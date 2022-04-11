Запорізьку журналістку Дудченко звільнено з російського полону, - рідні

Відома журналістка Ірина Дубченко, яку російські окупанти захопили в полон у смт Розівка Запорізької області, повернулася додому.

Про це у Facebook повідомила її сестра Олександра, інформує Цензор.НЕТ.

"Моя половинка Ірина Дубченко зі мною, вдома. Все позаду. Дякую всім!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти відправили запорізьку журналістку Дубченко на "суд" в окупований Донецьк.

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