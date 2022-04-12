Из плена оккупантов освобождены супруги из Сумщины, - ОВА. ФОТО

Из плена российских оккупантов были освобождены супругами из Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Из российского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области.

Сегодня, 12 апреля, вследствие обмена пленными супруги получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.

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