОТО
Из плена российских оккупантов были освобождены супругами из Сумской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Из российского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области.
Сегодня, 12 апреля, вследствие обмена пленными супруги получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.
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Що за дурня? У якому ще обміну полоненими??? Цивільні не можуть бути полоненими!!!
Не можна ні в якому разі віддавати полонених орків за наших цивільних заручників - невже взагалі клепки не має у голові у наших можновладців??? Та фашисти завтра ж візьмуть на окупованих територіях ще 1000 людей у заручникі і будуть вимагати віддати за них їх військовополонених!!!
Ви ж самі підставляєте наших цивільних!
2. обмін на тих бомжім, що поздавались -- толку з них в полоні.. лиш кормити... Дійсно краще виміняти на своїх цивільних.
У орків в руках з пів-міліона наших співвідчизників - вони будь-кого з них теперь у будь-який момент можуть взяти в заручники, щоб виміняти своїх полонених!!!
Цією дією наші придурки підставили ВСІХ цивільних, що опинились під окупацією!
І це не кажучи вже про те, що у рашистів сотні наших військовополонених, яких нам не вийде тепер повернути, бо рашисти тепер тупо будуть хапати цивільних на вулицях, що витягти всіх своїх, а наші військові залишаться у полоні!
Ви хоч військовий з якимсь званням, щоб ваші особисті судження нав'язувати як істину?
Чи у вас взагалі мізків у голові немає, що ви цю просту істину не можете зрозуміти??!
По-перше, Сумська область не знаходиться під окупацією.
По-друге, термін "окупація" передбачає стійкий тривалий контроль противника над певною територією. Враховуючи, що у всіх областях, де наразі залишаються орки, тривають бойові дії, то термін окупанти не є правильним і до тих областей, за виключенням ОРДЛО, де ворог контролює територію вже досить тривали час.