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Из плена оккупантов освобождены супруги из Сумщины, - ОВА. ФОТО

Из плена российских оккупантов были освобождены супругами из Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Из российского плена освободили супругов из Сумщины! В начале месяца орки незаконно задержали их в Путивльском районе. Оттуда перевезли в изолятор на территории Курской области.

Сегодня, 12 апреля, вследствие обмена пленными супруги получили свободу и возможность встретиться с дочерьми", - говорится в сообщении.

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Из плена оккупантов освобождены супруги из Сумщины, - ОВА 01

Автор: 

плен (2615) Сумская область (3161) увольнение (2679) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+14
Цивільних звичайно шкода. Але. Росіяни завтра наберуть ще півмільйона цивільних в заручники. На кого будемо міняти їх?
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12.04.2022 23:04
+10
Не знаю подробиць. Але виглядає так що подібні обміни військових на цивільних лише заохотять орків брати заручників серед мирного населення.
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12.04.2022 23:11
+9
"Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками"

Що за дурня? У якому ще обміну полоненими??? Цивільні не можуть бути полоненими!!!
Не можна ні в якому разі віддавати полонених орків за наших цивільних заручників - невже взагалі клепки не має у голові у наших можновладців??? Та фашисти завтра ж візьмуть на окупованих територіях ще 1000 людей у заручникі і будуть вимагати віддати за них їх військовополонених!!!
Ви ж самі підставляєте наших цивільних!
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12.04.2022 23:09
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Мы останемся без пленных орков.
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12.04.2022 23:04 Ответить
Цивільних звичайно шкода. Але. Росіяни завтра наберуть ще півмільйона цивільних в заручники. На кого будемо міняти їх?
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12.04.2022 23:04 Ответить
з полону звільняють військових, а цивільних беруть в заложники.
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12.04.2022 23:06 Ответить
треба нам набрати трохи москалів з белгорода для обмінного фонду цивільних на цивільних
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12.04.2022 23:09 Ответить
"Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками"

Що за дурня? У якому ще обміну полоненими??? Цивільні не можуть бути полоненими!!!
Не можна ні в якому разі віддавати полонених орків за наших цивільних заручників - невже взагалі клепки не має у голові у наших можновладців??? Та фашисти завтра ж візьмуть на окупованих територіях ще 1000 людей у заручникі і будуть вимагати віддати за них їх військовополонених!!!
Ви ж самі підставляєте наших цивільних!
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12.04.2022 23:09 Ответить
1. буде мова про ваших родичів.. послухаєм..
2. обмін на тих бомжім, що поздавались -- толку з них в полоні.. лиш кормити... Дійсно краще виміняти на своїх цивільних.
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12.04.2022 23:13 Ответить
Так якраз чужих родичів такі обміни і підставляють. У орків тепер стимул хапати цивільних і знущатися з них, вимагаючи обміну на своїх солдат
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12.04.2022 23:16 Ответить
на яких "своїх"?? Тих якихнибрасают??
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13.04.2022 00:06 Ответить
їм всяко краще "бошовський" перфоратор ніж "побратим Башкуев (чи Уланов)"
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13.04.2022 00:11 Ответить
Думайте головою!
У орків в руках з пів-міліона наших співвідчизників - вони будь-кого з них теперь у будь-який момент можуть взяти в заручники, щоб виміняти своїх полонених!!!
Цією дією наші придурки підставили ВСІХ цивільних, що опинились під окупацією!
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12.04.2022 23:17 Ответить
я якраз і думаю головою, і гадаю, що наше військове керівництво має ще "світлішу" голову, ніж ви гадаєте, що у вас... Доки не мінятимуть на генералів (виявляється, нажаль, вже ліквідованих, це ж війна), пілотів винищувачів, гелікоптерників чи інших, що мали доступ до планів -- то можна міняти юудь-яке з цього лайна "мамка-забєріміня"
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12.04.2022 23:22 Ответить
Нажаль, головою ви думати не вмієте, бо не тільки самі не розумієте небезпеку подібних кроків, але ще й не здатні її зрозуміти навіть після того, як вам її буквально на пальцях розклали.

І це не кажучи вже про те, що у рашистів сотні наших військовополонених, яких нам не вийде тепер повернути, бо рашисти тепер тупо будуть хапати цивільних на вулицях, що витягти всіх своїх, а наші військові залишаться у полоні!
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12.04.2022 23:28 Ответить
Анатолій Гриценко? це ви? вже згадували, де ж це ви такий військовий експерт, запропастились...
Ви хоч військовий з якимсь званням, щоб ваші особисті судження нав'язувати як істину?
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12.04.2022 23:34 Ответить
До чого тут війсковий, дурнику? Це не військова операція! Це звичайна дурь від дупоголової нікчеми Верещук, якою ця тупоголова істота наражає на небезпеку всіх цівільних на окупованих територіях і відбирає шанс на обмін у наших військовополонених!

Чи у вас взагалі мізків у голові немає, що ви цю просту істину не можете зрозуміти??!
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12.04.2022 23:44 Ответить
Ви, з вашою "філософією", та такими впертими зайвами, нагадуєтете мені одну "одвічну, єдинорождену та ісконну патріотку" -- натялю мосейчук..
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12.04.2022 23:52 Ответить
Коли мізків у голові не має, там замість думок чого тільки не буває - у вашому випадку - весь час якісь нагадування про когось.
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13.04.2022 00:46 Ответить
чотири рази мене обізвали "дурним", я увесь час дипломатично натякав вам на напрям -- зараз скажу прямо -- пішов ти!
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13.04.2022 19:53 Ответить
та заспокойтесь ви вже, ніде не сказано, що їх поміняли на військовослужбовців, а слово полонені (НЕ ЗАРУЧНИКИ) застосовується і до цивільних, а от військовослужбовців у полоні називають військовополоненими. Навіщо зараз робити з мухи слона.
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12.04.2022 23:45 Ответить
Не знаю подробиць. Але виглядає так що подібні обміни військових на цивільних лише заохотять орків брати заручників серед мирного населення.
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12.04.2022 23:11 Ответить
Nenado spesit s etim obmenami tem boleje grazdanskix na vojenix.Vojenix takze nado podumat,jest takyje sto zdalis pri pervom boje slozyli oruzyje, takyje v posledniju ocered dolzni na zamenu idti.
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12.04.2022 23:29 Ответить
Редакція цензор.нет, а чому ви використовуєте у заголовках термін "окупанти"? Чому не ворог, агресор, противник?
По-перше, Сумська область не знаходиться під окупацією.
По-друге, термін "окупація" передбачає стійкий тривалий контроль противника над певною територією. Враховуючи, що у всіх областях, де наразі залишаються орки, тривають бойові дії, то термін окупанти не є правильним і до тих областей, за виключенням ОРДЛО, де ворог контролює територію вже досить тривали час.
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12.04.2022 23:38 Ответить
Ця новина говорить нашим військовим наступне. Кожен російський окупант взятий в полон може бути обміняний на цивільного українця, яких росіяни на хапають мільйон!!! То чи варто брати їх в полон
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13.04.2022 06:33 Ответить
 
 