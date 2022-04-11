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Новини Війна
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Запорізьку журналістку Дудченко звільнено з російського полону, - рідні

дубченко

Відома журналістка Ірина Дубченко, яку російські окупанти захопили в полон у смт Розівка Запорізької області, повернулася додому.

Про це у Facebook повідомила її сестра Олександра, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти відправили запорізьку журналістку Дубченко на "суд" в окупований Донецьк.

Також читайте: Росіяни згодні міняти військових лише на військових, а цивільних - лише на цивільних, - Верещук

Автор: 

полон (1557) звільнення (2672)


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чому не написали завдяки кому звільнили ...
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12.04.2022 00:13 Відповісти
дубченко чи дудченко? заголовок
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12.04.2022 00:20 Відповісти
 
 