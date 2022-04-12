З полону окупантів звільнено подружжя з Сумщини, - ОВА. ФОТО

З полону російський окупантів звільнили подружжя із Сумської області.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

"Із російського полону звільнили подружжя з Сумщини! На початку місяця орки незаконно затримали їх у Путивльському районі. Звідти перевезли до ізолятору на території Курської області.

Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками", - йдеться в повідомленні.

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